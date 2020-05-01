【新冠肺炎】日本紙板藝師設計可穿戴視像會議背景助保障家居私隱

數碼生活
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【Work from home視像會議神器？】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）瘟疫有回落但未平息，很多國家政府建議企業容許員工適當地在家工作（Work from home/home office）也有一段時間。視像會議代替真人見面開會，成為不少公司常態。學校不在話下，停課期教師使用遙距視像會議軟件如Zoom等授課。只是網上開會總要執拾一下凌亂家居環境方能「見人」，日本一位紙品工藝職人就特別開發出視像會議專用神器，助打工仔驅除尷尬之餘保障個人私隱！

肺炎瘟疫令人群聚集的情況大減，社會傾向保持社交距離。在家工作的新型企業運作模式，基本上是把職場公事強行帶入私人生活空間。打工仔在家透過視像會議見客或跟同事開會，難免要花點時間心力整理一下背後凌亂的家居環境，一些朋友也許要把NSFW（工作場所不宜）物事暫時移離，防止被與會者透過鏡頭目睹而生尷尬。

只能說，網上開會可以好大工程。日本Twitter網民「ケンポン@段ボールテーブルの人」（@kenpon_g）有次參加Skype會議，知道有人擔心自己房間背景被通話另一方見到，於是忽發奇想，設計出紙板製背景來隱藏本來不應被外人觀察到的家居環境（點擊放大圖片細睇）：

由上面兩圖可見，@kenpon_g最初開發的可穿戴視像會議紙板背景只是直板一塊，他之後再加改良，創造出可折疊的新版本（點擊放大圖片細睇詳情）：

由上面多圖可見，改良後的穿戴式視像會議背景紙板有兩道可拆位，能稍微內摺包圍着穿戴者胸部以上位置，已可充當一個完全「零穿崩」的背脊擋板。背景高75厘米、寬95厘米有足夠覆蓋面積，令視像會議中的對方完全看不到與會者的家居環境。此板亦可完全摺疊，方便收納。

本來自娛性質的玩票設計品，在Twitter分享後得到不少迴響，現已於日本樂天市場有售，定價1,480日元，首批訂單更準備發貨（點擊放大圖片細睇）：

資料來源：Twitter@kenpon_gSoraNews24

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