【新冠肺炎】微信被揭審查疫情資訊阻截「冠狀病毒」等敏感字短訊

【武漢肺炎／新型冠狀病毒／COVID-19】疫情持續。除中國外，南韓、意大利和伊朗等國家確診人數一直上升，似乎尚未緩和。病毒傳染力不弱，世人未敢鬆懈，每日緊貼最新防疫資訊也屬人之常情。只是近日有研究報告指，中國大陸騰訊旗下的即時通訊軟件微信 WeChat審查武漢肺炎疫情的訊息。即使不涉政治，一些特定字眼會在通訊中被過濾禁用。

中國網絡言論審查制度向來嚴密，審查社交媒體和即時通訊平台上可能被視為對中國當局不利的各種單詞或短句，可謂司空見慣。但即時通訊軟件微信 WeChat被揭審查防疫資訊。

加拿大多倫多大學蒙克國際研究中心（Munk School of Global Affairs & Public Policy）的公民調查中心（The Citizen Lab）日前發現，就連政治中立的防疫資訊也無法在微信對話中發送。研究學者認為疫情爆發期間實施不必要、嚴苛的言論審查，會限制民眾接觸防疫資訊，導致他們未能採取適當的保護措施。

微信審查制度示意圖。用家嘗試發送包含審查的關鍵字組合「美國疾控中心」（美國疾病控制中心）和「冠狀病毒」的訊息。中國帳戶不會收到訊息，因為它們包含經過審查的關鍵字組合。（The Citizen Lab）

公民調查中心報告稱，1月1日至2月15日期間，共有516組與武漢肺炎疫情相關詞彙組合遭微信過濾攔截，不能順利在中國大帳陸戶的群組聊天中收發。2月審查較1月嚴厲，1月間有132組詞彙組合被禁；2月1日至15日短短半個月間，已有384組詞彙組合被禁。

涉及最早爆出疫情的病逝醫生李文亮之禁用詞彙組合有19個，如「聲音+人傳人+李文亮」、「冠状病毒+人传人+李文亮」、「监察委+确诊+李文亮」等。（The Citizen Lab）

被微信嚴加審查的訊息字眼，包括已經病逝、中國首批警告新型冠狀病毒爆發危機的人士之一李文亮醫生，亦包括對中國當局中央高層、中國領導人習近平和李克強等如何處理武漢肺炎疫情的意見。

YY直播客戶端及微信伺服器，均設有「關卡」審查用戶的收發資料、過濾阻截黑名單關鍵字。（The Citizen Lab）

研究員以美國WeChat帳號進行測試，發送寫有「美國疾控中心」和「冠狀病毒」關鍵字的訊息到大陸微信帳號，發現訊息雖顯示發送，大陸一方收信者卻收不到相關字句。

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資料來源：Ubergizmo、The Citizen Lab