今年的iPhone的確算得上「牙膏擠爆」，因此對於不少用戶來說，十分糾結是買標準版還是Pro機型：同樣6.3英寸屏幕，Pro版9399元的起售價比標準版貴了整整2500元。



那麼是為Pro的「一體成型機身」和長焦鏡頭付款，還是省筆錢選夠用的標準版？經過我的一周重度體驗，答案逐漸清晰——對80%的用戶來說，這2500元花得有點冤。

1. 手感與外觀：Pro的「高級感」藏在殼子下

拿到手的第一差異是重量：iPhone 17的186g手感輕盈，鋁金屬中框+玻璃背板的經典結構，單手握持刷視頻半小時手腕也不酸。而Pro版因一體成型鋁機身和VC散熱系統，重量衝到204g，厚度也多了0.5mm，揣牛仔褲口袋會明顯墜褲腿。

Pro版的「一體成型機身」確實質感更細膩，磨砂背板抗指紋性比標準版強，但套上手機殼後，兩者的差異瞬間消失。倒是標準版的配色更清新，日常使用不用刻意小心磕碰——反正都是玻璃背板，摔了維修費沒差多少。

2. 性能與日常體驗：A19已經「性能過剩」

iPhone 17系列的兩款機型分別搭載了A19與19Pro晶片。兩者CPU架構基本一致，主要差異在於GPU核心數、緩存容量，以及iPhone 17 Pro首次引入的VC均熱板散熱系統——這也是蘋果史上首款採用該技術的iPhone。

在Geekbench 6測試中（室溫約25℃，無外接散熱），iPhone 17單核得分為3590，多核9058；Pro版則為單核3775、多核9745。GPU方面，通過3DMark Wild Life EXTREME和Solar Bay測試可見，A19 Pro的光追與3D渲染性能相比上代提升約20%，壓力測試下的穩定性也達到66.8%，明顯優於前代機型。

但關鍵問題在於：這些提升對普通用戶意味着什麼？實測中，無論是刷社交軟件、多任務切換還是一些簡單的視頻創作，標準版的表現都極為流暢。

可以說A19晶片搭配8GB Ram，日常使用已明顯「性能過剩」，流暢度與Pro版幾乎無感差異。對80%的人來說，多花2500元買Pro的那點性能冗餘，實在沒必要。

3. 屏幕：參數相同，體驗無差

蘋果這次終於給標準版配齊了120Hz高刷屏，6.3英寸超視網膜XDR屏的2622×1206分辨率、3000nits戶外亮度，和Pro版參數完全一致。我拿着兩台手機並排刷劇，反覆對比色彩表現，實在很難分出差別。

Pro版的抗反光塗層確實稍好，但正午陽光下，兩款手機都能清晰看清屏幕內容。對於非「屏幕黨」來說，這點差異遠不值2500元。

4. 影像和續航體驗，基本感知不大

相機是兩者最直觀的區別：Pro版多了一顆4800萬像素8倍光學變焦鏡頭，能拍清遠處的建築細節，還支持4K 120fps視頻錄製和ProRes RAW格式。

但實際上對於絕大多數用戶日常拍美食、人像，標準版的4800萬主攝+主攝裁切+1200萬超廣角已經足夠。

Pro版的3700mAh電池比標準版多100mAh，在ZOL5小時重度續航測試下，差異僅7%。

充電方面更沒必要糾結：兩者都支持45W有線+15W無線快充，用第三方PD充電器，30分鐘都能充到61%。蘋果官方的快充頭要賣399元（人民幣），不如省下來買個無線充電板。

5. 結論：這2500元，只推薦兩類人花

如果你是短視頻博主、攝影師，需要長焦構圖和專業視頻剪輯，Pro版的影像升級和散熱系統值得入手；如果是重度遊戲玩家，A19 Pro的持續性能能避免降幀。但對絕大多數用戶來說：

日常使用，A19晶片比上代快17%，8GB Ram足夠流暢用3年；拍照發社交平台，標準版的雙攝已經能滿足98%的需求；

省下的2500元，能買個iPad mini看劇，再配副AirPods，提升生活品質的性價比更高。

iPhone 17就像「沒有長焦的Pro版」，卻只賣標準版的價格。與其為用不上的功能付款，不如把錢花在刀刃上——這代標準版，才是真正的「釘子戶」機型。

延伸閲讀：iPhone Pro/Air一摔就碎？抗彎良好但螢幕易破 高維修費嚇壞果粉（點擊連接看全文）

+ 8

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】