WWDC25直擊｜Apple新品發布會直播｜3件傳聞新品推出＋影片連結

WWDC25直擊｜Apple新品發布會直播、iOS 26、Mac Pro、HomePad、AirTags｜一年一度的Apple全球開發者大會（WWDC）向來是科技界的焦點盛事，傳統上此盛會主要圍繞軟件更新，如新一代iOS及iPadOS等操作系統的發佈。然而，隨著科技巨頭不斷拓展其生態系統及產品線，近年來WWDC的硬件發佈份量亦逐漸增加，引發市場廣泛關注。展望即將來臨的WWDC 2025，儘管軟件依然是核心，但種種跡象與市場傳聞皆暗示，Apple或將帶來多款矚目新硬件，為其產品陣容注入新活力。



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6月10日凌晨1時，WWDC25將會在此文章更新直擊，到時記者為大家帶來Apple今年首個最重要的發布會，直擊今年iOS系統大革新以及新產品直擊。

（內文持續更新）

WWDC25直播

有傳今年

傳聞1：硬件一：革新Mac Pro

在眾多硬件傳聞中，全新Mac Pro的出現無疑是最受期待的焦點之一 。自Apple正式邁入自家Apple Silicon處理器時代以來，MacBook Air、MacBook Pro、iMac及Mac Studio等產品線均已陸續完成向M系列晶片的過渡，並獲得了性能與效率的顯著提升。然而，作為Apple桌面產品線的巔峰之作——Mac Pro，至今仍未迎來真正的Apple Silicon化設計更新 。現行的Mac Pro雖然也搭載了M2 Ultra晶片，但在外觀設計上，仍沿用了Intel時代的塔式機箱，未能完全體現Apple Silicon在體積與散熱上的優勢。因此，預期WWDC 2025將會見證一款徹底重新設計的Mac Pro登場，其內部架構將完全針對Apple Silicon進行優化，或搭載效能更為強悍的M3或M4 Ultra系列晶片。一款真正「原生」的Apple Silicon Mac Pro，將標誌著Apple在專業級運算領域的又一個里程碑。

傳聞2：HomePad智能顯示器

智能家居市場競爭日益激烈，Apple HomeKit生態系統亦持續發展。有傳聞指出，WWDC 2025可能成為Apple推出「HomePad」智能顯示器（或稱HomePod with a screen）的舞台 。這款產品的出現，將填補Apple在智能家居控制中心領域的空白，與Amazon Echo Show及Google Nest Hub等產品直接競爭。HomePad預計將整合HomePod的優質音效及Siri智能助手功能，並加入觸控顯示屏，為用戶提供更直觀的智能家居操控界面。透過此顯示器，用戶將能更便捷地控制智能燈光、門鎖、監控鏡頭等HomeKit設備，同時進行視像通話、播放影音內容，甚至查閱食譜等。更引人遐想的是，部分傳聞甚至暗示Apple可能會隨之發佈一個全新的「homeOS」操作系統 ，這將進一步統一其智能家居產品的用戶體驗，並為開發者提供更廣闊的創新空間。

傳聞3：AirTag 2追蹤器

自2021年推出以來，Apple的AirTag小型藍牙追蹤器憑藉其精準的Find My網絡及易用性，廣受用戶好評 。AirTag的成功，在於它巧妙地將Apple龐大的全球設備網絡轉化為一個強大的物品尋找工具。如今，初代AirTag已推出數年，市場對於其升級版本——AirTag 2的期待日漸高漲 。普遍預期其可能帶來包括更長的電池續航時間、更廣的藍牙連接範圍、提升的防丟失功能，甚至可能加入新的傳感器以提供更多環境信息。