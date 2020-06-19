【Apple AirPower或改名2020年底上市】Apple於2019年3月放棄了備受期待的AirPower無線充電墊計劃，原因是未能解決過熱問題。17年AirPower預告中蘋果聲稱能夠同時為iPhone、Apple Watch和AirPods充電盒充電，無需考慮每個裝置在墊上的位置和是否跟iOS深度整合。知名爆料人Jon Prosser近日洩密分享兩張貌似AirPower、代號為「C68」的蘋果無線充電墊原型使用情況照片。Prosser稱已克服了為Apple Watch充電的限制及過熱問題，最快於2020年底發布。

由於技術質量未能達標問題，Apple在2019年3月放棄了備受期待的AirPower充電墊上市計劃。

AirPower當初公布時稱，可在任何角落為iPhone、Apple Watch、AirPods 2等，最多三個產品進行無線充電。（網上圖片）

當年（2017）Apple於iPhone X活動中聲稱AirPower能夠同時為iPhone、Apple Watch和AirPods充電盒充電，無需考慮每個裝置在墊上的位置和是否跟iOS深度整合。回顧AirPower取消一事（點擊放大圖片細睇詳情）：

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早前成功預告iPhone SE 2020推出日期的Jon Prosser稱， Apple仍繼續開發類似AirPower的無線充電墊，它可以一次為多個裝置充電。Prosser分享了代號為「C68」的所謂原型照片（點擊放大圖片細睇詳情）：

Well, you guys wanted a better picture of “C68”... 😏



Remember how I said that the main problem was that current prototypes didn’t support Apple Watch?



Yeah.

Well.



They got the Watch working... 👀 pic.twitter.com/LvBeNAAtt3 — Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020

照片顯示的無線充電墊跟Apple在2017年預覽的AirPower一模一樣。Prosser曾表示Apple的新充電墊原型面臨不能為Apple Watch充電的問題，但照片中可見已克服了此問題，Apple Watch和AirPods Pro充電盒在充電墊上顯示充電狀態。

早於今年3至4月，Jon Prosser指Apple已經著手重新開發無線充電墊，更有解決類AirPower充電產品過熱問題的方案（點擊放大圖片細睇詳情）：

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根據Jon Prosser講法，如果Apple此款新無線充電墊測試成功，可能會於2020年第四季至2021年第一季間發布。售價約莫250美元（約港幣1956元）。無線充電墊而言算貴，但如果Apple真的如他所指般用上A11 Bionic晶片去調控溫度防止過熱，成本大幅上揚絕不出奇。

今年1月時，Apple知名分析師郭明錤便預測2020年上半年，蘋果主要硬件新產品將包括「較細小的無線充電墊」，但認為這充電墊每次只能為是單個裝置充電。據傳聞，郭氏所講的充電墊可能會於下周WWDC 2020上宣布；但因着肺炎瘟疫半年來影響全球產能，具體宣布時間很可能已經改變（點擊放大圖片細睇詳情）：

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資料來源：MacRumors

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