尿袋召回風波！3C 認證成選購關鍵　帶上飛機要認準這標誌

近期，尿袋召回事件成關注焦點，羅馬仕（Romoss）、安克創（Anker）新等品牌相繼召回多款產品，召回產品超過 120 萬台，民航局也發佈緊急通知，禁止旅客攜帶無CCC認證標識以及被召回型號的尿袋乘坐境內航班。在此背景下，3C認證已成為消費者衡量尿袋品質的關鍵指標，帶有3C標識的尿袋產品銷量都出現增長。



3C認證：尿袋的安全「通行證」

3C認證，即中國強制性產品認證制度，是中國政府為保護消費者人身安全和國家安全、加強產品質量管理、依照法律法規實施的一種產品合格評定製度。對於尿袋這類涉及電氣安全的產品而言，3C認證就如同一張安全「通行證」，只有經過嚴格的產品檢測和工廠檢查，獲得3C認證證書後，方可加施3C標誌進入市場銷售。

附帶兩種插頭線的尿袋（中關村在線提供）

這一認證制度確保了尿袋在電氣性能、安全防護等方面符合中國標準，大大降低了使用過程中的安全風險。隨着消費者安全意識的提升，3C認證在尿袋市場的影響力日益凸顯。

+ 1

此次召回事件後，消費者在選購尿袋時，更加傾向於選擇帶有3C標識的產品，這使得帶有3C標識的尿袋銷量出現顯著增長，這一市場變化不僅反映了消費者對安全品質的重視，也促使尿袋生產企業更加註重產品質量和認證工作，推動整個行業向規範化、安全化方向發展。

選購秘籍：「看」、「查」、「選」三步走

看CCC標誌：一眼識別安全保障

CCC標誌是尿袋通過3C認證的直觀體現。消費者在購買尿袋時，首先要認準產品上是否加施了CCC標誌。這個標誌就像是尿袋的「安全身份證」，只有具備它，才意味着該產品經過了相關部門的嚴格檢測和認證，在電氣安全等方面有一定的保障。

然而，需要注意的是，除指定認證機構銷售的CCC標誌外，在公共網絡平台上購買的含CCC圖樣的標誌大多屬於假標誌。偽造、冒用、買賣CCC標誌的行為屬於違法行為，消費者切勿貪圖便宜而購買帶有假標誌的產品，以免給自己帶來安全隱患。

尿袋的CCC標誌（中關村在線提供）

查銘牌：細節之處見真章

產品銘牌是尿袋的「訊息檔案」，它包含了型號、規格、製造商和警告語等重要訊息，消費者在購買時，一定要仔細查看銘牌內容是否齊全。型號和規格可以幫助我們了解尿袋的容量、輸出參數等性能指標，從而選擇適合自己設備的產品；製造商訊息則讓我們能夠追溯產品的生產源頭，了解企業的信譽和實力；警告語則提醒我們在使用過程中需要注意的事項，如避免高溫、防止短路等。如果一款尿袋的銘牌上缺乏這些基本訊息，那麼它的質量很可能存在隱患，消費者應果斷放棄購買。

尿袋的銘牌（中關村在線提供）

選渠道：正規途徑保品質

購買渠道的選擇對於確保尿袋的質量至關重要，消費者應儘量選擇正規渠道購買移動電源，如正規的電器店、專賣店和知名電商平台。這些渠道通常有較為嚴格的供應商篩選機制和產品質量把控體系，能夠保證所售產品的來源合法、質量可靠。在電商平台上購買時，消費者還應留意產品是否展示出CCC認證證書，進一步核實產品的認證情況。相反，一些非正規渠道，如路邊攤、小作坊等，所售的尿袋往往質量參差不齊，甚至可能是假冒偽劣產品，存在較大的安全風險，消費者應儘量避免在這些地方購買。

警惕低價陷阱：莫因小失大

在選購尿袋時，價格往往是消費者關注的因素之一，然而，切勿貪圖便宜，購買一些價格極低的產品。俗話說「一分價錢一分貨」，過低的價格往往意味着產品在原材料、生產工藝、質量控制等方面可能存在偷工減料的情況，這些低價尿袋可能使用了劣質的電芯和電路板，其電氣性能不穩定，安全防護措施不到位，在使用過程中極易出現安全問題。為了自身的人身和財產安全，消費者應樹立正確的消費觀念，不要被低價所迷惑，選擇價格合理、質量有保障的產品。

寫在最後：

在這個移動互聯的時代，尿袋已成為我們生活中不可或缺的一部分。通過了解3C認證的重要性，掌握「看」、「查」、「選」的選購秘籍，警惕低價陷阱，我們能夠在眾多尿袋產品中挑選出安全放心的那一款，為自己的電子設備提供可靠的能量支持。讓我們以理性的消費態度和科學的選購方法，避開風險，安心享受尿袋帶來的便捷生活，讓每一次出行都充滿能量，每一次使用都安全無憂。

延伸閲讀：國產手機掀電池革命 8000mAh是起點 iPhone快充及續航點接招？（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】