張家界酒店8間推介｜新開幕／400呎巨房／排名高／人均$176起

張家界酒店｜自從香港高鐵開通直達張家界的長途線後，不少港人都心思思想去張家界旅遊，一睹這個被列入世界自然遺產的地方。近年張家界亦開設了不少新酒店接待旅客，當中不乏國際性大品牌！今次《香港01》好食玩飛頻道就會跟大家介紹8間張家界酒店。



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張家界酒店推介【1】張家界瑞景縵山温德姆酒店（Wyndham Garden Zhangjiajie Tianmen Mountain）

張家界瑞景縵山温德姆酒店（Wyndham Garden Zhangjiajie Tianmen Mountain）在2024年新開幕，提供208間客房，客房面積由400呎起，不少住客都讚客房寬敞舒適，位於環境附近環境幽靜，酒店設備先進，配備自動窗簾、智能馬桶，大受住客讚揚。酒店配備有棋牌室、茶室、健身中心、露天游泳池等等。

張家界瑞景縵山温德姆酒店（Wyndham Garden Zhangjiajie Tianmen Mountain）

房價：人均HK$312／晚起（舒適大床房）

地址：張家界武陵源區軍地坪武陵大道83號

交通：張家界汽車西火車站行車約33分鐘

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張家界酒店推介【2】張家界華天大酒店（Zhangjiajie Huatian Hotel）

張家界華天大酒店（Zhangjiajie Huatian Hotel）位於張家界市中心，步行5分鐘即達天門山索道，距離張家界核心景區約30分鐘車程，交通非常方便。酒店提供500間客房，房間面積由430尺起，並設有不同的房型，部份還可以看到酒店周邊有不少湘菜餐廳，可以吃到地道的湘菜，也不愁吃喝。酒店也有兩間餐廳可供選擇，亦配備茶室、KTV、健身室，滿足住客休閒活動的需求。

張家界華天大酒店（Zhangjiajie Huatian Hotel）

房價：人均HK$176／晚起（標準雙床房）

地址：張家界永定區天門山索道站旁迎賓路和大庸路交匯處

交通：火車張家界站步行距離約25分鐘；張家界汽車西站行車約18分鐘

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張家界酒店推介【3】張家界國家森林公園希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Zhangjiajie National Forest Park）

張家界國家森林公園希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Zhangjiajie National Forest Park）在2024年開幕，已經馬上獲Trip.com評為「張家界豪華酒店第2名」！酒店距離張家界森林公園相當近，走路10分鐘就到，即使叫出租車都是約6元。酒店提供152間客房，由於新開幕的關係，客房亦偏新淨，而且有各色各樣的客房，包括山景大床房、親子房、商務套房等等，房間內選用Hampton Bed專利床墊及Peter Thomas Roth洗護產品。酒店設施有無邊際室外游泳池、健身室等。

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張家界國家森林公園希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Zhangjiajie National Forest Park）

房價：人均HK$274／晚起（舒適山景大床房）

地址：張家界武陵源區軍邸路18號

交通：火車張家界汽車西站行車約32分鐘

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張家界酒店推介【4】張家界天門山希爾頓惠庭酒店（Home2 Suites by Hilton Zhangjiajie Tianmen Mountain）

張家界天門山希爾頓惠庭酒店（Home2 Suites by Hilton Zhangjiajie Tianmen Mountain）在2024年新開幕，酒店設施都非常新淨。酒店位於張家界市區核心位置，就在張家界火車站、機場附近，而且靠近張家界天門山國家森林公園的索道，交通極為便利！前往七十二奇樓僅15分鐘車程。酒店設施有健身房、室內泳池、24小時自助飲吧，滿足休閒活動的需要。

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張家界天門山希爾頓惠庭酒店（Home2 suites by hilton zhangjiajie tianmen mountain）

房價：人均HK$203／晚起（靈動大床房；包早餐）

地址：張家界永定區張家界國際旅遊商業城C1棟

交通：火車張家界站步行約6分鐘

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張家界酒店推介【5】張家界京武鉑爾曼酒店（Hotel Pullman Zhangjiajie）

張家界京武鉑爾曼酒店（Hotel Pullman Zhangjiajie）酒店位置在景區附近，旁邊就是魅力湘西劇場，出行交通便利，出發到張家界國家森林公園天子山入口、黃龍洞、寶峯湖僅需幾分鐘車程，也可以走路到景區。酒店被Trip.com評為「張家界美食酒店第1名」，也有不少住客留言讚賞酒店餐飲口味不錯，有興趣也不妨試試酒店早餐。提供456間客房，酒店配有室外游泳池，包括小童泳池及成人泳池，酒店一樓有間小商店，可購買一般的日用品、零食之類。

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張家界京武鉑爾曼酒店（Hotel Pullman Zhangjiajie）

房價：人均HK$236／晚起（高級大床房）

地址：張家界武陵源區高雲路188號

交通：火車張家界汽車西站行車約30分鐘

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張家界酒店推介【6】張家界納百利度假酒店（Crowne Plaza Zhangjiajie Wulingyuan）

張家界納百利度假酒店（Crowne Plaza Zhangjiajie Wulingyuan）酒店位於張家界武陵源風景名勝區核心地帶，距離索溪峪、天子山自然保護區或武陵源購物中心車程僅需5分鐘，交通非常方便。酒店建築融合土家族、苗族等湖南境內少數民族建築特色，並加入現代元素，更被Trip.com評為「張家界豪華酒店第1名」，如果還沒想好行程，還可以到酒店大廳的旅遊部可以幫忙設計行程。

張家界納百利度假酒店（Crowne Plaza Zhangjiajie Wulingyuan）

房價：人均HK$268／晚起（豪華大床房）

地址：張家界武陵源區高雲路168號

交通：火車張家界汽車西站行車約29分鐘

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張家界酒店推介【7】張家界陽光酒店（Sunshine Hotel & Resort Zhangjiajie）

張家界陽光酒店（Sunshine Hotel & Resort Zhangjiajie）距離天門山景區僅10分鐘車程，交通非常方便。酒店設有502間客房，當中不少家長都推薦張家界陽光酒店的親子套房，大讚房間面積寬敞。酒店屬於度假型酒店，所以有不少休閒設施，包括健身房、瑜伽館、羽毛球館、乒乓球室及桌球室等等，如果行程不趕急不妨抽時間享用這些設施。

張家界陽光酒店 (Sunshine Hotel & Resort Zhangjiajie)

房價：人均HK$186／晚起（土家風情雙床房）

地址：張家界永定區永定大道東2號

交通：火車張家界站行車約16分鐘

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張家界酒店推介【8】張家界碧桂園鳳凰酒店 (Country Garden Phoenix Hotel Zhangjiajie)

張家界碧桂園鳳凰套房酒店 (Country Garden Phoenix Hotel Zhangjiajie)位置在景區中心，位置鄰近國家森林公園、天門山，不過酒店設有專車接送住客來往機場或火車站，只要提前預約即可，如有需要還可以向職員索取景點路線攻略。酒店提供客房1026間，客房面積由430尺起，不少住客都大讚酒店客房寬敞，部份客房更有獨立大景觀陽台，可以看到漂亮山景。

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張家界碧桂園鳳凰酒店 (Country Garden Phoenix Hotel Zhangjiajie)

房價：人均HK$233／晚起（高級雙床房）

地址：張家界永定區沙堤鄉板坪村碧桂園1號

交通：火車張家界汽車西站行車約17分鐘

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