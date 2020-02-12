新冠肺炎．大數據揭武漢人封城前離開路線遍布全球　哪地方最多？

武漢肺炎疫情仍未受控，單計中國內地確診人數已超過4.4萬宗，逾千人死亡，外國確診個案亦持續上升。英國南安普敦大學（University of Southampton）的大數據研究組織Worldpop，透過電腦分析重災區武漢上月23日封城前武漢人的行動路線，遍及多地。

Worldpop小分析了武漢封城前兩周內近6萬名武漢人的手提電話數據、航空數據等，當中834名是確診武漢肺炎患者，並以地圖方式顯示：

（Worldpop Twitter）

從數據看到，這近6萬名於封城前離開的武漢人，走到中國以外382個城市，大部份位於亞洲，也有歐洲、美國、澳洲等城市。

Worldpop小組指出，由於已發生大規模爆發， 未來3個月（2月至4月）應在中國高風險城市和全球目的地進行篩查，以有效地限制目前範圍外的傳播。

Worldpop小組又估計，武漢肺炎會在中國和國際間進一步擴散，所有國家都要做好準備。

資料來源：Worldpop

知多些：如何從百度地圖查看內地城市人口遷移目的地

其實百度地圖有「百度遷徙」功能，主要用作記錄中國春節前後人口大遷徙的軌迹與特徵，可查知「最熱路線」、「熱門目的地」、「熱門出發地」。

根據「百度遷徙」數據，武漢封城前，即1月23日早上10時前，武漢市仍是全國10大「熱門出發地」，反映從武漢離開人數眾多。

↓↓↓ 從武漢「遷徙」趨勢及目的地，請看下列圖片 ↓↓↓（點小圖放大看）

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以下為「百度遷徙」使用方法：

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百度遷徙：按此