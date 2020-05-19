iPhone 12 新渲染圖流出！iPhone 12 Mini或推出入門最平5G

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【iPhone 12傳聞 渲染圖】蘋果iPhone 2020年傳聞不停，早前亦有多張iPhone 12渲染圖曝光，暗示包括會有新「午夜藍」配色、機頂瀏海進一步縮水，更像iPad Pro的不銹鋼邊框等，日前又有一個來自荷蘭手機網站的新設計圖，3D模擬iPhone 12系列新面貌，並暗示會有一款小型平價5G款！

【必睇iPhone 12傳聞】有「午夜藍」超靚！【必睇iPhone 12傳聞】新設計圖顯示小瀏海縮小了！【必睇iPhone 12傳聞】更薄不銹鋼邊框、 LIDAR鏡頭似iPad Pro

▼iPhone 12 渲染圖 （Jermaine Smit 製作）▼

iPhone 12機側的不銹鋼邊框已成為各媒體估算的最大公因數。【LetsGoDigital 圖片】

iPhone 12 或有4個型號

荷蘭LetsGoDigital科技網站近日發表文章，在Apple每年9月都會公布新iPhone前一眾網媒猜測新iPhone系列（iPhone 12系列）前，結合各家預想製作iPhone 12渲染圖，據各界預測蘋果今年iPhone 家族會有4款機型推出，包括5.4寸、6.1寸 iPhone 12、6.1寸 iPhone 12 Pro及6.7寸 iPhone 12 Pro Max，全系列iPhone今年起（iPhone SE 2020 除外）配備5nm製程 A14 Bionic處理器，及首次為整個系列配備OLED顯示螢幕，Pro系列（iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max）仍配備3鏡頭及120Hz螢幕更新率，同時與2020年3月推出的iPad Pro 一樣加入LiDAR掃描器。5.4寸及6.1寸iPhone 12可能配備4GB RAM、Pro系列（iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max）配備 6GB RAM。

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LetsGoDigital 預計新iPhone 12系列將由649美元起開售（約HK$5062起）

iPhone 12 Mini或成最平5G iPhone

而新傳言亦有指，Apple或會推出一部5.4寸 iPhone 12 ，機身面積約131 x 64mm，比已推出的iPhone SE 2020（138 x 67mm）更細，缺少了Touch ID以Face ID瀏海全屏取代令機面更輕巧之外更用盡機身尺寸，有指5.4寸型號或會冠名「iPhone 12 Mini」，容量由128GB開始並可能以最平649美元起開售（約HK$5062起）。

▲ 荷蘭設計師Jermaine Smit（Concept Creator）「Concept Creator」亦結合LetsGoDigital渲染圖預想，製作了模擬iPhone 12系列的宣傳影片▲

蘋果分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）及 Daniel Ives 均預計，本年9月宣布的 iPhone 12系列將會是全面使用5G的iPhone，郭明錤的分析預計Apple將針對特定國家或地區推出制定版5G iPhone，而 Daniel Ives 則預計iPhone 12美國版將採用mmWave 5G技術、其他地區或採用6GHz頻譜5G，或比mmWave技術下5G傳訊會稍慢。

資料來源：LetsGoDigital

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