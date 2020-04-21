【新冠肺炎】愛在瘟疫蔓延時？紐約州承認遙距視像結婚宣誓有效

【新冠肺炎用FaceTime、Zoom結婚都算有效？】肺炎瘟疫持續，美國多地封城，社會經濟活動一池死水。某些州份，非必要政府部門已關閉，包括婚姻登記處。再者美國政府要求民眾減少聚集和出門，保持社交距離，目前絕非行婚禮的良辰吉日。但所謂「辦法總比困難多」，紐約州州長宣布新安排，讓想要盡快「拉埋天窗」的新人們在瘟疫蔓延時訂下終身。

紐約州州長 科莫（Andrew Cuomo）在美國時間19日發表Twitter推文，宣告他即將頒布行政命令，准許紐約州市民透過遙距方式獲得結婚證書，婚姻登記處職員亦可透過視像會議進行證婚儀式。

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 18, 2020

科莫早於上周六一個記者會上表示，即使是現在新人也沒有理由不結婚，婚事可透過Zoom來達成，只是「做定不做」（Yes or No）的問題而已。

簡單而言，新人可以使用FaceTime、Google Duo或Zoom等遙距視像會議軟件來搞網上婚禮，邀請親友見證誓詞。至於人數上限方面，Google Duo最多容納12人在線、FaceTime支援32人、Zoom則可維持最多100人與會，也許是紐約州州長用Zoom做舉例的原因？

不過無論如何，總算人生大事，網上婚禮相信在好多新人眼中都是獲得法律承認的權宜之計，畢竟隔住個螢幕接受眾人祝福都幾無癮，甚至比網上拜山更兒戲。還是留待瘟疫過去，在教堂正式行禮比較實際。

資料來源：Phone Arena、The Verge