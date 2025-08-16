英超西甲開鑼，觀戰攻略與首輪焦點賽事預覽！手機睇直播方法｜萬眾矚目的英超與西甲，今週正式揭開新賽季的序幕，各大豪門球隊在夏季轉會窗大肆擴軍，陣容煥然一新，預計新賽季的戰況將比上季更為激烈 。對於球迷而言，能夠合法、穩定地收看賽事直播，無疑是支持愛隊的最佳方式。



首輪英超賽事中，多場焦點大戰絕對不容錯過。首先，上賽季勇奪世冠盃的車路士，在夏季持續瘋狂引援，成功簽入兩名新前鋒祖奧柏度及戴納 。將在8月17日晚上8時30分的開鑼戰中迎戰水晶宮。另一場重頭戲，則是在晚上11 時上演的「仙魔大戰」，由連續三季屈居亞軍的阿仙奴，硬撼決心改革的曼聯。阿仙奴在今夏簽下瑞典射手約基利斯，希望解決長久以來缺乏強大中鋒的問題。而曼聯則重金引入已在英超證明實力的古亞與安保姆，並與德甲神鋒錫斯高組成全新三叉戟，力求擺脫近年低迷。此外，英超首仗利物浦已經迎戰般尼茅夫，最後更以4：2戰勝對方，賽事非常精彩！

而在西甲方面，首輪也有多場精彩對決。上賽季的冠軍巴塞隆拿備受關注，新賽季的焦點落在改穿 10 號球衣的也馬身上，他的出色表現將成為球隊爭冠的關鍵 。巴塞剛在甘柏盃中大勝科木，展現了強大的霸氣 。他們將於週六凌晨 1 時 25 分作客馬略卡，有望旗開得勝。另一豪門皇家馬德里，上賽季未能奪冠後由沙比阿朗素掌帥，並成功引進多名球員注入全新活力。頭號球星安巴比在上賽季表現出色，顯然已鎖定首戰對手奧沙辛拿的大門 。這場比賽將在週三凌晨 2 時 55 分舉行，球迷可期待皇馬的全新陣容在新賽季的精彩開局 。

今年同樣Now TV將會獨家轉播 2025/26 至 2027/28 三個賽季的所有英格蘭超級足球聯賽賽事，部分指定場次更會以 4K 畫質進行傳送。此外，同時亦會轉播 2025/2026 賽季的西班牙甲組足球聯賽。訂閱後可以利用機頂盒收看外，亦可以利用手機的Now TV app直接收看比賽賽事，非常方便。今次Now TV推出最新「極致體育娛樂組合 x Netflix」套裝，除了囊括了英超、西甲的直播賽事，同時亦涵蓋了其他體育內容，包括歐洲冠軍聯賽、F1 賽車、網球四大滿貫等，更能同步欣賞 Netflix 豐富的原創劇集與電影，全面滿足不同層面的娛樂需求。