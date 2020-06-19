Bossini網店大量客戶資料外洩！姓名電話地址 即Check自己有無份

【Bossini大量客戶資料外洩】近日個人資料外洩事件頻頻發生。繼Foodpanda洩72萬帳戶資料、港大法律學院洩2500學生資料後，Bossini母公司堡獅龍國際昨晚公布，集團的電商平台客戶和忠誠計劃成員資料在本月初曾被未經授權查閱。

堡獅龍國際公告表示，在6月3日或前後，得悉集團的電子商務客戶及忠誠計劃成員的數據，被未經授權查閱。客戶的身份證號碼、信用卡號碼及付款資料，並無載列於是次外洩文件。

近日個人資料外洩事件頻頻發生。Bossini母公司堡獅龍國際昨晚公布，集團的電商平台客戶和忠誠計劃成員資料在本月初曾被未經授權查閱。（資料圖片）

只是，客戶姓名、電話號碼、電郵地址、地址、性別、年齡範圍及出生月份和年份都在外洩文件中。堡獅龍國際表示已就事件報警，並在一家網絡保安公司協助下展開調查，相信已遏制資料外洩情況。

堡獅龍國際亦強調，客戶在其電子商務平台上完成付款程序，會被導向到安全的第三方付款通道；客戶數據庫不會包含任何信用卡資料，集團系統內均不會持有或儲存任何客戶的信用卡數據。

公告全文（點擊放大圖片細睇詳情）：

（Bossini）

檢查email有否外洩風險

今次事件雖然未知實際名單，但如果擔心自己帳戶有否洩露資料風險，可透過外國網絡安全網站Have I Been Pwned查詢，如果發現有問題，緊記要更改密碼了。

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Have I Been Pwned網站主要收錄被黑客竊取、公布在網絡上的名單資料，只要輸入E-mail，就可以知道自己有否「中招」。

網上外賣平台Foodpanda母公司日前發生用戶資料外洩事件，涉及全球14個地方或國家，包括香港（點擊放大圖片細睇詳情）：

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