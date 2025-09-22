Android磁吸充電為何不普及？Magsafe非蘋果專利　背後原因在這裏

2020年，蘋果iPhone 12首次在iPhone上應用了磁吸無線充電技術，經過幾年發展，Magsafe相比Android（安卓）旗艦常見的無線充電，能提供更加穩固的連接，並且能夠自動對準充電位置，還能與其他磁吸配件配合使用，帶來穩定、高效的無線充電體驗。



反觀Android陣營，除了OPPO Find X8系列擁有磁吸生態，Android手機廠商似乎只會為iPhone提供磁吸散熱器等配件，沒自家設備的「份兒」。為何這些廠商對磁吸充電持謹慎態度呢？今天我們就來聊聊這個話題。

正在充電的手機（studioproper@unsplash）

Android手機不做磁吸充電的原因

現在在網絡上搜索相關話題時，很容易查到類似「蘋果Magsafe有專利，Android廠商不能用」的答案，但實際上並非如此，蘋果早在2023年就將Magsafe技術共享給無線充電聯盟WPC，其他會員交會費就能使用，實際上市面上也有極少數Android手機用過內置磁吸充電。

那為什麼Android手機不用呢？其一，現在輕薄是Android手機的重要賣點之一，內置磁鐵顯然會佔用寶貴的空間，這對於電池續航和其他組件佈局提出了更高的要求。很多廠商不願意為了一個非核心功能犧牲電池容量或其他關鍵性能。

還有一個主要原因，那就是國內Android廠商基本都有自家的無線充電協議，而今年7月WPC發佈的Qi 2.2充電標準支持最高25W充電功率（曝光消息稱iPhone 17也會使用本協議），這比Android常見的50W無線充電還是要慢上一些的。

值得一提的是，今年OPPO在Find X8系列上發佈了「OPPO Mag磁吸生態2.0」，搭配官方發佈的磁吸手機殼就能連接一系列磁吸配件，搭配磁力集結線、揹帶數據線線材，顏值挺高。

總體來看，雖然Android手機在磁吸充電方面起步較晚，但隨着技術進步和市場需求變化，越來越多的品牌開始重視這一領域的發展。未來，我們有望看到更多Android手機配備磁吸充電功能，並形成更加完善的磁吸生態系統。

延伸閲讀：手機快速充電格式全攻略 從iPhone到Android各品牌誰技高一籌？（點擊連結看全文）

+ 16

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】