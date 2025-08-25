SEVENTEEN演唱會2025香港｜會員優先+公售搶票攻略｜座位表+連結

SEVENTEEN演唱會2025香港｜會員、信用卡優先+公售搶票攻略！附座位表+連結｜韓國男團Seventeen來港舉行演唱會！9月決定來港舉行「<NEW_> 世界巡迴演唱會的海外首站」，各位fans們又要去搶票了！官方決定8月26日會員優先購、8月27日指定信用卡、8月28日才正式公售。想了解如何搶購，一定要留意以下攻略。



SEVENTEEN香港演唱會2025｜8.26 會員優先發售購票

【Weverse登記】CARAT (GLOBAL) 會員優先訂票： 8月12日早上11:00 – 8月14日晚上22:59（連結）

會員優先時間：2025年8月26日早上10起

購票連結：待更新

SEVENTEEN香港演唱會2025｜8.27 恆生信用卡優先發售購票

發售時間：2025年8月27日上午10時起

購票連結：連結1

SEVENTEEN香港演唱會2025｜8.28 公開發售購票

發售時間：2025年8月28日上午10時起

購票連結：待更新

SEVENTEEN香港演唱會2025，這場音樂盛宴將於 2025年9月27、28日於啟德體育園 – 啟德主場館（Kai Tak Stadium)舉行，為香港粉絲帶來一場無與倫比的視聽享受。

SEVENTEEN香港演唱會2025 購票資訊

票價分為（座位）$2,899、$2,299、$2,099、$1,899、$1,599、$1,099及 $899／（企位）$2,099。

SEVENTEEN香港演唱會2025 門券、座位表及價錢資訊

SEVENTEEN香港演唱會2025 演出日期

SEVENTEEN香港演唱會2025 演出日期為9月27-28日，只演2場。

SEVENTEEN香港演唱會2025 公開發售資訊

早前公佈了SEVENTEEN香港演唱會20258月26日會員優先購、8月27日指定信用卡、8月28日才正式公售，於Cityline平台發售。

👇SEVENTEEN香港演唱會2025 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

Seventeen香港演唱會2025｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「Seventeen香港演唱會2025」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。