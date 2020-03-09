【新冠肺炎】Facebook擬禁止所有口罩交易及廣告兩盒thx將成絕響?

【武漢肺炎／新型冠狀病毒・Facebook將禁絕Marketplace口罩交易及廣告？】Facebook繼早前禁止用戶刊登宣稱可殺滅和預防新型冠狀病毒的產品廣告後，打算於數日內推出新措施，禁止用戶刊登醫療／手術用口罩廣告或相關銷售內容。香港最熱潮語「兩盒thx」將成絕響？

武漢肺炎肆虐全球，世界各地搶購口罩等醫療物資，防疫資源供應緊張。有見越來越多用戶利用疲情賣口罩謀利斂財，Facebook決定暫時禁止刊登醫療用口罩的廣告，口罩相關產品也可能禁止在Marketplace上架。一代潮語「兩盒thanks」恐怕將會早夭。

Facebook早前已禁止刊登宣稱能預防和治癒新型冠狀病毒武漢肺炎的產品廣告，亦禁止用戶刊登強調醫療用品供應短缺、製造緊張感的銷售內容。以武漢肺炎為主題的群組和專頁，亦從Facebook演算法中剔除。重溫早前報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

必睇相關文章：【新冠肺炎】Facebook禁絕所有「宣稱治療肺炎」產品廣告嚴打造謠

也許有見事態嚴重， Facebook產品管理總監Rob Leathern在Twitter發推文，言辭極為嚴厲，指未來數日將會有新的措施，杜絕用戶在Facebook賣有關醫療用口罩的廣告或刊登相關銷售內容（點擊放大圖片細睇詳情）：

Rob Leathern表示正在密切監察新型冠狀病毒肺炎COVID-19（武漢肺炎）的疫情發展，若發現有人試圖利用公共衛生突發事件牟利，會對Facebook政策進行必要更新。新政策將在未來數日生效。新措拖亦於Instagram上推行。Instagram負責人Adam Mosseri在Twitter發文表示防疫物資供應短缺，價格上漲，因此要反對有人利用是次緊急公共衛生事件牟利（點擊放大圖片細睇詳情）：

Instagram負責人Adam Mosseri在Twitter發文表示防疫物資供應短缺，價格上漲，因此要反對有人利用是次緊急公共衛生事件牟利。（Twitter擷圖）

Facebook於官網新聞稿專頁亦有公告寫道：「我們暫時禁止刊登銷售醫用口罩的廣告和商業清單，例如Marketplace上的清單。我們將在接下來的幾天內開始執行此更改。」換言之，就連Marketplace也不准上架口罩（點擊放大圖片細睇詳情）：

香港人撲口罩名句「兩盒thanks」即時死亡。不過說不定因禍得福，起碼新措拖可以杜絕賣口罩騙徒。保護用家免於「中伏」的功用。重溫早前騙案報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 4 + 3 + 2

相關文章：【武漢肺炎】700市民購口罩被騙36萬元 涉及多個facebook專頁

【武漢肺炎】Facebook上購口罩 過數後失聯 女子被騙近千元

即睇Facebook尋找借口罩呃Like專頁並取消讚好秘技（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 3 + 2

必睇相關文章：Facebook 呃 Like 原來無口罩賣 教你一次過取消讚好搵笨專頁