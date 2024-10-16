日暮里酒店10間推介｜近JR車站／新開幕／家庭友善／人均$177起

撰文：陳映蓉
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日暮里酒店推介2024！日暮里有京成電鐵Skyliner，從羽田機場出發只需37分鐘便到，去上野、秋葉原等地亦十分方便！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間日暮里酒店，部分房間提供家庭房房型，人均只需$177起！

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日暮里酒店推介【1】東京上野這裏酒店（&Here Tokyo Ueno）

東京上野這裏酒店（&Here Tokyo Ueno）於2024年3月全新開業，鄰近秋葉原電器街、阿美橫町商店街等景點，與日暮里站更一站之隔，地理位置優越！酒店房間空間大、隔音好，提供和洋式房間及西式房間，最大的套房更可供6人入住。房間均設有乾濕分離浴室，配備浴缸及智能馬桶，床頭部分設有電源插座。酒店亦設有室內大浴場。

東京上野這裏酒店（&Here Tokyo Ueno）
房價：人均HK$556起（高級雙床房）
地址：東京都台東區上野2-11-18
交通：湯島站步行3分鐘
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日暮里酒店推介【2】東京上野霍普酒店（Hop Inn Tokyo Ueno）

東京上野霍普酒店（Hop Inn Tokyo Ueno）在2024年4月才開幕，距離京成上野站6分鐘步程，來往日暮里站只需搭1個站，鄰近阿美橫丁、上野公園、上野動物園等景點。酒店擁有72間小型客房，空間雖然不算大，但設備齊全且設有浴缸、書桌等。酒店亦設有洗衣間、自動售賣機等設施。

東京上野霍普酒店（Hop Inn Tokyo Ueno）
房價：人均HK$330起（小型雙人床房）
地址：東京都新宿區下宮比町2-25
交通：京成上野站步行6分鐘
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日暮里酒店推介【3】東京淺草豪景酒店別館六區（Asakusa View Hotel Annex Rokku）

東京淺草豪景酒店別館六區（Asakusa View Hotel Annex Rokku）與日暮里站僅約10分鐘車程，搭乘地鐵可以輕鬆到達！酒店2023年3月開幕，擁有199間房，設有落地大玻璃窗、乾濕分離浴室、浴缸及淋浴間、暖氣等設施，最大的房型可供4人入住。酒店亦配備健身室、餐廳、洗衣房等設施。

東京淺草豪景酒店別館六區（Asakusa View Hotel Annex Rokku）
房價：人均HK$522起（標準雙床房）
地址：東京台東區淺草2-9-10
交通：淺草站步行10分鐘
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日暮里酒店推介【4】FAV東京西日暮裏（fav TOKYO NISHINIPPORI）

FAV東京西日暮裏（fav TOKYO NISHINIPPORI）於2022年11月開幕，位處在JR西日暮裏站旁邊，步行5分鐘即達，交通十分方便！酒店共有24間房，房間最多可容納4至6人，大部分房間配備小閣樓，提供乾濕分離浴室、小廚房及小客飯廳等。酒店亦提供24小時前台服務。

FAV東京西日暮裏（fav TOKYO NISHINIPPORI）
房價：人均HK$529起（上下鋪兩張床房）
地址：東京都荒川區西日暮里5-31-6
交通：JR西日暮裏站步行5分鐘
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日暮里酒店推介【5】日暮里阿爾蒙特酒店（Almont Hotel Nippori）

日暮里阿爾蒙特酒店（Almont Hotel Nippori）於2021年開幕，距離JR日暮里站僅6分鐘步程，交通十分方便！酒店共有138間客房，房間空間雖然不算大，但設備齊全且附有浴缸及智能馬桶，房內採光亦充足，最大的房型可供4人入住。酒店亦設有餐廳、洗衣房及小浴場，可以好好泡澡放鬆！

日暮里阿爾蒙特酒店（Almont Hotel Nippori）
房價：人均HK$303起（中小型雙人床房）
地址：東京都荒川區東日暮里5-47-1
交通：JR日暮裏站步行6分鐘
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日暮里酒店推介【6】東京穀倉旅館（The Barn Tokyo）

東京穀倉旅館（The Barn Tokyo）於2020年開幕，距離入谷站及JR日暮裏站分別約8分鐘及13分鐘步程，交通方便。酒店僅有16間客房，房間均為現代日式房型，配備乾濕分離浴室，提供串流媒體服務、暖氣、Wi-fi等。

東京穀倉旅館（The Barn Tokyo）
房價：人均HK$369起（豪華雙人床房）
地址：東京都台東區根岸3-12-16
交通：入谷站步行8分鐘
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日暮里酒店推介【7】東京蘭多爾套房酒店公寓（Randor Residence Tokyo Suites）

東京蘭多爾套房酒店公寓（Randor Residence Tokyo Suites）距離西日暮裏站及JR日暮裏站分別17分鐘及19分鐘步程，步行7分鐘即可抵達町屋站。酒店配備18間公寓房型，房間最多可供10人入住。房間均設有日式被褥、廚房、洗衣機、客飯廳等，部分房型帶有檜木浴缸。

東京蘭多爾套房酒店公寓（Randor Residence Tokyo Suites）
房價：人均HK$177起（豪華大床套房；4人入住）
地址：東京都荒川區荒川4-37-1
交通：町屋站步行7分鐘
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日暮里酒店推介【8】美滿如家東京Ueno East（MIMARU Tokyo Ueno East）

美滿如家東京Ueno East（MIMARU Tokyo Ueno East）距離JR上野站4分鐘步程，與日暮里站僅一站之隔，地理位置優越！酒店主打公寓式房型，房間均設有乾濕分離浴室及浴缸、小客廳及設備齊全的廚房，並提供相連房、和風榻榻米家庭房、寶可夢主題房等，非常適合家庭客！

美滿如家東京Ueno East（MIMARU Tokyo Ueno East）
房價：人均HK$703起（家庭公寓）
地址：東京都台東東上野4-26-3
交通：JR上野站步行4分鐘
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日暮里酒店推介【9】美滿如家東京Ueno North（MIMARU Tokyo Ueno North）

美滿如家東京Ueno North（MIMARU Tokyo Ueno North）地理位置優越，距離JR上野站、阿美橫丁等僅需步行約7至10分鐘，搭2個站便可抵達日暮里站。酒店房間新穎寬敞，空間感十足，設有迷你客廳、茶水間之外，更有小型廚房可供簡易煮食，住宿環境舒適，可容納6人入住，絕對是一家大小旅遊住宿之選。

美滿如家東京Ueno North（MIMARU Tokyo Ueno North）
房價：人均HKD$650起（家庭公寓）
地址：東京都台東區上野7-14-4
交通：JR上野站步行7分鐘
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日暮里酒店推介【10】東京上野諾加上酒店（Nohga Hotel Ueno Tokyo）

東京上野諾加上酒店（Nohga Hotel Ueno Tokyo）步行至JR上野站僅需6分鐘，與日暮里站相隔3個站，可乘搭京成電鐵直達成田機場，位置鄰近上野動物園及淺草寺雷門等，過馬路後便直抵阿美橫丁，極度方便！酒店主打簡約裝潢風格，設計時尚，空間未算太小，配備乾濕分離浴室，並提供行李寄存、健身室、洗衣房等設施及服務。

東京上野諾加上酒店（NOHGA HOTEL UENO TOKYO）
房價：人均HK$408起（雙人房）
地址：東京都台東區東上野 2-21-10
交通：JR上野站步行6分鐘
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