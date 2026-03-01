手機185Hz刷新率有用嗎？一文科普高刷真相 　小心買錯耗電又無感

近年來，手機廠商在「內卷」賽道上不斷加碼，屏幕刷新率成為繼像素、快充之後又一個高頻宣傳點。從早期的60Hz到如今動輒165Hz、甚至185Hz，數字越刷越高，但用戶不禁要問：這些超高刷新率真的有用嗎？還是隻是參數堆砌的營銷噱頭？



近期，一加和榮耀分別推出了搭載165Hz與185Hz高刷屏的新機——一加15和榮耀WIN，再次將這一話題推向風口浪尖。

關於手機高刷的話題被推上風口浪尖（中關村在線提供）

1. 人眼能分辨165Hz和120Hz嗎？

首先要明確一個基本事實：人眼對刷新率的感知並非線性增長。大量研究表明，大多數人在日常使用中，對60Hz到90Hz的提升感受最為明顯；而從90Hz到120Hz，流暢度仍有可察覺的改善；但超過120Hz後，人眼的分辨能力迅速下降。

這意味着，對於刷微博、看視頻、回微信這類常規操作，120Hz已經足夠「絲滑」。165Hz或185Hz帶來的邊際效益極小，除非你具備極高的動態視覺敏感度（如職業電競選手），否則很難在日常滑動中感知差異。

2. 內容生態是否跟得上？

高刷新率要發揮價值，前提是有高幀率內容支持。目前主流視頻平台（如B站、騰訊視頻、YouTube）的高清內容仍以30fps或60fps為主，極少有120fps以上的視頻資源。因此，即使你的手機支持185Hz，播放60fps視頻時，系統仍需通過插幀算法「強行補幀」，效果有限且可能引入偽影。

但在遊戲領域情況不同。《原神》、《王者榮耀》、《暗區突圍（Arena Breakout）》《三角洲行動》等熱門手遊已逐步開放高幀率模式。一加15就宣佈首發支持多款遊戲的165幀模式，榮耀WIN也強調其185Hz觸控採樣率對射擊類遊戲的優化。對於重度手遊玩家，尤其是FPS或MOBA類競技玩家，更高的刷新率確實能帶來更低延遲、更順滑的畫面響應，從而提升操作精度。

部分手游已逐步開放高幀率模式（中關村在線提供）

3. 高刷 = 高功耗，省電技術成關鍵

屏幕是手機最耗電的組件之一。刷新率越高，單位時間內點亮像素的次數越多，功耗自然上升。若無智能調節機制，185Hz持續運行會顯著縮短續航。

值得肯定的是，如今旗艦機普遍採用LTPO自適應刷新率技術（如一加15的東方屏、榮耀WIN的AI動態刷新），可在1Hz~185Hz之間智能切換。例如靜態閲讀時降至1Hz，滑動時升至120Hz，遊戲時拉滿至165Hz/185Hz。這種「按需分配」大幅緩解了高刷的電量焦慮。

但即便如此，開啟最高刷新率仍比鎖定90Hz多消耗10%~20%電量。對續航敏感的用戶，不妨在設置中手動限制上限。

4. 誰真正需要165Hz甚至185Hz？

普通用戶：120Hz已足夠使用。日常使用流暢。

手遊愛好者：144Hz~165Hz值得考慮，尤其玩《使命召喚手遊》《和平精英》等支持高幀的遊戲時，操作跟手性明顯提升。

職業/半職業電競玩家：165Hz以上才有實際意義。毫秒級的響應差異可能決定勝負。

一圖感受不同刷新率區別（中關村在線提供）

參數黨 or 極致體驗追求者：185Hz更多是「心理滿足」+未來兼容性儲備，實用性有限但無害。

一加和榮耀推動165Hz、185Hz的普及，本質上是技術下放與市場差異化競爭的結果。對絕大多數用戶而言，120Hz仍是當前最均衡的選擇——它在流暢度、功耗與成本之間取得了最佳平衡。

如果你不是硬核玩家，不必為185Hz多花上千元；但若你每天打幾小時競技遊戲，那這塊「物理外掛」或許真能讓你「新手變槍神」。

最終，屏幕刷新率只是體驗的一環。分辨率、色準、亮度、觸控採樣率、系統動畫優化同樣重要。理性看待參數，按需選擇，才是明智之選。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】