四國酒店10間推介｜新開幕／私人溫泉／無邊際泳池／人均$193起

四國酒店推介2024！日本四國地區擁有道後溫泉、金比羅溫泉、琴平溫泉等溫泉鄉，全都是人氣的旅遊景點！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間四國酒店，有酒店提供一泊二食，更有酒店房間配備私人溫泉，人均只需$193起！



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四國酒店推介【1】OMO7 高知 星野集團（OMO7 Kochi by Hoshino Resorts）

OMO7 高知 星野集團（OMO7 Kochi by Hoshino Resorts）於2024年5月正式開幕，距離JR高知站步程23分鐘。酒店擁有133間客房及套房，配備日式床褥、私人浴室、山景、茶几等。酒店亦附設大眾浴場、餐廳、咖啡室等設施。

OMO7 高知 星野集團（OMO7 Kochi by Hoshino Resorts）

房價：人均HK$301起（Utage 特大床房）

地址：高知縣高知市九反田9-15

交通：JR高知站步行23分鐘

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四國酒店推介【2】溫故知新瑞翠瀨戶內（SETOUCHI RETREAT by Onko Chishin）

溫故知新瑞翠瀨戶內（SETOUCHI RETREAT by Onko Chishin）是2015年開業的五星級酒店，擁有7間房，房間均為套房房型，坐擁瀨戶內海景色，配備客廳、飯廳、露台、臥室、附帶浴缸的寬敞浴室等，部分房型另設半露天溫泉、全平躺睡眠浴池。酒店亦提供無邊泳池、私人泳池桑拿、水療套房、餐廳、球類活動等設施及活動。

溫故知新瑞翠瀨戶內（SETOUCHI RETREAT by Onko Chishin）

房價：人均HK$2,010起（園景套房）

地址：愛媛縣松山市柳谷町794−1

交通：JR粟井站車程19分鐘

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四國酒店推介【3】古湧園遙旅館（Kowakuen Haruka）

古湧園遙旅館（Kowakuen Haruka）於2019年10月開業，位於日本四國的愛媛縣，鄰近日本最古老溫泉「道後温泉」。酒店提供69間房，房間設有多種房型，部分房間配備私人溫泉、露台及和室空間。酒店亦配備公共浴池、日光浴場、足浴、溫泉、餐廳等設施。

古湧園遙旅館（Kowakuen Haruka）

房價：人均HK$461起（標準雙床房）

地址：愛媛縣松山市道後鷺谷町1-1

交通：松山市站車程15分鐘

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四國酒店推介【4】花壇酒店（Kotohira Kadan）

花壇酒店（Kotohira Kadan）位於香川縣的琴平溫泉，距離火車站只需步行約12分鐘，地理位置優越！酒店配備23間日式客房，配備乾濕分離浴室及浴缸、空調、暖氣等，最多可容納6人入住。酒店亦設有温泉、公共浴池、遊戲角、禮品店等設施，且提供免費日式早餐、懷石料理晚餐、自助停車等服務。

花壇酒店（Kotohira Kadan）

房價：人均HK$745起（富士見台/日式房；包早餐及晚餐）

地址：香川縣仲多度郡琴平町1241-5

交通：琴電琴平站步行12分鐘

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四國酒店推介【5】琴平温泉-御宿四季島館（Onyado Shikishima-Kan）

琴平温泉-御宿四季島館（Onyado Shikishima-Kan）於2019年開業，距離琴平温泉及JR琴平站分別僅5分鐘及10分鐘路程，非常方便！酒店共有100間房，房間空間寬敞，均配備乾濕分離浴室及淋浴間，部分房間亦設有室內風呂。酒店亦提供公共浴池、天然温泉、足浴、桑拿、餐廳等設施。

琴平温泉-御宿四季島館（Onyado Shikishima-Kan）

房價：人均HK$577起（本館雙人床房）

地址：香川縣仲多度郡琴平町川西713-1

交通：JR琴平站步行10分鐘

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四國酒店推介【6】鳴門度假村-AoAwo（AoAwo Naruto Resort）

鳴門度假村-AoAwo（AoAwo Naruto Resort）坐落在海邊，酒店樓下便是沙灘，更可以從酒店房間俯瞰瀨户內海及紀伊海峽，地理位置優越！酒店配備165間客房，均坐擁海景，設有露台、暖氣、私人浴室及浴缸等設施，房間感覺舒適。酒店亦提供專屬海灘區、室外游泳池、公共浴池、温泉、桑拿等設施，並提供免費機場穿梭巴士及車站接送服務。

鳴門度假村-AoAwo（AoAwo Naruto Resort）

房價：人均HK$811起（尊貴豪華雙床房（B型）；包早餐）

地址：德島縣鳴門市鳴門町土佐泊浦字大小毛16-45

交通：JR鳴門站車程12分鐘

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四國酒店推介【7】REF松山市站酒店-VESSEL酒店（Ref Matsuyama City Station by Vessel Hotels）

REF松山市站酒店-VESSEL酒店（Ref Matsuyama City Station by Vessel Hotels）於2021開業，位於松山車站旁邊，步行1分鐘即達！酒店有201間客房，均為現代日式房型，配備私人浴室及浴缸，洗手台則設置在浴室外，房間亦有良好採光、設備齊全。酒店亦配備桑拿、公共浴池、洗衣間及餐廳等設施。

REF松山市站酒店-VESSEL酒店（Ref Matsuyama City Station by Vessel Hotels）

房價：人均HK$193起（淋浴單人間）

地址：愛媛郡松山市港町5-2-2

交通：松山市站步行1分鐘

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四國酒店推介【8】道後御湯（DOGO Miyu）

道後御湯（DOGO Miyu）鄰近日本最古老溫泉「道後溫泉」，擁有30間房，房間空間十分大，均帶有露天温泉浴池、小客廳、私人浴室、露台、暖氣等設施，最多可容納4人入住。酒店亦配備、公共浴池、高爾夫球場、溫泉、餐廳、酒吧、茶室等設施。

道後御湯（DOGO Miyu）

房價：人均HK$1,830起（豪華和洋式房，帶露天温泉浴池；包早餐）

地址：愛媛縣松山市道後鷺谷町2-20

交通：松山市站車程14分鐘

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四國酒店推介【9】松山大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Matsuyama）

松山大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Matsuyama）位於松山市中心，鄰近松山城、坂上之雲博物館、大街道商店街、柳井町商店街等景點，來往松山市站及JR松山站分別需20分鐘步程及10分鐘車程。酒店提供295間客房，配備浴缸、暖氣、電影等設施。酒店附設自助洗衣店、餐廳、自助禮品店等設施。

松山大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Matsuyama）

房價：人均HK$224起（雙人房）

地址：愛媛縣松山市一番町2-6-5

交通：松山市站步行20分鐘

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四國酒店推介【10】阿讃琴南旅館（Asan Kotonami）

阿讃琴南旅館（Asan Kotonami）坐落在山丘上，距離JR鹽入站及JR貞光站車程分別21分鐘及25分鐘，酒店有提供免費穿梭巴士服務來往酒店。酒店擁有24間房，房間分為日式及和洋室房型，設有落地景觀窗、乾濕分離浴室及浴缸、免費迷你吧等，部分房型帶有戶外平台及私人溫泉。酒店亦配備公共浴池、溫泉、高爾夫球場、桌球室、桑拿等設施。

阿讃琴南旅館（Asan Kotonami）

房價：人均HK$1,090起（中型日式房；包早餐及晚餐）

地址：香川縣仲多度郡まんのう町勝浦1

交通：JR鹽入站車程21分鐘

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