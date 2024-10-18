丸之內酒店10間推介｜新開幕／近車站百貨／室內泳池／人均$210起

日本丸之內酒店推介2024！丸之內是位於皇居外苑與東京站之間的區域，擁有許多景點、古蹟、購物中心等，更坐落了許多奢華酒店！《香港01》「好食完飛」頻道整合10間丸之內酒店，大部分酒店均在近2年才開幕或完成翻新，設備齊全、交通方便，人均只需$210起！



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丸之內酒店推介【1】東京銀座艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Ginza）

東京銀座艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Ginza）於2024年3月開幕，除了鄰近車站，距離松屋、三越百貨、高島屋、大丸百貨等百貨公司全部不超過10分鐘步程，對於喜歡購物的人來說真的超方便！酒店全部房間均採用皮革及木系家具，浴室乾濕分離且備有浴缸，套房則配有開放式客廳、用餐區及完備的廚房。酒店設有泳池、健身室、免費自行車租借等設施及服務。

東京銀座艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Ginza）

房價：人均HK$2,857起（城景豪華特大床房）

地址：東京都中央區銀座2-8-13

交通：銀座一丁目步行4分鐘

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丸之內酒店推介【2】Nest酒店東京八重洲（Nest Hotel Tokyo Yaesu）

Nest酒店東京八重洲（Nest Hotel Tokyo Yaesu）在2024年7月隆重開幕，鄰近日本橋、大丸松板屋百貨等景點及購物中心，來往車站只需步行8分鐘，地理位置極佳！酒店擁有99間客房，房間空間雖然不算大，但設備齊全，配備浴缸，房內光源亦充足。酒店亦提供24小時前台服務，就算凌晨到酒店都可以隨時入住！

Nest酒店東京八重洲（Nest Hotel Tokyo Yaesu）

房價：人均HK$383起（雙床房）

地址：東京都中央區日本橋兜町18-3

交通：日本橋站步行8分鐘

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丸之內酒店推介【3】karaksa hotel colors 東京八重洲（karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）

karaksa hotel colors 東京八重洲（karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）於2023年8月開幕，位於東京車站旁邊，步行至車站亦只需要6分鐘，旁邊的地下街亦有不少餐廳，十分方便！酒店共有228間客房，房間設計簡約舒適，配備乾濕分離浴室，床頭設有各規格的電源插座，而且配有空氣清新機，更提供24小時前台服務，非常貼心！

karaksa hotel colors 東京八重洲（karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）

房價：人均HK$639起（精緻雙床房；包飲品及點心）

地址：東京都中央區日本橋3-5-13

交通：京橋站或日本橋站步行7分鐘

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丸之內酒店推介【4】lyf銀座東京（Lyf Ginza Tokyo）

lyf銀座東京（Lyf Ginza Tokyo）於2023年11月開業，坐落在中央區，鄰近京橋站、寶町站、銀座、JP Tower等地方，交通非常方便！酒店擁有140間客房，房間色彩繽紛、設備齊全，配有乾濕分離浴室、採光窗、電視等基本設施。酒店亦提供健身室、洗衣間、餐廳等設施，並設有24小時前台服務。

lyf銀座東京（Lyf Ginza Tokyo）

房價：人均HK$503起（大床房）

地址：東京都中央區京橋2-5-4

交通：京橋站步行1分鐘

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丸之內酒店推介【5】東京寶格麗酒店（Bvlgari Hotel Tokyo）

東京寶格麗酒店（Bvlgari Hotel Tokyo）由意大利著名珠寶品牌寶格麗所經營，位於東京車站前的摩天大樓「東京Midtown 八重洲」內的40至45樓，擁有高空優勢，將五光十色的東京市景盡收眼底。酒店採用意大利風格設計，家具也都是意大利名牌，房間落地玻璃有無敵美景，兩間餐廳皆由米芝蓮三星名廚主理，40樓更設有25米長的游泳池。設施和服務都是頂級水平，想體驗奢華住宿，不作他選！

東京寶格麗酒店（Bvlgari Hotel Tokyo）

房價：人均HK$5,190起（天際線景觀豪華客房；包早餐）

地址：東京都中央區八重洲2丁目2−1

交通：京橋站步行7分鐘

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丸之內酒店推介【6】宜必思尚品東京東銀座酒店（Ibis Styles Tokyo Ginza East）

宜必思尚品東京銀座酒店 （ibis Styles Tokyo Ginza） 位於東京的心臟地帶，於2023年6月開幕，距離銀座車站和新橋車站均需步行6分鐘，若前往築地市場站、銀座站、東銀座站、東京車站等亦可步行前往，交通方便。酒店客房舒適，空間感大，酒店亦設有頂層大浴場，配備室內和室外池，晚上宵夜時段更提供免費茶泡飯及免費雪條！

宜必思尚品東京東銀座酒店（Ibis Styles Tokyo Ginza East）

房價：人均HK$467起（標準雙人間）

地址：東京都中央區新富1-2-13

交通：寶町站步行5分鐘

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丸之內酒店推介【7】東京灣洲際酒店（InterContinental Tokyo Bay, an IHG Hotel）

東京灣洲際酒店（InterContinental Tokyo Bay, an IHG Hotel）位於京橋，鄰近濱離宮恩賜庭園及宮崎駿大時鐘，附近亦有多個車站，最近車站只需步行4分鐘便到！酒店在2024年完成全面翻新，提供319間客房及逃套房，均配有可以俯瞰東京灣海景或隅田川河景的落地隔音窗，床品更選用高級品牌！酒店亦配備健身室、餐廳、酒吧、Spa等設施。

東京灣洲際酒店（InterContinental Tokyo Bay, an IHG Hotel）

房價：人均HK$742起（經典房）

地址：東京都中央區京橋2-5-4

交通：竹芝站步行4分鐘

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丸之內酒店推介【8】東京站八重洲中央口超級精選酒店（Super Hotel Premier Tokyo-eki Yaesu Chuo-guchi）

東京站八重洲中央口超級精選酒店（Super Hotel Premier Tokyo-eki Yaesu Chuo-guchi）位於東京車站旁邊，交通十分方便。酒店共有281間房，最特別是酒店設有女士房間給獨自到東京旅遊的女生。餐飲方面，除了酒店提供的食物之外，車站內亦設有多元化的餐廳。不少人覺得酒店地理位置理想，無論是坐鐵路或巴士前往成田機場均可。

東京站八重洲中央口超級精選酒店（Super Hotel Premier Tokyo-eki Yaesu Chuo-guchi）

房價：人均HK$431起（酒店隨機房）

地址：東京都中央區八重洲2丁目2番7號

交通：京橋站步行8分鐘

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丸之內酒店推介【9】銀座京橋SUI酒店-阿貝斯特酒店（Hotel SUI Ginza Kyobashi by ABEST）

銀座京橋SUI酒店-阿貝斯特酒店（Hotel SUI Ginza Kyobashi by ABEST）位於銀座京橋，距離寶町站及京橋站分別僅3分鐘及5分鐘步程，交通十分方便！酒店在2017年開業，共有37間現代日式客房，房間空間雖然較小，但設備齊全，浴缸、電視、書桌等都有。酒店亦提供洗衣間、按摩室及餐廳，並設有24小時前台服務。

銀座京橋SUI酒店-阿貝斯特酒店（Hotel SUI Ginza Kyobashi by ABEST）

房價：人均HK$210起（單人房）

地址：東京都銀座京橋3-9-1

交通：寶町站步行3分鐘

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丸之內酒店推介【10】安縵東京（Aman Tokyo）

安縵東京（Aman Tokyo）在近日公布的全球最佳酒店中排名第7，是東京奢華酒店之一。酒店客房採用和室，加上傳統日本紙門的設計，融入現代化的奢華家居，落地大玻璃可欣賞東京24小時的美景，房間內的深泡式浴缸，同樣坐擁無敵景觀，絕對可以好好放鬆！酒店附設公共浴池、健身室、Spa等設施。

安縵東京（Aman Tokyo）

房價：人均HK$6,238起（東京特大床套房；包早餐）

地址：東京都千代田區大手町1-5-6

交通：大手町站步行3分鐘

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