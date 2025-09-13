手機告別240W快充！廠商轉向矽碳電池發展　續航成首要追求核心

近日，有數碼領域博主透露，未來一段時間內，手機廠商將不再聚焦於超級快充的開發，目前行業內已有多家廠商放棄了150W以上的快充方案。



此前，手機品牌紛紛在快充技術上展開競爭，推動快充功率不斷攀升。例如，真我品牌率先實現了240W快充技術的商用，並搭載於真我GT Neo5機型上，實現了不到10分鐘即可充滿電的極速充電體驗。

然而，如今超充技術的發展似乎已按下了暫停鍵，這與矽碳負極電池的廣泛採用密切相關。

矽碳負極電池是在傳統石墨負極材料中加入矽元素，以提升電池能量密度的一種技術方案。由於矽在與鋰發生反應時能夠形成高容量的合金，其理論比容量可達4200mAh/g，遠高於石墨材料的372mAh/g，因此可以在不增加電池體積的前提下顯著提升電池容量。

目前，矽碳負極電池已在智能手機行業得到廣泛應用。多家主流品牌，包括榮耀、華為、小米、vivo、OPPO、聯想、真我、iQOO、REDMI、一加等，均已推出搭載該類電池的機型。

不過，矽碳負極電池也存在一定的侷限性，其中最突出的問題是對快充性能的影響。由於矽碳材料在高功率充電時更容易出現膨脹現象，導致其對快充的支持能力受限。

目前市面上的200W級快充技術往往無法與這類電池兼容，因此現階段大多數採用矽碳負極電池的手機，快充功率普遍控制在150W以內。

綜合來看，當前手機廠商更傾向於通過提升電池容量來改善續航表現，而超級快充的發展則因材料限制而難以取得新的突破。短期內，快充技術或將維持在現有水平，難以再有大幅提升。



