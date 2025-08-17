iPhone主鏡頭旁小孔有什麼用？原來竟是空間音頻及收音重要助力

將iPhone翻轉至背面，可以看到數量不等的攝像頭模組（具體取決於機型），旁邊配有LED閃光燈以及LiDAR傳感器（限Pro系列機型）。你可能還注意到攝像頭附近有一個細小的孔洞，但這並非生產瑕疵，它的實際作用是什麼呢？



這個小孔是收音麥克風的一部分。自iPhone XS起，蘋果在每款旗艦機型中均配備了四顆麥克風。其中兩顆位於機身底部揚聲器附近，用於通話時的語音捕捉；一顆位於前置攝像頭正上方；而靠近攝像頭模組的小孔，則主要用於視頻錄製過程中更好地獲取定向音頻。

在iPhone 16系列中，蘋果引入了一套全新的「錄音室品質麥克風」系統，支援錄製空間音頻，實現更立體、多方向的聲音捕捉，帶來更具沉浸感的聽覺體驗。

結合iPhone本身出色的降噪功能，在大多數使用場景中，用戶已無需額外配備外接麥克風即可獲得高質量的視頻錄音效果。

如果你在使用iPhone錄音時發現音質不理想，建議檢查是否有灰塵或異物堵塞了任一麥克風孔位，包括其周圍區域。此外，若貼上的屏幕膜未完全對齊，可能會遮擋頂部麥克風；同樣地，保護殼如未在底部或背部預留合適開口，也可能影響麥克風的正常工作。

