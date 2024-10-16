四國酒店10間推介｜新開幕／私人溫泉／無邊際泳池／人均$193起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

四國酒店推介2024！日本四國地區擁有道後溫泉、金比羅溫泉、琴平溫泉等溫泉鄉，全都是人氣的旅遊景點！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間四國酒店，有酒店提供一泊二食，更有酒店房間配備私人溫泉，人均只需$193起！

如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的AgodaTrip.comKlookBooking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學Klook優惠碼2024｜10月獨家最新Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2024｜訂酒店7折起+最新信用卡折扣碼｜日韓泰都得Booking.com優惠碼2024｜10月最新本地、全球酒店85折Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店折扣優惠｜附教學

四國酒店推介【1】OMO7 高知 星野集團（OMO7 Kochi by Hoshino Resorts）

OMO7 高知 星野集團（OMO7 Kochi by Hoshino Resorts）於2024年5月正式開幕，距離JR高知站步程23分鐘。酒店擁有133間客房及套房，配備日式床褥、私人浴室、山景、茶几等。酒店亦附設大眾浴場、餐廳、咖啡室等設施。

OMO7 高知 星野集團（OMO7 Kochi by Hoshino Resorts）
房價：人均HK$301起（Utage 特大床房）
地址：高知縣高知市九反田9-15
交通：JR高知站步行23分鐘
OMO7 高知 星野集團搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

四國酒店推介【2】溫故知新瑞翠瀨戶內（SETOUCHI RETREAT by Onko Chishin）

溫故知新瑞翠瀨戶內（SETOUCHI RETREAT by Onko Chishin）是2015年開業的五星級酒店，擁有7間房，房間均為套房房型，坐擁瀨戶內海景色，配備客廳、飯廳、露台、臥室、附帶浴缸的寬敞浴室等，部分房型另設半露天溫泉、全平躺睡眠浴池。酒店亦提供無邊泳池、私人泳池桑拿、水療套房、餐廳、球類活動等設施及活動。

溫故知新瑞翠瀨戶內（SETOUCHI RETREAT by Onko Chishin）
房價：人均HK$2,010起（園景套房）
地址：愛媛縣松山市柳谷町794−1
交通：JR粟井站車程19分鐘
溫故知新瑞翠瀨戶內搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

四國酒店推介【3】古湧園遙旅館（Kowakuen Haruka）

古湧園遙旅館（Kowakuen Haruka）於2019年10月開業，位於日本四國的愛媛縣，鄰近日本最古老溫泉「道後温泉」。酒店提供69間房，房間設有多種房型，部分房間配備私人溫泉、露台及和室空間。酒店亦配備公共浴池、日光浴場、足浴、溫泉、餐廳等設施。

古湧園遙旅館（Kowakuen Haruka）
房價：人均HK$461起（標準雙床房）
地址：愛媛縣松山市道後鷺谷町1-1
交通：松山市站車程15分鐘
古湧園遙旅館搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

四國酒店推介【4】花壇酒店（Kotohira Kadan）

花壇酒店（Kotohira Kadan）位於香川縣的琴平溫泉，距離火車站只需步行約12分鐘，地理位置優越！酒店配備23間日式客房，配備乾濕分離浴室及浴缸、空調、暖氣等，最多可容納6人入住。酒店亦設有温泉、公共浴池、遊戲角、禮品店等設施，且提供免費日式早餐、懷石料理晚餐、自助停車等服務。

花壇酒店（Kotohira Kadan）
房價：人均HK$745起（富士見台/日式房；包早餐及晚餐）
地址：香川縣仲多度郡琴平町1241-5
交通：琴電琴平站步行12分鐘
花壇酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

四國酒店推介【5】琴平温泉-御宿四季島館（Onyado Shikishima-Kan）

琴平温泉-御宿四季島館（Onyado Shikishima-Kan）於2019年開業，距離琴平温泉及JR琴平站分別僅5分鐘及10分鐘路程，非常方便！酒店共有100間房，房間空間寬敞，均配備乾濕分離浴室及淋浴間，部分房間亦設有室內風呂。酒店亦提供公共浴池、天然温泉、足浴、桑拿、餐廳等設施。

琴平温泉-御宿四季島館（Onyado Shikishima-Kan）
房價：人均HK$577起（本館雙人床房）
地址：香川縣仲多度郡琴平町川西713-1
交通：JR琴平站步行10分鐘
琴平温泉-御宿四季島館搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

四國酒店推介【6】鳴門度假村-AoAwo（AoAwo Naruto Resort）

鳴門度假村-AoAwo（AoAwo Naruto Resort）坐落在海邊，酒店樓下便是沙灘，更可以從酒店房間俯瞰瀨户內海及紀伊海峽，地理位置優越！酒店配備165間客房，均坐擁海景，設有露台、暖氣、私人浴室及浴缸等設施，房間感覺舒適。酒店亦提供專屬海灘區、室外游泳池、公共浴池、温泉、桑拿等設施，並提供免費機場穿梭巴士及車站接送服務。

鳴門度假村-AoAwo（AoAwo Naruto Resort）
房價：人均HK$811起（尊貴豪華雙床房（B型）；包早餐）
地址：德島縣鳴門市鳴門町土佐泊浦字大小毛16-45
交通：JR鳴門站車程12分鐘
鳴門度假村-AoAwo搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

四國酒店推介【7】REF松山市站酒店-VESSEL酒店（Ref Matsuyama City Station by Vessel Hotels）

REF松山市站酒店-VESSEL酒店（Ref Matsuyama City Station by Vessel Hotels）於2021開業，位於松山車站旁邊，步行1分鐘即達！酒店有201間客房，均為現代日式房型，配備私人浴室及浴缸，洗手台則設置在浴室外，房間亦有良好採光、設備齊全。酒店亦配備桑拿、公共浴池、洗衣間及餐廳等設施。

REF松山市站酒店-VESSEL酒店（Ref Matsuyama City Station by Vessel Hotels）
房價：人均HK$193起（淋浴單人間）
地址：愛媛郡松山市港町5-2-2
交通：松山市站步行1分鐘
REF松山市站酒店-VESSEL酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

四國酒店推介【8】道後御湯（DOGO Miyu）

道後御湯（DOGO Miyu）鄰近日本最古老溫泉「道後溫泉」，擁有30間房，房間空間十分大，均帶有露天温泉浴池、小客廳、私人浴室、露台、暖氣等設施，最多可容納4人入住。酒店亦配備、公共浴池、高爾夫球場、溫泉、餐廳、酒吧、茶室等設施。

道後御湯（DOGO Miyu）
房價：人均HK$1,830起（豪華和洋式房，帶露天温泉浴池；包早餐）
地址：愛媛縣松山市道後鷺谷町2-20
交通：松山市站車程14分鐘
道後御湯搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

四國酒店推介【9】松山大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Matsuyama）

松山大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Matsuyama）位於松山市中心，鄰近松山城、坂上之雲博物館、大街道商店街、柳井町商店街等景點，來往松山市站及JR松山站分別需20分鐘步程及10分鐘車程。酒店提供295間客房，配備浴缸、暖氣、電影等設施。酒店附設自助洗衣店、餐廳、自助禮品店等設施。

松山大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Matsuyama）
房價：人均HK$224起（雙人房）
地址：愛媛縣松山市一番町2-6-5
交通：松山市站步行20分鐘
松山大和ROYNET酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

四國酒店推介【10】阿讃琴南旅館（Asan Kotonami）

阿讃琴南旅館（Asan Kotonami）坐落在山丘上，距離JR鹽入站及JR貞光站車程分別21分鐘及25分鐘，酒店有提供免費穿梭巴士服務來往酒店。酒店擁有24間房，房間分為日式及和洋室房型，設有落地景觀窗、乾濕分離浴室及浴缸、免費迷你吧等，部分房型帶有戶外平台及私人溫泉。酒店亦配備公共浴池、溫泉、高爾夫球場、桌球室、桑拿等設施。

阿讃琴南旅館（Asan Kotonami）
房價：人均HK$1,090起（中型日式房；包早餐及晚餐）
地址：香川縣仲多度郡まんのう町勝浦1
交通：JR鹽入站車程21分鐘
阿讃琴南旅館搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

更多日本酒店推薦👇
名古屋酒店札幌酒店函館酒店橫濱酒店相模原酒店沖繩酒店鹿兒島酒店熊本酒店福岡酒店富良野、美瑛酒店博多酒店仙台酒店金澤酒店米子酒店鎌倉酒店長崎酒店廣島酒店青森酒店天神酒店

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

輕井澤交通｜東京成田機場直達輕井澤　高速巴每日3班附票價細節成田機場出東京市區5方法　Skyliner到日暮里37分鐘／巴士約$66起沖繩交通｜那霸機場出市區3大方法！單軌鐵路／巴士 最快10分鐘福岡機場到博多最快5分鐘！3大出市區方法 巴士直達別府由布院羽田機場出市區3大方法！最快13分鐘坐河上電車出市區、車費$16起機場交通優惠｜機場巴士/機場快綫　13大香港市區入機場交通優惠
四國
日本
日本旅遊
日本
酒店住宿資訊
住宿
酒店
酒店
溫泉
溫泉
旅遊Jetso