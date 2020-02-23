武漢肺炎癱瘓中國廠房 台灣接手生產iPad、AirPods及Apple Watch

【武漢肺炎令 AirPods iPad Apple Watch生產遷移】武漢肺炎（COVID-19）傳播持續，嚴重打擊中國工廠產能。Apple已開始將至少一部分AirPods、iPad及Apple Watch的製作從中國轉移至台灣。

武漢肺炎新型冠狀病毒疫情未受控，製造電子產品的中國工廠生產力大受影響。據台灣網媒DigiTimes報導，Apple將部份較高級的裝置如AirPods Pro Lite、iPad以及Apple Watch轉移到台灣生產線，以應付2020年上半年的出貨需求。

《台灣英文新聞》（Taiwan News）引述DigiTimes報導又稱，由於新型冠狀病毒的傳播，Apple試圖擴展其供應鏈至不同地區，如此部署將嚴重影響中國的Apple生產。Apple打算逐步增加台灣的生產比例，同時致力維持跟中國大陸的供應商合作。

估計今年第一季中國至少有三份一生產線處於閒置狀態，亦幾乎不可能在二月底前回復到正常生產水平。疫情底下情況不算樂觀，中國能否於距離三月前十日內恢復正常生產，亦屬未知之數。因此台灣或已成為Apple的後備生產基地。

MacBook中國生產線、供應鏈同樣嚴峻 廣達電腦Quanta台北加開工廠應付

DigiTimes另有報導指，不同品牌的筆記本式手提電腦ODM（代工）已在中國恢復生產。不過疫情未明，仍然阻礙中國工人（尤其是零部件生產者）上班。三月開始手提電腦製造業便可能步入「組件荒」，面臨供應鏈中斷危機。

華亞科技園區廣達電腦研發總部大堂入口。（Wikipedia）

生產MacBook Pro和MacBook Air的台灣手提電腦代工廣達電腦（Quanta）已於台灣北部增設全新的組裝生產線，開展批量生產製造，以滿足客戶（尤其美國品牌）的迫切需求。但中國製造的零部件短缺仍是問題。DigiTimes預計2020年第一季度全球筆記本電腦出貨量將下降29至36％，比之前預計高17％。皆因疫情導致勞動力和組件短缺，物流停滯不前等問題，令中國供應鏈陷入困難。據知，中國現佔全球筆記本電腦產量90％以上。

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Apple表示會把工廠工人的健康考慮放在首位。至今中國生產線仍未全面恢復，iPhone最大的組裝工埸鄭州富士康，即使以獎金鼓勵員工上班也成效有限。iPhone出貨預期將受影響，Apple今年首季業績或大受打撃。回顧早前報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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外媒9to5Mac認為，Apple將組裝工作從中國轉移到台灣，確是有所幫助，但並非長遠解決辦法。因為在中國製造的零部件太多。如果疫情持續太長時間，Apple的合約製造廠商將耗盡零部件，想生產也無法生產。

供應鏈分析機構TrendForce日前發表有關新型冠狀病毒COVID-19爆發對於全球科技製造業影響的報告。該報告指智能手機銷量預計將達到五年來最低水平。AirPods和Apple Watch之類可穿戴裝置的銷量，也預計將比當初預期下降16％。回顧早前報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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綜合報導，資料來源：DigiTimes（1／2／3／4／5）、Taiwan News、9to5Mac（1／2／3）