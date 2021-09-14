iPhone 13｜Apple蘋果發布會2021 文字直播持續更新（附連結）

iPhone 13、Apple Watch 7、AirPods發布，Apple Event蘋果發布會文字直播｜Apple蘋果發布會於9月15日凌晨舉行，今次預計萬眾期待的iPhone 13外，還會有Apple Watch series 7及AirPods 3同場登場。下文會為大家即時文字直擊發布會詳情，以及附上官方直播影片連結。



9月15日凌晨1時開始，文章會持續更新蘋果發布會Apple Event最新資訊，直擊最新iPhone 13以及其他新產品消息...

文章下方有直播連結，以及更多內容

（持續更新）

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今次Apple蘋果發布會的邀請函的圖片的風景湖上泛著一個螢光蘋果，究竟今次在這一個圖片中隱藏著什麼訊息呢？

今年Apple Event蘋果發布會的邀請函，似乎都有不少神秘意思。（Apple）

今次邀請函主題是「California Streaming」，可見日落晚霞映照的湖畔以及一個凌空立體的蘋果Logo，讓一眾果迷期待！邀請函首次以風景作為背景，相當突破，到底有無特別意思？以下就有4大推測。👇👇

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其實蘋果每次推出發布會都會用心設計邀請函，因應主題去轉換設計風格，打造全新的蘋果Logo。昔日不少邀請函都暗示過即將推出的新產品，因而吸引果迷們推測新品，好像玩猜燈謎一樣！8個歷代邀請函的神暗示，未知大家還記得嗎？ 👉即睇全文

另外為大家總合發布會前iPhone 13等各項傳聞外，更總合了今次發布會還有機會登場的新品。



iPhone 13以上，8件或會在今次Apple Event登場新產品

今次Apple蘋果發布會中，iPhone 13必然是主角吧，今次與上年同樣4款不同型號的iPhone 13將會登場，同時相信還有Apple Watch series 7以及AirPods 3等。不過最令不少人估不到，還有幾件新產品大有可能於今次的發布會中登場，立刻為大家分析。👇👇

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iPhone 13 系列發布前最新 12 大傳聞總匯

iPhone 13 系列如果有新的機身顏色固然相當吸引，但 Apple 可不止為各位果粉預備得這麼少，在傳聞中 iPhone 13 系列不論在電量、拍攝能力以及整體效能上都會有所提升，以下就為大家整合了至今為止最新的 iPhone 13 傳聞，在發布會前一定要參考、預習！👇👇

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睇更多全文 👉iPhone 13發布前傳聞 總匯售價、規格、顏色、發售日期一文睇清

👇👇 Apple官方YouTune發布會直播頻道 👇👇

