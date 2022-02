iPhone手機免費聽歌app推薦|Apple Music 免費試用減至1個月,但其實不用怕,推薦精選10款iPhone手機聽音樂App,有免費收聽、支援離線聽歌、 飛廣告、還可以set playlist、聽熱門歌。【派對兔PartyTu/Musi/TunePro/MyTube/Tube Browser Pro/YouTube Music/MixerBox/eSound Music/StreetVoice/DJ多多】



雖然MOOV、Spotify、KKBOX都已經又平又多歌,選擇不少,但免費的總不嫌多,以下推介的10款免費聽歌app,提供有免費收聽、支援離線聽歌、 飛廣告、還可以set playlist、聽熱門歌等功能,雖然app內可能有些功能是需要付費使用,或要邀請朋友加入才用到,但總計都算實用,可以一試。

10款 免費聽歌 iPhone 音樂App 推薦

iPhone音樂App推介01:派對兔PartyTu

首頁有各種熱門新歌、直播歌單,也可以靠它做到 YouTube背景播放,或匯入你的 YouTube個人清單。另外還可以用派兔遙控,跟朋友進入房間同步一起聽歌。

iPhone音樂App推介02:Musi – Simple Music Streaming

令你更靈活的使用YouTube聽歌,比如背景播放、lock機聽歌、建立Playlist、定時開關,甚至有EQ調音及dark mode,相當實用。

