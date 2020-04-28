打機頻卡關竟是腦中風先兆？網民父玩魔法氣泡不順入院檢查揭暗病

【魔法氣泡Puyo Puyo救人一命？】有說上年紀的人士經常打麻雀非壞事，因為打牌可以多動腦筋，或預防腦退化；此說醫學根據成疑，不過打牌確是一種社交途徑，如此精神寄託對老人家有好處。近年都有人認為打機可幫助思考保持身心健康，長者適當遊玩尤為有益。Twitter有網民就分享了真人真事，打機頻頻卡關竟令其父親及早發現腦中風的暗病。

日本 Twitter 網民分享指其父親長期打機感覺不順，決定自行去醫院做檢查，結果發現出現早期腦中風症狀，要留院治療。

Twitter網民「わいじぇい@ゲーム実況@tabboi」（Twitter@tabboi）指收到母親電話指父親因腦中風入院。這位父親卻不是在救護員照料下坐白車前往，而是發現自己打方塊遊戲《魔法氣泡》（ぷよぷよ／Puyo Puyo）頻頻卡關，感覺不順利於是入院做檢查，才知道問題不是手風不順或不夠眼明手快那麼簡單，而是嚴重得多：竟是早期腦中風徵兆。

有網民留言指觀察手眼活動是否協調正常，也是診斷有沒有腦中風症狀的可行測試。（Twitter@tabboi）

《魔法氣泡》是SEGA重要益智遊戲系列，算是日本版的《俄羅斯方塊》，玩法大同小異，玩家要消除相同顏色的史萊姆。最新作是Switch《魔法氣泡eSports》。

好在 @tabboi 父親的暗病發現得早，可以及時就醫，要是任何情況惡化下去後果難料。@tabboi在貼文中讚揚《魔法氣泡》是最好的，感謝此game救了父親一命。

▼▼Puyo Puyo Tetris電競比賽片段▼▼

《魔法氣泡》是SEGA世嘉的重要益智遊戲系列（儘管原創者為Compile公司，98年因經營問題將著作權轉賣SEGA），算是日本版的《俄羅斯方塊》，玩法大同小異，玩家要消除相同顏色的史萊姆磚塊，講求思考速度、當機立斷、眼明手快，近年也成為電子競技項目。相信是腦部血管有毛病而引致打機時出現手眼協調問題，才令到這位父親警覺及早入院檢查。

近年因着生活科技gadgets幫助而發現身體毛病的案例不少，Apple Watch便不乏心跳率功能救命的新聞（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 4 + 3 + 2

必睇相關文章：Apple Watch揭美國男童有心臟病救一命 教你３步設定保命

Apple Watch Series 6引進血氧含量監測watchOS 7將升級救命功能?

去年有專家開始研究人工智能AI預測癲癇症發作，如果成功便可裝入Apple Watch等智能手錶，令患者有充足時間應對病情，改善生活質素。未來智能手錶會不會加入腦部血管疾病風險預警系統？未必無可能（點擊放大圖片細睇詳情）：

必睇相關文章：智能手錶AI預測癲癇症發作？美研究提早1小時預警準確率九成以上

資料來源：Twitter