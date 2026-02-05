澳門美食20間｜大阪米芝蓮2星Omakase進駐！TOP1豬扒包+人氣蛋撻

澳門美食推薦｜澳門美食攻略｜澳門美食餐廳｜澳門必吃美食｜澳門除了葡撻和豬扒包之外，其實還有不少美食！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了20間澳門必食餐廳，大阪米芝蓮2星Omakase首度進駐！還有澳門人熟知的老字號茶餐廳「新鴻發美食」，也有豆腐製品老字號「榮記荳腐」，準備去澳門的朋友記得Bookmark啦！



澳門美食推介【1】壽司芳——大阪米芝蓮2星Omakase！午市$580起

源自日本大阪的米芝蓮2星Omakase的「壽司芳」，於2月5日正式進駐澳門美獅美高梅。餐廳由總廚兼主理人「中之上公起」主理，餐廳設有開放式壽司吧枱，以及可容納6人的私人包廂房。午市套餐售價分別為每位$580及$1,380；晚市套餐則分別為每位$980及$2,580，記得提前訂座！套餐包含的菜色有福岡鯖魚豆腐多士、福岡甘鯛京都蕪菁蒸、揚海老芋配北海道海膽、鵝肝雪糕配魚子醬等。

+ 3

壽司芳

地址：澳門體育館大馬路美獅美高梅地下美藝大堂地面層（美藝大堂）

人均消費：$580至$2,600



澳門美食推介【2】澤賢記——澳門掃街必食名物！菠蘿包葡撻蛋球仔

澤賢記的蛋球仔是澳門掃街必食的名物，招牌菠蘿包葡撻蛋球仔以菠蘿包脆皮包裹鳳梨酥餡及葡撻芯，粒粒爆餡、外皮夠脆且帶有牛油香、內餡蛋香濃郁，鬆軟而不膩！除了招牌葡撻蛋球仔外，澤賢記還有咸蛋黃蛋球仔、比利時朱古力蛋球仔及靜岡抹茶撻蛋球仔也是超人氣之選！

澤賢記

地址：

澳門安樂街13-15號

路環市區客商街5-9號地舖

馬場亞威羅街56-138號美景花園美都閣地舖

花城區南京街99號花城商場地舖

路氹城澳門百老匯百老匯美食街地舖

人均消費：$50左右



澳門美食推介【3】茶樓——還原舊日情懷／必食燕窩酥皮蛋撻+炸子雞

位於澳門上葡京酒店的「茶樓」是融合了舊日情懷與現代創意的茶樓，還原推車仔及叫賣情境，可以體驗一盅兩件的樂趣！茶樓的點心亦加入了奢華精緻的元素，必食推介包括燕窩酥皮蛋撻、金蒜炸子雞、鮑魚菠菜苗燒賣及松露脆炸蝦春卷，不止賣相好，味道更佳！

茶樓

地址：澳門上葡京一樓159號（東門入口）

人均消費：$100-$200



澳門美食推介【4】濤岸——超大份量肉眼扒+羽衣甘藍沙律+Tiramisu

位於美獅美高梅酒店內的「濤岸」是美獅美高梅的全天餐廳，除了早上的自助早餐，午餐及晚餐還有牛扒、特色薄餅、沙律、意大利麵、漢堡等澳葡美食！當中必食推介包括羽衣甘藍沙律、葡式海鮮燴飯、葡式肉眼扒及提拉米蘇，餐點份量十分大，絕對抵食！

濤岸

地址：路氹城體育館大馬路美獅美高梅G樓

人均消費：$200-$400



澳門美食推介【5】金利麵食——咖哩腩汁米線／必加秘製辣椒油！

金利食店是澳門非常有名氣的小食店。餐廳以粉麵為主，款式簡單，只有麵加單餸或雙餸，餸就有墨魚丸、魷魚、魚片、牛腩、雞肉等等，再加入非常濃郁的秘製腩汁及咖哩汁，「雙汁齊下」又辣又香！喜歡吃辣的更不可以錯過餐廳自家製的辣椒油，辣椒新鮮、乾身，更加入了炸蒜，絕對是米線的靈魂！

金利麵食

地址：澳門氹仔基馬拉斯大馬路463 號帝庭軒地下

人均消費：$50左右



澳門美食推介【6】南屏雅敘——全澳門最古老冰室！足料南屏三文治

南屏雅敘是全澳門最古老且第一間有冷氣的冰室，在每日下午都有自家製西餅麵包出爐，吸引不少人慕名而至！除了沙翁、蛋撻、菠蘿包等烘培麵包外，餐廳的「南屏三文治」亦非常受歡迎！厚實的炒蛋內夾有叉燒，十分足料、啖啖滿足！

南屏雅敘

地址：新馬路十月初五日街85-85A號地舖

人均消費：$50內



澳門美食推介【7】世記咖啡——米芝連推介／全澳門最好食豬扒包！

世記咖啡已經擁有60年歷史，擁有被譽為全澳門最好吃的豬扒包、炭爐咖啡及奶茶，更曾多年獲得米芝蓮街頭小食推薦！世記咖啡最人氣的咖啡及奶茶，以招牌瓦煲及古式炭爐沖製，咖啡及奶茶帶有炭香！另一人氣餐點厚蛋豬扒包，炒蛋滑溜、豬扒外脆內嫩而且更有滿滿肉汁！此外，鹹牛肉厚蛋多士、花生奶油方塊等小食同樣即叫即製，絕對要試！

世記咖啡

地址：

新馬路賣草地里7-15號長信大廈地下

氹仔舊城區消防局前地1號地舖

氹仔舊城區柯打蘇沙街37號地下至2樓

人均消費：$50左右



澳門美食推介【8】Goat Bakers——IG爆紅蛋撻店／力推奶酪花杯子

Goat Bakers是近期在Instagram上爆紅的烘培麵包店，主打結合葡撻和酥皮麵包的「奶酪花杯子」。招牌奶酪花杯子以千層酥皮卷成花的形狀，中間的餡料則可選擇抹茶、玫瑰、經典葡撻口味。奶酪花杯子外皮酥脆，內裡餡料十足，非常邪惡！此外，店內亦有供應牛角包、乳酪條、可麗露等烘培及咖啡。

Goat Bakers

地址：

高士德永聯台52號永聯大廈地舖

氹仔舊城區巴波沙總督街80號地下C號舖

人均消費：$50左右



澳門美食推介【9】美好年代——台灣過江龍／必食珍珠奶茶班戟

台灣美好年代曾在香港開設分店，現在在澳門亦開設了分店，主打珍珠奶茶班戟。除了有招牌烤布蕾黑糖珍珠奶茶梳乎厘班戟，澳門店亦提供香港分店沒有的珍珠奶茶鬆餅塔！餐廳的梳乎厘班戟全部即叫即製，班戟蛋味濃郁，內裡鬆軟、空氣感極強！除了梳乎厘班戟，餐廳亦有各式西餐、咖啡特調及輕食。

+ 1

美好年代

地址：東望洋東望洋街17B-17C號永康大廈地舖

人均消費：$50左右



澳門美食推介【10】勝利茶餐室——吉列豬扒包／咖喱牛腩麵／蝦多士

勝利茶餐室是澳門老字號茶餐廳，招牌菜有吉列豬扒包、咖喱牛腩麵及蝦多士！吉列豬扒包麵包外皮酥脆、豬扒即叫即炸，肉嫩且多肉汁，大大塊超惹味！咖喱牛腩麵牛腩分量十足，牛肉非常入味，咖哩湯底亦不會太膩。蝦多士則將蝦膠跟多士一起炸，並在麵包面灑上芝麻，一口咬下去吃到粒粒蝦肉，而且多士薄脆的口感，味道一流！

勝利茶餐室

地址：新馬路營地大街94號

人均消費：$50左右



澳門美食推介【11】船屋葡國餐廳——平價正宗澳門葡國菜

船屋葡國餐廳是來到澳門必食餐的葡國菜，除了提供正宗的澳門葡國菜，餐廳葡式帆船的裝潢氣氛亦非常值得打卡！餐廳的招牌菜色有葡式燴海鮮飯、燜牛尾、葡國雞、馬介休薯蓉球等，當中海鮮飯足料，底部帶有湯汁，口感特別；燜牛尾超級軟爛且夠入味！此外，餐廳的甜品同樣出色，必食推介有木糠布丁及焦糖雞蛋布丁，不會太甜，適合港人口味！

船屋葡國餐廳

地址：下環河邊新街289號

人均消費：$50-$100



澳門美食推介【12】新鴻發咖啡美食——老牌茶記／必試乾炒牛肉通心粉

位於三盞燈附近的老牌茶餐廳「新鴻發」，是澳門人熟悉的老字號。茶餐廳主打大件夾抵食的美食，當中必試乾炒牛肉通心粉，整碟充滿炒香了的生抽香氣，而且通粉保持嚼勁，另外還有足足8cm厚的多士，口感不但外脆內軟，中間還夾住毫不吝惜的花生醬，超級邪惡！另外菠蘿芝士豬扒雞蛋包也是餐廳的熱門選擇！

新鴻發咖啡美食

地址：澳門花王堂區賈伯樂提督街55號A（三盞燈附近）

人均消費：$50左右



澳門美食推介【13】兄弟行——100%純肉手打墨魚滑

澳門隱世小店「兄弟行」，主打粵式單拼或雙拼粉麵，當中最多人吃的墨魚滑和鯪魚滑，更是100%純肉手打，不但帶有海鮮濃濃的鮮甜味，而且非常彈牙！當中必食推介墨魚丸鯪魚球麵、墨魚丸及鯪魚球彈。另外，餐廳還有秘制辣醬，充滿辣椒香味而且不算太辣，即使不能吃辣的朋友也可試試。

兄弟行

地址：澳門沙梨頭爹美刁施拿地大馬路18號A鋪（31號碼頭對面）

人均消費：$50左右



澳門美食推介【14】榮記荳腐麵食——米芝蓮推介豆腐花

以豆腐聞名的餐廳榮記荳腐，曾多次獲得米芝蓮指南推介。餐廳主打各式各樣的豆腐製品，除了招牌的豆腐花、豆奶之外，還有白灼鵝腸、魷魚、豬油渣麵。豆腐花完全沒有大豆的腥味，而且非常醇厚，人均都只是港幣50至60元，非常抵食！

榮記荳腐麵食

地址：

新馬路果欄街47號地舖

氹仔舊城區施督憲正街67A號新興花園地下A號舖

路氹城澳門百老匯百老匯美食街地下E-G029號舖

氹仔舊城區老虎巷15號地舖

花城區布拉格街南新花園第四座地下73C號舖

人均消費：$50左右



澳門美食推介【15】雄興泰咖啡室——蠔仔米線／豬潤粗麵／瑤柱煎蛋

「雄興泰咖啡室」經常座無虛席，是澳門本地人都會強烈推介的餐廳。餐廳除了有澳門名物豬扒包外，還蠔仔米線、豬潤粗麵、瑤柱煎蛋等美食，當中蠔仔米線的蠔肉非常多，而且味道鮮甜，配搭細碎的菜脯和順滑的米線，層次十分豐富！

雄興泰咖啡室

地址：新橋（三盞燈／白鴿巢）連勝馬路151號B地舖

人均消費：$50左右



澳門美食推介【16】樂點咖啡——獨家研發日式熱香餅

「樂點咖啡」雖然主打日式風格，但餐廳內的所有菜式和飲品皆獨家研發，當中以招牌菜厚Pancake最具人氣。餐廳參考了日式煮法，熱香餅厚身鬆軟，口感較接近海綿蛋糕，而且款式變化多，客人可按個人口味選擇！另外餐廳還有不少輕食及飯類，例如沖繩塔可饭、芝士漢堡扒飯、照燒雞扒飯等。

樂點咖啡

地址︰澳門新橋（三盞燈／白鴿巢）鏡湖馬路72號臻華大廈地下A舖

人均消費：$50-$100



澳門美食推介【17】天天食——新鮮出爐足料飯糰

位於燒灰爐街的人氣飯糰小店「天天食」，每天都有新鮮出爐的飯糰，不但選擇非常多，而且非常足料！有芥末蝦、明太子蛋黃、葡國辣魚、蟹子蛋沙律、辣螺肉等等，喜歡吃創新料理的，還可試試餐廳的甜飯糰，有朱古力花生醬、草莓兩款，另外店內還有熱壓三文治、燒賣和點心等選擇。

天天食

地址：

燒灰爐街灣畔居地下2A (梁文燕托兒所後面)

氹仔仙女巷16號地下 （林高咖啡後面）

人均消費：$50左右



澳門美食推介【18】酥富匙千層酥——家鄉最傳統千層牛肉酥

去澳門當然要吃萄撻！原來萄撻不是源自萄葡牙！想吃正宗地道的萄式蛋撻，就要試試這間由葡籍烘焙師Pedro Almeida主理的「酥富匙千層牛肉酥」。店內提供傳統葡撻，其口感跟澳門萄撻完全不同，口感更滑，桌上提供肉桂粉和白糖粉，可以灑上撻面品嚐萄葡牙當地風味。店內還有烘焙師家鄉最傳統的千層牛肉酥，香脆的酥皮包裹著濃郁的牛肉，帶來獨特的滋味。

酥富匙千層酥

地址：澳門鏡湖馬路5號

人均消費：$50左右



澳門美食推介【19】ALBERGUE 1601 婆仔屋——傳統葡萄牙菜

由葡籍主廚Pedro Almeida烹調傳統的葡萄牙菜式，店內所用的香料、飲品都是由葡萄進口，帶來真正的葡萄牙風味，前菜較多人推介有八爪魚沙律、蒜香蝦，至於主菜推介燒黑毛豬肩胛、辣汁燒雞、白酒燴牛面頰。最後的甜品就不得不試砵酒燴梨。如果喜歡小酌一杯，可以試試西班牙國酒「Sangria」，以西班牙的紅酒加入果碎的清涼水果酒。婆仔屋的裝修建築都充滿歐陸風情、店內的擺設均由主理人在葡萄牙收集回來，吸引不少人到訪打卡、進餐，如果有興趣到婆仔屋用餐，建議預先訂座。

+ 2

ALBERGUE 1601 婆仔屋

地址：瘋堂斜巷8號

人均消費：$200-$400



澳門美食推介【20】旅遊塔皇家葡萄餚——鄉村風味葡萄牙菜

澳門旅遊塔有多間餐廳，當中皇家葡萄餚是一間以鄉村風味的葡萄牙菜聞名的餐廳，可以品嘗到多款葡萄牙地道菜式，例如葡萄牙焗鴨肉飯，馬介休球、葡式乳豬等。不過葡式乳豬只限自助晚餐，供應現場有超過60款自助美食，冷盤、主菜、甜品應有盡有。

+ 14

旅遊塔皇家葡萄餚

地址：澳門西灣湖景大馬路（澳門旅遊塔）

人均消費：$200-$400



＊以上收費或有變動，以當天餐廳為準

