數據傳輸突破每秒千兆位元　同時傳輸1000萬部8K影片資源沒難度

就算你在世界上任何一處的家,享受著極度快速的寬頻,你仍然離世界上訊息傳輸的最新紀錄非常非常的遠:這個世界紀錄的速度是驚人的每秒 1020 兆位元。



▼▼▼日本研發團隊突破最新數據傳輸速度,創下每秒 1020 兆位元驚人紀錄。▼▼▼

+ 18

速度驚人

這代表著,每一秒鐘有 1015 位元在線上傳輸。這個紀錄是由日本國立研究開發法人情報通信研究機構(National Institute of Information and Communications Technology,NICT)的團隊所達成的,傳輸超過 51.7 公里遠的數據。而僅僅一年前,來自同一個機構的研究人員才剛達到他們現在所達到的速度的 1/3,這顯示了這項技術發展快速。

換另一個方式說,這代表有足夠的頻寬,來傳輸不僅一部 8K 的影片資源、或是 100 部或 1000 部 8K 的影片資源,而是可以同時傳輸 1000 萬部 8K 的影片資源。這可是很多部網飛(Netflix)的影片。

這項新的資訊傳輸速度紀錄中,令人興奮的一個面向是,研究人員達成這個目標所使用的光纖網路,與那些目前使用於網路基礎設施中的並無相異之處。研究人員說,這應該會讓未來升級成這種速度變得較容易。

技術內容

這項實驗使用了直徑 0.125 mm 的多核心纖維(multi-core fiber,MCF),而波長分波多工(wavelength division multiplexing,WDM)作為魔術般的成分。這項科技是指說,不同波長的訊號透過這條線同時被傳送。總共有 801 條平行的波長隧道被打包進同一條線上。

另一項革新是使用四顆核心而不是標準的一個,基本上讓資訊可以傳輸的路線變成四倍,但是同時讓纜線維持與標準光纖線相同的大小。研究人員也應用了各種其他最佳化技術、訊號增強技術、以及解碼技術。

未來努力目標

在像這樣的專門實驗中,通常在距離與速度上有個平衡:高速較難以在長距離上維持。研究團隊計畫,要在未來的研究中,持續改善傳輸速度與傳輸距離。

雖然同一個研究團隊在 2020 年 12 月就達成了千兆位元的里程碑,但他們使用了更複雜的技術,需要額外的工作來替訊號編碼與解碼。在這個案例中所使用的系統比較容易實施於物理網路中,且更像已經存在的基礎結構。

隨著 5G 也持續在全球推廣,對於連接到永遠在線的高速網路的小工具的未來而言,這些跡象是有利的,雖然需要連上網的設備數量持續地急速上升。

根據 NICT 記者會:「我們期待著超越 5G、來自新資訊與溝通服務的數據交通會爆炸性地成長;也因此,重要的就是要展示出,新纖維能夠達成這項要求。我們希望這項結果,會幫助對頻寬需求強烈的服務企業,打造嶄新溝通系統。」

這項研究發表於 2022 年 5 月的雷射與光電國際會議(International Conference on Laser and Electro-Optics,CLEO)上。

參考資料:



Nield. D., (2022, June 4). Researchers Just Set a New Record for Data Transmission Speed. ScienceAlert



【本文獲「明日科學」授權轉載。】