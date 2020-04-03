【新冠肺炎】日本大學行遙距畢業禮！學生操作肖像機械人攞證書？

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【新冠肺炎 日本大學行遙距畢業禮驚見學生「大頭相」？】COVID-19 肺炎疫情持續，日本本土確診個案累計近2,300宗，為了遏制病毒傳播感染機會，日本學校可能再度延長停課。由著名管理學家大前研一創辦，本身以遙距教學授課為主的商學院「BBT大學」，也舉行了一場完全網絡化、無人化的「雲端」畢業典禮！學有所成本應高興，但為何現場反常地呈現出陰森詭異？

日本知名管理學家大前研一創辦遙距課程為主的工商管理學府「商業突破大學」（BBT University），3月28日在東京都千代田區一所酒店舉辦了一場「完全在線」的雲端畢業典禮。現場引入由全日空控股有限公司（ANA Holdings）獨立開發的全新交流頭像技術「newme」，供予該大學的學生用以「出席」典禮！（點擊放大圖片細睇詳情）：

BBT大學校長大前研一（Kenichi Omae）致辭中表示「知識網絡將人類的能力延伸到無限」，這屬於建設的精神，繼續在全球發揮積極作用。（All About News）

BBT大學校長大前研一（Kenichi Omae）致辭中表示「知識網絡將人類的能力延伸到無限」，這屬於建設的精神，繼續在全球發揮積極作用。他鼓勵畢業生努力，而透過Zoom向校長致謝。

一名畢業生使用newme頭像參加了典禮。他指報名時從未想過要用頭像來出席，但認為以如此方式獲取文憑是一種新穎的體驗。（點擊放大圖片細睇詳情）：

如此高科技的雲端畢業禮看來好cyberpunk兼不可思議，但亦有網民覺得newme學生機械人的意象極似捧着一張張「車頭相」，覺得有種宛若身處靈堂的不祥感。不知讀者你又覺得如何？始終因瘟疫肆虐關係而無法聚眾，舉辦如此怪誕的儀式，也是無奈中的無奈吧。

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