中國公安部公布10款違法收集私隱App Evernote有份究竟衰乜？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【中國公安部點名10大違法收集個人資料Apps】世人越來越關注智能裝置應用程式收集個人資料的用途、使用時的私隱外洩風險等問題。中國公安部官網突然發布2020年第一季「違規收集公民個人資訊10大案例」，有意展示保護公民個人資訊的力度。中國公安部發現386隻Apps明顯涉及不法收集個人資料，又直接公開10隻獲取個人資料Apps的案例名單。

中國公安部《公安網安部門專項整治違法違規APP取得初步成效　違法收集公民個人信息十大案例發布》表示，386隻違法收集個人資料的Apps涉及信息諮詢、輔助學習、文學小說、新聞資訊、娛樂播報等多種類型。

中國公安部官網突然發布2020年第一季「違規收集公民個人資訊10大案例」，有意展示保護公民個人資訊的力度。（中國公安部官網擷圖）

中國公安部表示，當中97隻Apps被予以行政處罰，192隻被依法責令改正違法行為，51隻被下架停運。即睇中國公安部公布10隻違法收集個人資料Apps案例名單（點擊放大圖片細睇）：

+7
+6
+5

值得留意，不少人使用的中國版Evernote「印象筆記」也直接被點名，中國公安部指該App私隱協議未顯示有收集用戶定位、且也未顯示收集用途。

中國公安部新聞稿全文（點擊放大圖片細睇詳情）：

資料來源：中國公安部官網瘋先生MRMAD

↓↓↓ 相關圖輯：32款iOS Apps被揭免費下載卻自動扣錢 ↓↓↓

+31
+30
+29

必睇相關文章：iPhone 32款Apps被揭免費下載卻自動扣錢　教你幾步取消訂閱

中國手遊Area F2涉抄《Rainbow Six彩虹六號》　阿里旗下公司否認
中國打機再加限制　《王者榮耀》未成年玩家每日只能玩 1.5 小時
iPhone 12 新渲染圖流出！iPhone 12 Mini或推出入門最平5G
天文台料連續10天驟雨雷暴　教你用App邊度落雨即時通知
蘋果AR眼鏡Apple Glasses傳明年現身著名爆料YouTuber話見過實物
口罩供應│新世界免費派港產口罩　領取方法一文看清　5.22截止
正價買Switch主機＋動物之森！YATA一田限時抽籤　學足3招免被DQ
再發現似地球系外行星！重力透鏡研究顯示近銀河中心去唔去到？
AKG首款封閉式無線耳機K371-BT開箱評測　聲音表現出色性價比高
任天堂成最大贏家！美國主機遊戲消費額破紀錄　動森外邊隻課金多
Facebook 50人視像會議服務全面開通！香港用家卻有限制要注意?
【平面相變3D相】唔使 Facebook 都整到立體相　多平台跟朋友分享
PayＭe存漏洞？付款被Whatsapp朋友捷足先登　一招教你安全過數
Suzuki Jimny 1.5AT 第4代新手試駕　粗獷好玩小巧越野車
Xperia 10 II 上手試玩：Sony 設計重回正軌、看不出來是平價機
動物之森 | 動物森友會 搞Talk Show？美國主持：無限商機
裝1000M寬頻但冇1GB/s網速？即睇超常見誤會及四個網速慢原因
試玩 Campfire ARA／Solaris Andromeda 2020版 3款耳機各有驚喜
平價新iPad今年底出？新iPad mini有超大螢幕？蘋果AR眼鏡面世？
一田購物優惠日5.28開始全場1折起！氣炸鍋、高清電視、耳機激減
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。