深圳親子商場2026｜9大食買玩推介！室內遊樂場／水族館／摩天輪

深圳親子商場好去處2026｜爸媽放假想舒服逛商場，又想帶埋小朋友放電，怎麼辦？《香港01》「好食玩飛」編輯已為大家搜羅9個深圳親子友善的商場，不但有兒童遊樂活動專區讓他們盡情放電，也有位於商場內的水族館，無論是一家大細想在商場玩一日半日，還是玩完附近景點再到商場吃喝玩樂都非常方便！



深圳親子商場推介【1】福田星河COCO PARK—設兒童樂園、超過20間網紅食店

融合休閒公園和購物體驗的購物中心福田星河 COCO PARK，商場一共有6層，設有12條內街、8個中庭，面積更高達85,000平方米，約有兩個香港大球場那麼大，非常好逛！而商場以文創、餐飲、零售為主，店舖十分多元化，吃喝玩樂一應俱全。

此外，商場除了有星趣童堡、天空之城等娛樂場所外，還有大型的親子友善設施，特設大型戶外樂園及室內兒童樂園「星躍領動」，給予足夠空間讓小朋友盡情跑跑跳跳！

至於餐廳美食方面，商場進駐了超過20間人氣網紅食店，如梳乎厘GiGi、KUMO KUMO、西塔老太太、霸王茶姬及太二酸菜魚等等，無論大人還是小朋友都會喜歡！

福田星河COCO PARK

地址：深圳福田區福華三路

交通方法：於褔田站乘坐深圳地鐵至購物公園站C出口，步行約2分鐘



深圳親子商場推介【2】中洲灣 C Future City—teamLab常設館、兒童買玩具必去

以「藝術、科技、自然」為主題的中洲灣 C Future City，商場以「未來城市」為定位，佈置充滿未來感與藝術感，氣氛相當夢幻。商場除了有眾多國際品牌服飾外，還有很多動漫玩具專門店，適合帶小朋友去買心儀玩具。

另外不得不提的是，商場內設有teamLab於深圳的常設館，以及由團隊打造的巨型立方體藝術裝置《水粒子世界與因人而現的漩渦》，館內五光十色的藝術裝置，可幫小朋友打卡影靚相，在商場閒逛時順道參觀也不錯。

「teamLab共創！未來園」兩大一小家庭票獨家7折優惠 👉🏻Klook 「teamLab共創！未來園」門票優惠63折起👉🏻Trip.com

中洲灣 C Future City

地址：深圳市福田區濱河大道9283號

交通方法：於褔田站乘坐深圳地鐵至下沙站B出口，步行約5分鐘



深圳親子商場推介【3】歡樂海岸—5A級旅遊景區商場、人氣水族館

佔地面積約125萬平方米的歡樂海岸，集生態、文化、娛樂、購物和藝術於一身，更是國家5A級旅遊景區，相對於深圳其他大型商場更寬敞和寧靜，於入夜後周遭的光影藝術裝置會隨之亮燈，感應器還會捕捉人流和聲音而改變效果，非常浪漫！

此外，在內地人氣高企的水族館「海洋奇夢館」就在購物中心的二樓，帶小朋友來放電後可到附近餐廳享受美食，當中推介可望湖景的網紅餐廳葡木和修本海鮮火鍋料理。

👉🏻歡樂海岸海洋奇夢館87折門票優惠🐬

歡樂海岸

地址：南山區濱海大道2008號

交通方法：9號線深圳灣公園站E口，步行約3分鐘



深圳親子商場推介【4】歡樂港灣—深圳最大摩天輪、公園式商業街區

歡樂港灣為大型公園式商業街區，提供一站式吃喝玩樂需要，集美景、餐廳、咖啡、書店於一身。而最與眾不同的，就是這裡聳立著深圳最大的摩天輪，約128米高的「灣區之光」，摩天輪在入夜後便會亮起七彩霓虹燈，映照深圳的夜空，還可看到音樂噴泉和噴水秀表演，帶小朋友來閒逛一天是個不錯的選擇！

👉🏻即搶「灣區之光」摩天輪優惠門票🐬

歡樂港灣

地址：深圳市南山區白石路8號

交通方法：地鐵1號線新安地鐵站D出口／5號線臨海地鐵站A出口／11號線寶安地鐵站B出口可直達



深圳親子商場推介【5】KK One—日本家品店、親子遊戲中心

與C Future City相互連接的商場KK One是一座集購物與娛樂於一身的商場，佔地面積約10萬平方米，接近兩個香港大球場那麼大！商場以零售和餐廳為主，除了潮流服飾之外，還有大型的家品店及家具店，不少更是來自日本，性價比高且選擇多。

而商場亦設有不少親子友善的設施，如親子遊戲坊、電子遊戲中心等，很適合帶小朋友來放電。至於餐廳方面，在大眾必吃榜榜上有名的犀先生·燒肉，以及周杰倫的餐廳Mr.J Diner首間分店也在這裡！

KK One

地址：深圳市福田區濱河大道9289號

交通方法：地鐵9號線下沙站B出口，步行約3分鐘



深圳親子商場推介【6】萬象天地—多達400間店舖、MELAND CLUB分店

萬象天地位於深圳南山區，商場有多間網紅餐廳、零售店、玩樂活動及打卡熱點，店舖更多達400多間。想帶小朋友放電的爸爸媽媽，商場也有在深圳僅4間分店的人氣兒童室內遊樂園分店MELAND CLUB。家長們在逛商場的同時，也能帶小朋友來這裡放電。

此外，萬象天地有多間人氣餐廳，如羲和雅苑、慶春樸門、GreyBox Coffee、奈雪的茶等眾多選擇，絕對不怕找不到好吃的食店。

MELAND CLUB（萬象天地）親子票👉🏻Trip.com｜Klook

萬象天地

地址：深圳市南山區科發路19號

交通方法：1號線高新園站A口，步行約2分鐘



深圳親子商場推介【7】益田假日廣場—近世界之窗、歡樂谷

益田假日廣場樓高6層，總面積約13萬平方米，是中國首個體驗式購物中心。商場設有真冰溜冰場、電影城及多間餐廳，大小朋友也能樂在其中。此外，商場地理位置也十分方便，從世界之窗地鐵站步行一分鐘便可直達，而且還鄰近世界之窗、歡樂谷等深圳人氣景點，和小朋友玩倦了，前往商場用膳亦非常方便。

美食方面，商場設有眾多人氣網紅餐廳，如一樂·燒肉居酒屋、 Pa-Sento百分炸牛，以及在深圳首設分店的飯堂Dou兜，可說是吃喝玩樂一應俱全的商場。

親子抵玩！深圳世界之窗親子門票👉🏻Klook 世界之窗9折門票即搶👉🏻Trip.com 深圳歡樂谷門票優惠$142起👉🏻Klook｜ Trip.com

益田假日廣場

地址：南山區深南大道9028號

交通方法：2／8／11號線世界之窗站B3口，步行約1分鐘



深圳親子商場推介【8】深業上城—打卡必去小鎮風建築商場、戶外戶內兼備

走小鎮風格的深業上城，環境清幽舒適，配合紅、黃、白為主的外牆設計，處處都是打卡位，最適合讓小朋友充當一天的模特，為他們拍下美照！此外，商場被蓮花山公園、中心公園和筆架山公園環繞，可以和小朋友在戶外散散步，再回到商場內休息和享受美食。

至於室內，商場還有首家樂高專賣店、Gjump 運動樂園、MELAND CLUB 遊樂園等小朋友必定喜歡的地方，可慢慢閒逛，累了還可在商場用膳，這裡齊集了300多個品牌及餐廳，例如創意川菜榕意·川味之美、鳳凰四季椰子雞及漁語魚酸菜魚新川菜等中菜館，都可在這裡品嚐得到。

MELAND CLUB（深業上城店）親子票👉🏻Klook｜Trip.com

地址：深圳市福田區皇崗路5001號

交通方法：地鐵10號線至冬瓜嶺站A出口，步行約3分鐘



深圳親子商場推介【9】壹方天地—室內貓Cafe、鴨小七自然探索樂園、日本遊樂場

曾是深圳商場之中面積最大的壹方天地，佔地60萬平方米，而且地理位置方便，只要乘坐地鐵至龍華站即可抵達。商場共設5大區域，有多個知名品牌和餐廳，如網紅韓食西塔老太太、陶陶居、慫火鍋等等。帶小朋友的爸爸媽媽，推介可先到A區遊玩，除了有室內的貓Cafe，還有鴨小七自然探索樂園，讓小朋友體驗海邊玩樂的樂趣！

此外，商場更設有來自日本的大型室內遊樂場「朗玩ROUND1」，場內有多達40多種綜合運動及娛樂項目，包括卡啦OK、保齡球、桌球、飛鏢、彈跳床等等，最適合家長帶小朋友來放電！

壹方天地

地址：深圳市龍華區龍華街道4020號

交通：乘坐深圳地鐵4號線至龍華站A出口，步行約1分鐘



