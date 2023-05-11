掃地機器人選購全攻略　導航、避障點揀好？這些App功能必要具備

每天晚上回家，家裡地上都是灰塵，面對這種情況唯一能做的就是掃地和拖地了，但累了一天很多人都不願意天天晚上一回家就掃地，但不掃地，這些灰塵又會影響到大家的身體健康，面對這樣尷尬的情況，很多聰明的懶人就發現了掃地機器人可以解決這個問題。



掃地機器人真的好用嗎？相較於5-10年前來說，掃地機器人已經成為了一個真正意義上解決痛點的生產力了，市面上80%以上的掃地機器人基本都能較好的完成地面清掃工作，這是不用懷疑的。但對於用戶來說需要甄別的是，哪款掃地機器人清潔效果更好，哪款掃地機器人性價比更好，對於這種情況，用戶該如何去抉擇，今天就整體帶大家分析下。

▼▼▼掃地機器人選購的核心點就是吸力、導航、避障、清潔方式等幾個核心要素，只有把這幾個點做好的產品才能滿足用戶日常需求▼▼▼

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1）掃地機器人類型

以功能為劃分，現在市面上的掃地機器人分三大類——單掃地、掃地+拖地（不帶自動洗拖布）和掃拖一體（帶自動洗拖布功能）本文將為大家介紹不同類型掃地機器人的功能與特點。

單掃地、掃地+拖地機器人價格便宜

其實現在市面上只有掃地功能的機器人比較少了，更多的是掃地+拖地機器人，但是需要手動洗拖布換拖布。所以這前兩類可以合併一起講講。

不管是哪種類型的掃地機器人，掃地時的吸力大小都是非常重要的，掃的干淨，拖得才會更乾淨。一般而言，掃地機器人的吸力在2500Pa以上，都能很好的清理家裡的灰塵。

需要拖地時，掃地+拖地機器人需要手動換上拖布，由於機身攜帶水箱較小，所以換水的頻率也會稍微高些。拖完地需要自己清洗拖布，晾乾後繼續在掃地機上使用。因為不是全自動的，價格相對便宜，一般在2000元以內，適合想花小預算體驗的新手。

掃拖一體機器人，更大程度上解放雙手

相較於以上那種，掃拖一體機器人能更大程度上解放雙手，價格也更貴，在3500元左右。掃地機器人都會有一個基站，掃地機會自己到基站上進行自動集塵，自動換水，進行拖布的清潔，但是塵盒還是需要自己定期倒。

但是掃拖一體機器人也有一點，需要定期清理基站。之前有一位朋友拿著掃地機給新家開荒，結果清理一圈下來，發現掃地機的基站非常的髒，什麼石灰啊、沙子的都在裡面。由於基站拿不下來，還得掏著清理，也是非常心累。

對於租房黨新手來說，推薦入手掃地+拖地機器人，性價比更高。你會發現其實掃地機掃一圈下來也挺乾淨了，而且租的房子一般都沒有預留上下水，買掃拖一體的不方便。不過預算比較充足，預留了上下水，想要一步到位的，不妨買個掃拖一體的回來感受一下。

2）如何分辨掃地機器人清潔力大小

掃地機器人的清潔能力主要是三個方面吸力、主刷和邊刷，吸力決定了掃地機吸入顆粒物大小的能力，主刷決定了對地面深度清潔的能力，邊刷決定了牆邊牆角位置的清潔能力。

吸力：

掃地機器人的清掃能力取決於吸力大小，一般來說，600Pa的吸力就可以應對家庭中的浮灰。但是，如果需要清理除灰塵之外的顆粒雜物，則需要至少2000Pa的吸力。此外，滾刷和邊刷也是提高掃地機器人清掃效率的重要組成部分。建議消費者購買具有至少2000Pa吸力、滾刷和邊刷的掃地機器人來滿足更高的清掃需求。

主刷：

掃地機器人的滾刷類型是影響清掃效果的重要因素。滾刷可以分為膠條滾刷和刷毛滾刷兩種材質，兩者的選擇取決於需要清理的顆粒類型。膠條滾刷可以刮掉地面的頑固顆粒，而刷毛滾刷則能拔出地磚和地板縫隙的灰塵。如果購買時可以選購這兩種滾刷的集合體，則效果最佳。另外，有些掃地機器人採用無滾刷設計，例如雲鯨掃地機器人採用吸口式設計，避免了頭髮纏繞的問題，也是不錯的選擇。

邊刷：

掃地機器人的邊刷作為主刷的輔助部分，可以幫助聚攏灰塵和毛髮。邊刷分為單邊刷和雙邊刷，但是不能僅憑邊刷數量來決定掃地機器人的好壞，還要結合產品性能來看。市面上的單邊刷和雙邊刷機型各佔一半，但是雙邊刷的清掃聚攏效果更好，而單邊刷的清掃效果稍弱。因此，建議消費者在購買時，除了考慮邊刷數量外，還要結合其他產品性能參數選擇適合自己的掃地機器人。

3）掃地機器人核心導航選擇哪種好

簡單來說掃地機器人就像是你的雙眼，一旦雙眼出現問題，你就很難輕鬆自如的在家裡正確行走。而目前主流的導航方式基本上就是LDS激光雷達、D-TOF導航以及視覺導航三種。所以大家選擇掃地機器人也基本上都要圍繞著三種導航方式。

激光導航：推薦指數★★★★★

激光導航的掃地機器人是通過LDS激光雷達掃描來判斷自己的位置。通過高速旋轉發射激光，再通過激光發射後觸及障礙物反射回來的時間判斷自己和障礙物之間的距離，從而判斷相對位置，實現定位。

這種掃地機器人的優點是定位精度高，即使是無光環境也能精准定位，但它也有兩個缺點：一是激光雷達要頻繁轉動、易損概率更高，二是探測到落地窗、落地鏡、花瓶等高反射率物體會存在誤差。

但綜合來說LDS激光雷達導航還是目前掃地機器人導航的最佳選擇，應用年限長，技術成熟，價格便宜，精度高。

TOF 雷達導航：推薦指數★★★★

dToF英文名為Direct-Time of flight，中文直譯為直接飛行時間，工作原理非常簡單，發射設備會首先發射光脈衝，當光脈衝遇見障礙物時會發生反射，已知光的傳播速度是一定的，當距離不同時，接收反射光線的時間也不同，通過記錄光脈衝的反射時間，就可以計算出光脈衝發射位置到物體位置的距離，不斷的重複這一過程，就能繪製出物體的3D形態。

作為掃地機的技術應用，採用dToF技術的TrueMapping全局規劃技術較LDS激光雷達有明顯優勢，比如精度更高、探測距離更遠、壽命更長、功耗更低等等。

目前來看是一個新興技術，與激光雷達有類似的地方，但綜合來看目前成本還比較高，技術應用相對不夠成熟。

視覺導航：推薦指數★★★

視覺導航的掃地機器人是通過攝像頭來實現定位的。搭載這種定位系統的掃地機器人頂部會有一個攝像頭，通過複雜的算法讓機器人能夠通過感知由亮度不同的光點組成的光學圖像來進行定位。這些光學影像從不同的角度看起來是各不相同的，通過不斷收集這些圖像信息，機器人可以在自身構建的地圖上進行定位，從而知道哪些位置已經掃過、哪些地方需要清潔。

但是，你有沒有想過，如果在光線昏暗甚至無光環境（比如床和櫃子的下方或晚上），這種僅依靠視覺技術實現定位的掃地機器人是不是就失靈了？如果單純依靠視覺定位當然是這樣，但一些負責任的廠商會給掃地機器人設計多重傳感系統，做到相互補充、萬無一失。

相對來說視覺導航的硬件成本低，但軟件算法的成本比較高和復雜，需要強大的軟件算法技術，而絕大多數品牌都做不到非常精準，甚至目前行業裡也很少有把攝像頭導航做的像激光雷達一樣精準的品牌。所以視覺導航產品可以看到，目前市面上產品並不多了。

4）如何選擇掃地機器人避障功能

掃地機器人好不好用，避障是一個躲不開的話題，好的掃地機器人避障功能強，不僅能通過避障解決避免碰壞家居、被障礙物困住等問題，同時還能最大程度的做到高覆蓋的清潔效果，反之不僅清潔覆蓋率不夠，同時還容易因為障礙物導致掃地機器人本身被困住。

目前幾種比較主流的掃地機器人避障解決方案機械避障、視覺避障、激光雷達避障、3D結構光避障、3D ToF避障、紅外光源避障等。

機械避障：早期掃地機器人使用的主流避障技術，目前主流產品基本淘汰，只有低端產品再用，主要原理就是掃地機器人在直接與物體碰撞後，觸發傳感器工作，而轉移位置移動，需要掃地機器人不停碰撞障礙物，不僅效率低，準確度低，同時容易損壞家居。

視覺避障：視覺避障就是通過攝像頭像人眼一樣對物體進行識別後避障，雙目的要比單目的效果更好，優點就是結合數據能夠更好的識別障礙物，並且給出更精準的解決方案，缺點就是受光線影響大，受數據算法影響大，精度低。

激光雷達避障：通過激光雷達發射和接受反射信號，判斷與障礙物的距離，反應迅速，效果好，成本低，偶爾會誤判。

3D結構光避障：向障礙物發射結構光線，根據光點的反射情況對障礙物進行識別並避障，優點是能夠獲取障礙物的3D結構，同時基於算法和數據能夠更好的躲避大部分障礙物，缺點是掃描距離短，也容易受到強光影響。

3D ToF避障：發射激光到物體後計算反射時間，從而根不同時間計算可以獲得物體的形狀深度，從而實現避障功能。優點是識別的距離遠，不易受環境影響，缺點是成本高，識別分辨率比較低。

紅外光源避障：通過發射紅外線、接受反射的光線、用三角測距的原理判斷和障礙物之間的距離。優點是成本低、容易實現。缺點是精度不高，對深色可吸收紅外線的物體比較敏感，影響準確度。

整體來說，3D TOF避障>激光雷達避障>3D結構光避障＞視覺避障＞紅外光源避障>機械避障。

只能說以上的排名僅供參考並不絕對，因為目前來看掃地機器人的避障技術一般都不會使用單一技術，很多中高端產品都是多技術結合，對於消費者來說也不能過分依賴掃地機器人的避障技術，核心的思路還是應該幫助掃地機器人清潔掉工作區域的障礙。

5）APP也很重要 這些功能需要有

掃地機器人可以說是解放雙手的重要工具，很多用戶都會選擇功能齊全的掃地機器人來完成清潔工作，但如果只注重了產品的功能可不行，因為配套的App也應該是我們關注的重點，如果App不好用，掃地機器人的使用體驗也會大打折扣。

對於掃地機器人來說安裝屏幕是不現實的，而安裝多個按鈕除了不美觀外，很多功能也無法徹底的實現，因此必須要通過APP來提升用戶對掃地機器人的控制力。所以在今天沒有APP功能的掃地機器人可以說是個「不智能」的掃地機器人。

掃地機器人APP要包含哪些功能？首先是最基本的繪圖功能，沒有繪圖功能的掃地機器人都只能算是個遙控器，因為很多附加功能都是在掃地機器人完成繪圖後實現的。

其次虛擬牆或者分區、劃區功能，虛擬牆可以說是掃地機器人必備的功能，掃地機器人無法控制自己的活動區域，需要虛擬牆的輔助來控制掃地機器人的活動範圍，而傳統的虛擬牆不但是單獨的分體式設計，使用麻煩不直觀外，而且價格也不便宜。目前APP的虛擬牆或者分區功能，通過手機一個簡單的操作，動動手指，就可以設置N個虛擬牆，來避免掃地機器人進入「雷區」，而分區和劃區清掃功能也是同理！

最後則是吸力調節、預約和遙控，先說吸力調節，一方面調節吸力大小更個性化，另外一方面則是通過吸力可以控制掃地機器人的噪音大小，其次是預約功能，掃地機器人最好是在家裡沒人的時候使用，因此預約功能 的重要性可見一斑，最後就是遙控，這個功能比較雞肋，但比較關鍵的是，它可以讓用戶操控掃地機器人，不但增加了樂趣，還可以做一些定點的清掃。

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