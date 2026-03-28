記憶體價格飆升卻沒衝擊電動車？車企這1%成本佔比竟成關鍵緩衝
撰文：快科技
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根據TrendForce集邦諮詢最新調查，2025年全球新能源汽車合計銷量達2053萬輛，年增26%。預估2026年全球銷售量為2340萬輛，漲幅約14%。車規級記憶體價格大幅上漲，成為車商面臨的重要壓力，而電動車是否會隨之漲價，也成為市場關注的焦點。
當下新能源車智慧化程度不斷提升，對大容量、高頻寬記憶體的需求愈發強勁，也因此成為受記憶體漲價、供應波動衝擊最深的品類。
不過從成本佔比來看，記憶體僅佔電動車整車材料成本的1%-5%，這一比例成為價格傳導的關鍵緩衝。
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且目前新能源車產業正處於智慧化競爭的關鍵階段，車廠多以穩定供應為首要考量，力求維持新車上市時程與功能更新節奏，而非急於透過漲價轉移成本。
整體而言，記憶體漲價暫未引發電動車市場的普遍漲價，車企正透過多元化策略應對成本壓力，在保障供應鏈穩定的同時，盡可能維持終端市場的價格穩定。
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