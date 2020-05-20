Noble Audio Sultan 試玩：香港限定版蘇丹王 王道靚聲感染力高

【試玩】Noble Audio Sultan 是 NOBLE 以「君主」命名的旗艦型號耳機系列最新作！這對「蘇丹王」Sultan 使用了共7粒單元，中頻為Knowles婁氏單元（２ｘ中頻，２ｘ中高頻），低音使用10mm動圈，更首次使用真正的靜電單元處理高頻。

Noble Audio Sultan

Noble Audio Sultan 的跟機線亦有提升，是一條特別製的2Pin CM 八絞 Litz編織 7n 單晶銅線 ，跟Sultan香港版的藍色勁襯。（鍾世傑 攝）

Noble Audio是人稱「音效巫師 Wizard」John Moulton成立的耳機品牌，其技術好就世界公認，但Wizard巴的調音風格向來是「我自行我道」，不走市面最大路最易入口的風格，令好多耳機愛好者又愛又恨。

NOBLE Audio 主腦Dr. John Moulton 2019年來港時留影。（鍾世傑 攝）

但自從推出Khan prestige「木目金」面板耳機後，筆者發現Wizard 的風格略起變化。在2020年5月中，Wizard發表了全新作品「Noble Audio Sultan」！

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Sultan來自阿拉伯語，本來意思是「力量」、「治權」、「統治權」，所以一些阿拉伯國家是直接稱掌權者為「蘇丹」，可見Noble Audio Sultan 的地位比一般的「王」更高。這「蘇丹王」決定走最正統的「王道」，以三頻銜接驚艷絕美、整合性高、亦相當易推的特性臣服聽眾。

機身方面，使用CNC 加工的陽極氧化處理鋁合金，尤其是今次特別由香港區設計的面板，John表示靈感是來自香港天然彎曲的海岸線一樣，既浩瀚又和諧。但筆者自己就覺得它像從外太空拍攝我們美麗的地球，難怪曼德拉去世前已跟筆者講過：「聽歌係要聽Noble！」（編輯註：筆者似乎受曼德拉效應影響，曼德拉並未為任何耳機品牌代言。）

+ 7 + 6 + 5

上文都提過，今次Sultan的「特色」就是沒甚麼「特色」，沒有過重的怪口味，走最多人能夠接受的王道，完整性非常高好強，低頻飽滿清脆。以AK SP1000 試聽Jocelyn B.Smith 女聲版《My Way》，中頻人聲綿密、乾淨得來不會太重口味。高頻伸延性高且順滑，三頻銜接令人滿意且找不到明顯的缺點，最後一句myyyyyyyy wayyyyyy 係超順滑地地爆到尾，聽到起雞皮。

後來又換一條8絞的銀／銅混合4.4mm平衡線，駁Sony黑磚試聽一些比較Rock和重bass的歌，比如Led Zeppelin《Lemon Sony》，這首歌的現場收錄感比較重，聽出Sultan音場蠻大的，樂器定位清澈分明。

Sultan改用了正式的靜電單元，本以為很難推，但其阻抗似乎並不高，筆者經fender ae1i將Noble Audio Sultan + 原裝3.5mm耳機線組合駁iPhone聽24bit MOOV，都發揮到DAP時的6成幾7成功力。

Noble Audio Sultan $24980 （查詢：ECT）