竹篙灣檢疫中心、新冠肺炎隔離沒有Wi-Fi！電訊商免費數據申請方法教學｜新冠肺炎疫情近日再趨嚴重，連日都錄得過萬宗確診個案，恐怕未來要入住檢疫中心／方倉醫院進行隔離觀察的市民將會繼續增加。而香港電訊商亦在此時推出不同的隔離數據優惠政策，以免旗下用戶因突如其來的隔離而與世隔絕。



6 大電訊商用戶 隔離期間最少送 100GB 數據

上年中第3～4波疫情來襲之時，csl 就曾自發為須入隔離營的港人提供額外的流動數據，其後在第 5 波之時，其餘的三大電訊商 3HK、中國移動以及 SmarTone 都加入贈送數據及通話分鐘的行列，只不過贈送數據／豁免收費的條件亦變成僅限於已於這些電訊商旗下簽約的客戶。

幾個檢疫中心及方倉醫院都未有 Wi-Fi 提供，故非常需要流動網絡數據（資料圖片）

而疫情發展至今，受影響人次越來越多，除了主要的大電訊商之外，連無約 SIM 自由鳥的客戶都得以受惠。由於因肺炎需要隔離的人士，往往只得幾個小時甚至更短的通知期，各大電訊商並不需要各位事前作出任何準備，並都提供了專用的聯絡方式、以作額外的數據贈送安排👇👇👇

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5張「走佬」用儲值卡／無約SIM 推介及測試

如果閣下的手機月費 Plan 有數據用量限制或是怕一旦被隔離時，於竹篙灣處的接收未必有保證，就可能需要考慮買入一張額外的儲值卡／無約 SIM 卡「看門口」。

以下記者就精選了幾張價錢不太高，而且在需要時可以隨手於附近買到的儲值 SIM／無約 SIM／年卡，並一併在竹篙灣進行過速度測試，以供各位有意買卡進行「走佬袋」準備的讀者參考👇👇👇

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竹篙灣檢疫隔離營｜執定13件數碼走佬袋

什麼時候輪到自己要被隔離沒人知，可以做到的就是做好事前準備，就算真的要入竹篙灣隔離營，預備好一個「數碼走佬袋」，除了SIM 卡之外還有大量東西要準備，但至少不用倉猝整理物資，「揦手唔成勢」。

👇👇竹篙灣隔離營 13件必備數碼用品清單👇👇