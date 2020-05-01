【新冠肺炎】日本紙板藝師設計可穿戴視像會議背景助保障家居私隱

【Work from home視像會議神器？】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）瘟疫有回落但未平息，很多國家政府建議企業容許員工適當地在家工作（Work from home/home office）也有一段時間。視像會議代替真人見面開會，成為不少公司常態。學校不在話下，停課期教師使用遙距視像會議軟件如Zoom等授課。只是網上開會總要執拾一下凌亂家居環境方能「見人」，日本一位紙品工藝職人就特別開發出視像會議專用神器，助打工仔驅除尷尬之餘保障個人私隱！
肺炎瘟疫令人群聚集的情況大減，社會傾向保持社交距離。在家工作的新型企業運作模式，基本上是把職場公事強行帶入私人生活空間。打工仔在家透過視像會議見客或跟同事開會，難免要花點時間心力整理一下背後凌亂的家居環境，一些朋友也許要把NSFW（工作場所不宜）物事暫時移離，防止被與會者透過鏡頭目睹而生尷尬。
只能說，網上開會可以好大工程。日本Twitter網民「ケンポン@段ボールテーブルの人」（@kenpon_g）有次參加Skype會議，知道有人擔心自己房間背景被通話另一方見到，於是忽發奇想，設計出紙板製背景來隱藏本來不應被外人觀察到的家居環境（點擊放大圖片細睇）：
在宅勤務でスカイプ会議してるけど自宅の背景が気になると言う話を受け、背景を隠せて背負える段ボールなどという狂気の逸品が爆誕した。 pic.twitter.com/CZjekadQer— ケンポン@段ボールテーブルの人 (@kenpon_g) April 20, 2020
由上面兩圖可見，@kenpon_g最初開發的可穿戴視像會議紙板背景只是直板一塊，他之後再加改良，創造出可折疊的新版本（點擊放大圖片細睇詳情）：
気がついたら結構伸びてたので追加情報w— ケンポン@段ボールテーブルの人 (@kenpon_g) April 22, 2020
不使用時は畳んでコンパクト。
使用時は開いて背負う。
携帯カメラの自撮りぐらいの距離だと背景が隠れるが、自分の姿はすごいよマサルさんみたいになる。
テレワークだけじゃなくイベント時に歩く広告にもなれそうw https://t.co/waMg0Do2oB pic.twitter.com/Ta0PKcv2hc
由上面多圖可見，改良後的穿戴式視像會議背景紙板有兩道可拆位，能稍微內摺包圍着穿戴者胸部以上位置，已可充當一個完全「零穿崩」的背脊擋板。背景高75厘米、寬95厘米有足夠覆蓋面積，令視像會議中的對方完全看不到與會者的家居環境。此板亦可完全摺疊，方便收納。
本來自娛性質的玩票設計品，在Twitter分享後得到不少迴響，現已於日本樂天市場有售，定價1,480日元，首批訂單更準備發貨（點擊放大圖片細睇）：
#背景隠し段ボール— ケンポン@段ボールテーブルの人 (@kenpon_g) April 27, 2020
泣きながら作ったので土曜日の早めに注文頂いた方々には明日届くかも。
購入して頂いた方々、本当にありがとうございます！感謝の気持ちを込めてこの言葉を送ります。
どうかしてるぜ！(褒め言葉) pic.twitter.com/2cU2bjHVHY
資料來源：Twitter@kenpon_g、SoraNews24