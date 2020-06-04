任天堂紐約旗艦店櫥窗被破壞險遭搶劫！Mario公仔掟出街瞓玻璃碎

數碼生活
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【任天堂紐約店在示威中被毀】美國明尼蘇達州黑人男子（George Floyd）疑被警員在拘捕中長時間膝壓頸窒息致死。事件引發全美反種族歧視、反警察暴力的大規模示威，更演變成騷亂，大量商店被借勢破壞和洗劫一空，就連任天堂紐約旗艦店也遭殃？

美國爆發黑人民權運動，在部份地區和平示威已演變成暴動和搶掠。美國時間星期一晚上，有不明人士破壞了任天堂紐約旗艦店和該區其他商店的櫥窗。有紐約市民在Twitterw分享了警察駐紮在滿地玻璃碎的行人路上的照片（點擊放大圖片細睇詳情）：

由上面圖片可見，示威者本來是向特朗普大廈（Trump Tower）進發，經過洛克菲勒中心時卻有人用垃圾桶等物件破壞了任天堂紐約旗艦店的落地玻璃櫥窗，還把一隻Mario公仔掟出街外。幸運的是，紐約任天堂並未遭到洗劫或進一步破壞。目前尚未有關於此事的其他詳情。

疑似襲擊經過片段：

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The #Nintendo store got hit

Ivan Gonzalez (@bebethejeweler) 分享的帖子 ·

宅民去年亦曾造訪任天堂紐約旗艦店。重溫門外及店面概況（林勇攝；點擊放大圖片細睇詳情）：

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《薩爾達傳說》（Zelda）和《精靈寶可夢》（Pokemon）這些家傳戶曉的遊戲系列在旗艦店內各有周邊精品專區（林勇攝；點擊放大圖片細睇詳情）：

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有網民非常抵死地為那被掟出街、躺在玻璃碎上的Mario配上Game over音樂，勁D門ank（瀏覽手機版按此）：

據社交網絡消息指，遊行組織者已呼籲群眾保持冷靜，還是出現了如此事態。任天堂並未就此情況發表任何公開聲明，但前任天堂美國分社Nintendo of America主席Reggie Fils Aime表示支持新聞自由和遊行示威表達意見的權利，但不容忍騷亂造成的破壞。

任天堂紐約旗艦店內的中古遊戲主機博物館專區，幸沒遭受破壞。其中展出了一部在1990至91年波斯灣戰爭（Gulf War）中在軍事基地遭轟炸間被燒烤外殼的Game Boy，出奇地仍能運作如常！當然還有N64、超任和紅白機甚至更遠古的主機（林勇攝；點擊放大圖片細睇詳情）：

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更新：任天堂美國分社Nintendo of America於官方Twitter發表聲明，表示跟美國人對George Floyd的死亡分擔悲痛，會與黑人社群及信仰「人道主義」與「平等和公義的基本信念」者同行。全文如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

資料來源：Nintendolife

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