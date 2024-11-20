深圳聖誕好去處10推介｜萬象城巨型聖誕樹/飄雪小屋/北歐小鎮Cafe

深圳聖誕好去處2024｜聖誕節不想在香港人擠人，不妨考慮到深圳慶祝！每逢聖誕節，深圳也有不少地方佈置漂亮的燈飾、裝飾，吸引人打卡影相。以下10個深圳聖誕好去處，不但有會落雪的藝術館、還有三層高的歐式古堡咖啡店，推介給大家避開香港的人潮，享受聖誕佳節！



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深圳聖誕好去處【1】深圳灣萬象城——12米巨型聖誕樹、聖誕裝Luna貓

深圳灣萬象城是可說是港人熟知的熱門大型商場，無論是購物、餐飲，還是休閒娛樂都一應俱全。而今年深圳灣萬象城就在商場外佈置了12米高的巨型聖誕樹，還為打卡熱點「Bay de Luna」的貓貓換上聖誕裝扮，超級可愛！

此外，商場內已有不少店舖推出聖誕禮盒，如在深圳有多間分店的瑞士朱古力品牌Laderach，就推出了聖誕特別版包裝朱古力、聖誕倒數日曆盲盒等。餐廳選擇方面，推介位於B1層的Beef Bar By Anthony西餐廳。餐廳外圍佈滿綠色植物，內部掛著微微昏暗的小燈泡，相當有氛圍感，是過聖誕的好選擇！

地址：深圳南山區科苑南路 2888號

交通：11號線後海站G口步行約4分鐘



深圳聖誕好去處【2】南頭古城——復古建築融合聖誕裝飾

深圳南頭古城保留了不少嶺南古文化的建築風貌，有著古色古香的風情。在聖誕的時候周遭會林立各式各樣的聖誕樹，非常有節日氣氛。而城內裡還有不少打卡Cafe也會換上聖誕的裝飾，與古建築風格新舊交融，非常特別。如果想在聖誕打卡拍照的話，推介the coffee得咖啡、b+cafe&bar和MEETOO CAFE，三間於當地熱捧的咖啡店，在聖誕也有充滿節日氣氛的裝飾。

地址：深圳南山區南頭深南大道南頭古城

交通：12號線中山公園地鐵站D出口、1號線去桃園站，再步行約10-15分鐘



深圳聖誕好去處【3】nice mini網紅打卡基地——漫天飛雪的打卡藝術館

nice mini網紅打卡基地是供大家打卡影相的藝術館，會隨著季節變換而換上不同的裝飾和擺設。而藝術館今年新增了北歐風童話小屋，現場還會有雪機噴發雪花，在漫天飛雪之下拍照更加浪漫！此外，館內還有漂亮的服飾可租借，可配合環境拍出好看的照片。

地址：深圳龍華區觀瀾街道鴻鵠時代產業園4樓401

交通：從觀瀾地鐵站乘坐的士約15分鐘



深圳聖誕好去處【4】漫咖啡（1979店）——三層高歐式古堡咖啡店

位於福田區的漫咖啡，樓高三層，環境以木系作為主色調，仿如置身於歐式古堡之中。每逢聖誕，漫咖啡都會換上非常有聖誕氛圍的佈置，例如聖誕樹、燈飾及禮物盒等，吸引不少人來打卡拍照。此外，每一張木桌也配有一盞歐式小燈，充滿浪漫情調，在聖誕節與另一半來約會最適合不過。

地址：深圳福田區香蜜湖文化風情街1979號

交通：2號線香梅北地鐵站B2口步行2分鐘



深圳聖誕好去處【5】VOWS COFFEE——旋轉木馬主題咖啡店

位於南山區的VOWS COFFEE，是區內著名的咖啡店，光是店面的木門已經非常有歐洲的氛圍感。而今年聖誕以旋轉木馬為主題，非常有童話色彩。此外，咖啡店店內也有不少聖誕的擺設，而茶具也是採用英式陶瓷的杯具，相當有儀式感，在這裡用餐渡過聖誕節也是不錯的選擇。

地址：深圳南山區僑城東路99號深南電路大樓一層

交通：8號線僑城東站A口可到達



深圳聖誕好去處【6】尼斯咖啡nice coffee&bakery——北歐小鎮木屋風情Cafe

充滿北歐小鎮木屋風情的nice coffee&bakery，無論是店面、庭院還是店內都已換上充滿聖誕氣氛的佈置，非常適合打卡影相。當中門口的聖誕拱門、大型聖誕樹、室內的壁爐、哈利波特同款貓頭鷹擺設和薑餅屋等等，都是熱門的拍攝位置，而咖啡店提供蛋糕、沙律、Bagel等輕食，女士除了打卡，還可享受美食。

地址：深圳龍崗區阪田街道萬科城社區華為公司生產中心廠房及實驗樓101G旗艦店

交通：10號線貝爾路站C口步行約7分鐘



深圳聖誕好去處【7】舊上海茶.餐廳——老上海情懷餐廳、煙霧秀

聖誕節來一趟老上海情懷的約會！鄰近福田下梅林站的舊上海茶.餐廳，充滿上海復古風情，每日晚上8點更會有煙霧秀，讓整個餐廳充滿「仙氣」，非常夢幻！而餐廳亦已提早佈置好聖誕裝飾，無論是店舖門口，還是天花板，都掛滿了大大小小，造型可愛的聖誕老人和聖誕樹，非常有氣氛！

地址：深圳福田區梅麗路9號

交通：下梅林地鐵站A口步行3分鐘



深圳聖誕好去處【8】Lamant Manor已聞花名·關於藍——晚上漫天飛雪的咖啡店

「Lamant Manor已聞花名·關於藍」咖啡店每逢聖誕也會擺放多棵聖誕樹，每個角落都散發著濃濃​​的節日氛圍，尤其是在晚上，燈飾亮起的時候更加浪漫。此外，咖啡店每晚6:00至晚上9:00便會噴灑人造雪，配搭地上的仿真雪地，有一瞬間穿越到札幌過聖誕的錯覺，打卡影相一流。

地址：深圳南山區深港花卉中心E-15號

交通：從深圳地鐵5/7號線西麗站乘坐的士前往



深圳聖誕好去處【9】UT COFFEE——仿雪地地板、可借透明傘打卡

在深圳開業不久的UT COFFEE，地板造了仿雪地效果，彷彿置身在浪漫的雪國之中，而室外放了一個巨型雪人及多棵聖誕樹，配合在下午4:00至晚上8:00下仿真的雪，非常浪漫！咖啡店還非常貼心地可租借透明雨傘，打卡影相時更有氣氛！

地址：深圳龍崗區布吉布沙路百門前工業區舞美產業園區7樓

交通：深圳地鐵3號線大芬站A1口乘坐的士前往



深圳聖誕好去處【10】Pink me粉我·咖啡&摄影基地——深圳小北海道

Pink me粉我·咖啡&摄影基地是深圳近年新開的攝影藝術館，周遭搭建了不少日文字的建築，例如小店、廣告牌、指示牌等，真的有仿如置身北海道的感覺。而場館大概在下午5點開始會下雪，讓氣氛更加浪漫。此外，館內可租借衣服、透明傘，及提供小食，拍照時有道具輔助，就能拍出更好看的照片。

地址：深圳龍崗區布吉秀峰路秀峰工業城B8棟6樓

交通：10號線甘坑C出口，步行約1分鐘



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