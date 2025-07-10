聯想moto g100 Pro評測　好看耐用更有5000W鏡頭　長續航再加分

預算有限該買一台什麼樣的手機，相信不少消費者都有過這樣的困惑。今天手機市場中充斥着各種各樣的機型，想從中選到價位適中，配置理想的產品，確實需要花點心思。當然，最穩妥的方式還是從主流品牌中選擇，主打一個省心。



今天為大家帶來的這款新機，是來自最新的聯想moto g100 Pro，售價人民幣千元出頭，亮點卻不少，6720mAh大電池、1.5K屏幕、杜比全景聲雙揚、IP68&IP69防塵防水，以及出色AI體驗，性價比很突出，目前已經開啟預售，下面分享一下這款手機的使用感受。

1. 高定配色演繹時尚美，素皮機身兼顧質感與實用

作為g系列的新成員，聯想moto g100 Pro延續了品牌一貫的簡潔設計風格，並在細節和配色上引入更具個性的表達。聯想moto與Pantone再次合作，帶來了綾羅紫、苔原綠、松煙藍、雲墨黑四款高定配色供用戶選擇。每一種顏色都經過專門調校，既貼合當前的流行趨勢，又兼顧日常使用場景的耐看性。

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筆者上手的是「松煙藍」配色，整體呈現出一種淡雅的藍灰調，在不同光線下會有輕微的冷暖變化，帶來一種克制且有層次的視覺體驗。此外，它的背部採用了空氣納米皮，官方說法是，這塊背板通過了實驗室的30多道外觀耐久測試，既有自然的紋理，也兼顧手感與耐用性，實際摸上去確實有點類似細膩的皮革，不易沾指紋，握持時也不會打滑，對日常不太愛戴殼的用戶來說也比較省心。

聯想moto g100 Pro整機厚度為8.6mm，重量198g，整體中規中矩。背部微弧的設計再加上空氣納米皮的柔和觸感，單手使用時手感輕盈、順手，長時間操作也不會有明顯負擔。左上角三顆鏡頭和閃光燈呈「田」字形排列，並且由於相機模組與後殼採用了一體成型設計，所以鏡頭凸起並不明顯，視覺上更為簡潔。中框與背部過渡平滑，拿在手上貼合感不錯，按鍵集中在一側，上下音量鍵右側偏上，電源鍵同在右側，位置也比較自然，按鍵按動不綿軟，有一定的段落感。

翻過來看正面，正面搭載了一塊1.5K直屏，支持120Hz刷新率、4500nit峰值亮度、HDR10+、10bit色深。屏幕採用居中挖孔，前置3200萬像素攝像頭，邊框極窄，視覺觀感非常不錯，搭配杜比全景聲雙揚，追劇看電影效果極佳。此外，這塊屏幕也配備了不少護眼技術，支持DC調光，可在系統設置中手動開啟，並且通過了SGS低藍光低拖影認證。

整體來看，聯想moto g100 Pro的外觀相對簡潔，亮點是配色和特殊材質，這次聯合潘通推出的幾款配色都很耐看，讓人眼前一亮，而空氣納米皮材質的加入，也讓這款手機更有品質感以及更耐用了一些，再加上極窄邊框的屏幕，屬於那種久用依舊舒服順眼的選擇，能在日常中默默加分。

2. 內置6720mAh大電池，續航更持久

聯想moto g100 Pro配備了一塊6720mAh（典型值）大電池，這個容量確實比較可觀，實際使用中，日常強度不高的情況下，比如刷刷社交媒體、看看視頻、偶爾拍照，一整天完全沒什麼壓力，甚至在中度使用場景下撐到次日早上也不算勉強。

在中關村在線五小時續航測試中，從100%開始測試，歷經五小時重度使用，最終還能剩餘78%的電量，成績十分不錯，續航表現屬於「省心型」，不需要用戶頻繁關注電量剩餘，對習慣一天只充一次電的用戶來說非常友好。

充電方面，它支持33W有線快充，實測半小時可充入41%，補電速度適中，但對一款中端定位的產品來說也足夠了，充電器為原裝配套，接口採用USB-C，符合當前主流標準。

3. 天璣7300加持，兼顧日常流暢與能效平衡

聯想moto g100 Pro搭載的是聯發科天璣7300移動平台，基於台積電4nm製程工藝打造，CPU由4×2.5GHz Cortex-A78性能核心 + 4×Cortex-A55能效核心組成，同時集成Arm Mali-G615 GPU和HyperEngine遊戲引擎，整體定位偏向日常流暢與能效平衡，甚至玩一些高負載遊戲也是可以的。

聯想 moto g100 Pro 的最新版本基準性能得分情況（中關村在線提供）

從基準性能測試來看，聯想moto g100 Pro的最新版本安兔兔綜合得分成績為680069；GeekBench 6.3單核得分1052，多核得分2925；3DMark Wild Life Extreme得分達到了843。

在遊戲表現方面，筆者測試了《王者榮耀》《和平精英》和《原神》三款主流遊戲：

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《王者榮耀》超高幀率+超清分辨率+高清畫質模式下，平均幀率達到了90 FPS，幾乎沒有出現掉幀卡頓的情況；《和平精英》支持流暢+極限幀率設置，平均幀率可以達到59.7 FPS，畫面與操控流暢度尚可，適合吃雞輕度玩家；《原神》支持極致畫質+60幀模式，不過跑圖時平均幀率最高可以達到45 FPS左右，這裏建議《原神》玩家可以適當降低畫質和幀率，長時間運行更穩定。

從發熱來看，得益於天璣7300不錯的能效表現，長時間《原神》發熱量不算大，後殼最高溫度40.8℃，手感溫和，不影響遊玩體驗。總的來說，聯想moto g100 Pro的日常性能絕對夠用，同時也能滿足輕中度的遊戲需求，對於一些主流手遊日常運行，還是完全可以勝任的。如果你不是重度玩家，天璣7300在日常與娛樂之間提供了一個比較理想的平衡。

4. 全局AI支持，體驗高效便捷

聯想 moto g100 Pro 搭載了最新的 Android 15，支援同一應用最多開啟六個分身。（中關村在線提供）

聯想moto g100 Pro搭載了最新的Android 15，界面清爽，體驗乾淨，適合不喜歡繁雜系統的用戶。它支持同一應用最多打開六個分身，相較一般手機的雙開或者四開，更適合自媒體運營、多項目管理、遊戲等用戶和群體。

聯想moto g100 Pro也支持多功能NFC，日常使用中，用戶可以通過「碰一碰」快速完成支付寶付款、掃碼點餐或解鎖共享單車。車輛方面則支持數字車鑰匙，手機靠近即可解鎖並啟動車輛。回到家中，手機觸碰門鎖後可自動聯動燈光、空調等設備，實現個性化智能控制。

在社區場景中，NFC可用於大門、電梯等通行驗證，替代傳統門禁。此外，手機還支持通過NFC快速為智能設備配網，省去手動輸入WiFi密碼的步驟。在醫療健康方面，用戶可以通過NFC讀取病歷訊息、查看藥品說明，或連接血壓計、血糖儀等健康設備，自動同步監測數據。

在AI體驗方面，聯想moto g100 Pro搭載了天禧個人超級智能體，支持用戶全局調用，同時具備強大的多模態感知能力，比如當處於識屏狀態時，既支持語音、文本，同時也支持圈選，即圈即搜，體驗更便攜。

此外，聯想moto g100 Pro還帶來了AI搜索、隨心掃等功能，可實現跨設備內容全局自然語言查找圖片、文件、網頁，以及相機一掃支付、一掃連接WiFi、一拍識別景點、隨拍隨翻譯等操作。

5. 5000W索尼LYT-600主攝，滿足日常拍攝需求

聯想moto g100 Pro後置相機由一顆5000W像素索尼LYT-600主攝、一顆800萬像素超廣角微距鏡頭以及一顆FLICKER 3合1傳感器組成，其中主攝支持OIS光學防抖，這套配置雖不以參數取勝，但仍具備不錯的實用性，滿足日常拍攝需求。

實拍樣張中，默認模式色彩飽和度很高，是那種很討喜的色調風格，其中主攝OIS在夜拍時提供了一定穩定性，配合算法能壓制部分噪點，保證了夜景的出片率；超廣角則適合拍攝大場面，算法對高光抑制很不錯，優化後的照片清晰度和色彩都很不錯。

6. 全面防護超預期，日常使用更省心

在耐用性方面，聯想moto g100 Pro的表現可圈可點。它支持IP68 & IP69防塵防水等級，能夠有效防止灰塵侵入，並具備較強的抗水能力，無論是日常濺水，還是短時間浸入水中，都能從容應對，為用戶提供更安心的使用體驗。

這款手機配備了康寧大猩猩玻璃 7i（GG7i），較之上一代具備更出色的抗刮耐摔性能，面對鑰匙、硬幣等物體的刮擦，基本可以抵禦日常使用中的小意外。（中關村在線提供）

屏幕方面，這款手機配備了康寧大猩猩玻璃7i（GG7i），相較於上一代具備更出色的抗刮耐摔性能，面對鑰匙、硬幣等物體的刮擦，基本可以抵禦日常使用中的小意外。

值得一提的是，聯想moto g100 Pro通過了軍用標準GJB150的14項嚴苛認證，包括高溫、低溫、低氣壓、高海拔、雨水、鹽霧、跌落等全方位測試，覆蓋了多種極端環境。作為一款定位中端的產品，聯想moto g100 Pro在防護能力上的表現超出預期。對於戶外使用頻繁、對耐用性有一定要求的用戶來說，這款機型能帶來可靠的陪伴，日常使用更省心。

最後：

聯想 moto g100 Pro 產品參數。（中關村在線提供）

整體體驗下來，聯想moto g100 Pro在設計、實用性和細節體驗上都做到了相對均衡。素皮機身不僅手感舒適，還兼具時尚與耐用性，外觀上有質感，拿在手裏也足夠吸睛。6720mAh的大電池帶來長續航，配合1.5K高刷屏，不論是日常滑動刷視頻，還是追劇遊戲，都有不錯的觀感與流暢度。

此外，IP68&IP69防護、杜比雙揚聲器、系統級AI等配置和功能也進一步提升了使用體驗。對於注重手感與實用兼顧的用戶來說，聯想moto g100 Pro確實是一款值得體驗的高性價比手機。

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