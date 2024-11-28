香港去中山｜新中山客運口岸開通　尖沙咀出發1小時到｜附1$優惠

香港去中山｜新中山客運口岸於今日（11月28日）正式通航！首班航船已於今早上午10時由新客運口岸駛向尖沙咀中港城。以後從新客運口岸出發，至中港城航行時間由原來85分鐘縮至65分鐘。



由即日至11月30日期間，香港市區航線、蛇口航線全線票價1元人民幣；香港國際機場航線亦有半價優惠，成人普通艙175元人民幣。想知相關詳情，就要留意下文了！



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新中山客運口岸今日（11月28日）正式啟航，首班航船於今早10時由新客運口岸駛向香港中港城。新中山客運口岸位於翠亨新區馬鞍島南部東匯路66號，碼頭岸線長400米，設有旅客出入境通道各16條，且擁有500GT（總噸位）泊位12個，較舊港汨位數多達3倍，為目前廣東全省規模最大的水運口岸。

在配套方面，新中山客運口岸聯檢大樓總建築面積超9.9萬平方米，樓高四層，涵蓋旅客通關、聯檢部門及營運單位辦公室、免稅商場、商業配套等功能。

新中山客運口岸為目前廣東全省規模最大的水運口岸。（珠江客運官網）

從新中山客運口岸出發航行時間縮短20分鐘

據了解，新中山客運口岸將計劃開通3條航線，分別為香港機場、香港中港城以及深圳蛇口，另外亦正在謀劃開通澳門氹仔航線、珠海海島游、水上觀光等航線。

新中山客運口岸通航後，以後從新客運口岸出發，至香港中港城航行時間由原來85分鐘縮短至65分鐘；至香港機場則由原來的70分鐘縮短至50分鐘；至深圳蛇口的航行時間約50分鐘，不用一小時可快速直達週邊城市及機場，更加快捷方便！

新中山客運口岸票價詳情

為慶祝新中山客運口岸通航，由即日起至30日期間，香港市區航線、蛇口航線全線將以1元人民幣的票價促銷；香港國際機場航線則有半價優惠，成人普通艙票價為175元人民幣。此外，在12月1日至31日期間，香港市區航線、香港國際機場航線和蛇口航線亦有半價優惠。

香港市區成人普通艙票價：100元人民幣；

香港國際機場成人普通艙票價：175元人民幣；

蛇口線成人普通艙票價：40元人民幣。



新中山客運口岸購票方法詳情：

微信公眾號：

1. 微信尋找「中港客運」官方公眾號，於頁面點擊「一鍵購票」或進入公眾號頁面，點選「服務」，然後按「一鍵購票」。

2. 點選單程／雙程，選擇出發港口及到達港口，以及出發日期，然後按「立即購票」。

3. 選擇出發時間，然後按個人需要選擇座位等級（普通／頭等／特等），按「預定」即可。



珠江客運官網：

1. 於珠江客運官網頁面選擇「網上購票」

2. 點選單程／往返，選擇始發港口及目的港口，以及去程日期，然後按「立即購票」。

3. 選擇出發時間，然後按個人需要揀選笄位等級（普通／頭等／特等），按「購買」即可。



如常提供免費接駁車服務

新中山客運口岸港口如常提供免費接駁車服務，但仍須留意，中山市區至新客運口岸的接送車路線，江門線、小欖線的接駁車車次時間將會有所調整，具體接送時間及接送站點可查閱 「中港客運」官方微信公眾號。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略