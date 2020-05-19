中國公安部公布10款違法收集私隱App Evernote有份究竟衰乜？

【中國公安部點名10大違法收集個人資料Apps】世人越來越關注智能裝置應用程式收集個人資料的用途、使用時的私隱外洩風險等問題。中國公安部官網突然發布2020年第一季「違規收集公民個人資訊10大案例」，有意展示保護公民個人資訊的力度。中國公安部發現386隻Apps明顯涉及不法收集個人資料，又直接公開10隻獲取個人資料Apps的案例名單。

中國公安部《公安網安部門專項整治違法違規APP取得初步成效 違法收集公民個人信息十大案例發布》表示，386隻違法收集個人資料的Apps涉及信息諮詢、輔助學習、文學小說、新聞資訊、娛樂播報等多種類型。

中國公安部官網突然發布2020年第一季「違規收集公民個人資訊10大案例」，有意展示保護公民個人資訊的力度。（中國公安部官網擷圖）

中國公安部表示，當中97隻Apps被予以行政處罰，192隻被依法責令改正違法行為，51隻被下架停運。即睇中國公安部公布10隻違法收集個人資料Apps案例名單（點擊放大圖片細睇）：

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值得留意，不少人使用的中國版Evernote「印象筆記」也直接被點名，中國公安部指該App私隱協議未顯示有收集用戶定位、且也未顯示收集用途。

中國公安部新聞稿全文（點擊放大圖片細睇詳情）：

資料來源：中國公安部官網、瘋先生MRMAD

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