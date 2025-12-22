摺疊iPhone研發落後？郭明錤揭2026缺貨真相　想買可能要靠運氣

據macrumors報道，Apple公司正在研發其首款可摺疊iPhone已是公開的秘密。



然而最新報告顯示，這款備受期待、原定於2026年秋季亮相的產品，可能正面臨生產上的挑戰。

天風證券知名分析師郭明錤在最新報告中指出：「可摺疊iPhone的研發進度目前落後於預期，但仍預計能在2026年下半年正式發布。」

郭明錤補充稱，由於早期生產良率與產能爬坡（Capacity Ramp-up）存在困難，實際穩定出貨可能需等到2027年。加上預期需求強勁而供應有限，該產品在2026年底前很可能持續缺貨。

Apple近年已較少出現新產品嚴重供應不足的情況。儘管2017年iPhone X曾推遲數周發售，但類似程度的交付延遲，還要追溯到2016年第一代AirPods上市之時。

從時間線看，下一代iPhone旗艦機型預計於2026年秋季發布（iPhone 17e可能提至春季）。目前距離發布尚有近十個月，這段時間通常足以讓Apple調整生產節奏。

參考2025年初iPhone Air也曾陷入生產困境的傳聞，但最終在當年9月實現了充足供應，有理由相信Apple能夠克服當前難題。

《福布斯》分析認為，郭明錤對市場需求的判斷可能準確：儘管摺疊屏手機尚未迎來爆發，但Apple的入場很可能改變這一局面，甚至帶動整個品類發展，使競爭對手一同受益。

