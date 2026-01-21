迪士尼郵輪26年3月啟航！客房加開預訂／即睇14大必玩位｜附連結

迪士尼郵輪2026年新加坡啟航！全新迪士尼遊輪「迪士尼探險號（Disney Adventure）」將於2026年3月於新加坡正式啟航，首度進駐亞洲國家！迪士尼探險號擁有7大特色區域，配備水上樂園、過山車等刺激體驗，更有全新音樂劇、舞台劇、電影放映等精彩活動。目前首航的客房只剩餘少量，最平$4,208，迪士尼迷想買就要快了！



全新迪士尼探險號郵輪3月啟航 房價每位$4,208起

迪士尼郵輪全新打造「迪士尼探險號」（Disney Adventure）郵輪將在2026年3月於新加坡正式啟航！全新「迪士尼探險號」郵輪可以暢玩以迪士尼、彼思及漫威為主題的7大區域，設有高級餐廳、刺激機動遊戲、水上樂園、兒童俱樂部等，絕對是理想度假選擇！

「迪士尼探險號」暫定提供3晚至5晚的航程，沿途將不會停泊其他城市或國家。第一輪航期將落在2026年3月；第二輪航期將在2026年4月至2026年9月；第三輪航期將在2026年10月至12月。

由於反映熱烈，目前2026年3月出發的首航航期將加開客房，開賣房間類型包括少量內艙客房、豪華內艙客房及豪華海景房。客房最平人均只需$4,208，絕對平過平時搭飛機加住酒店！

迪士尼郵輪必睇14大亮點 全新音樂劇／必玩沿海過山車

迪士尼探險號郵輪【1】《反斗奇兵》廣場 刺激水上樂園

郵輪的中央甲板部分設有《反斗奇兵》廣場（Toy Story Place）！廣場以《反斗奇兵》系列電影為主題打造，設有飛碟噴水區、大型家庭泳池、多個旋轉漩渦池、高空水滑梯、Toy Story互動玩水區等一系列水上遊樂設施！

《反斗奇兵》廣場（Toy Story Place）（圖片來源：迪士尼樂園）

除了水上樂園，Toy Story Place亦設置了如同電影一樣的Pizza Planet和Wheezy's Freezie小食店售賣薄餅、雪糕等小吃。甲板亦設有大型觀影區，配備了兩個超大螢幕全天候播放映迪士尼電影及知識問答比賽，一邊品嘗美食一邊看電影讓人大呼過癮！

迪士尼探險號郵輪【2】漫威登陸探險區域 250米沿海過山車

位於上層甲板的海上探險區域「漫威登陸」（Marvel Landing），除了有鋼鐵俠、蜘蛛俠、黑豹等角色壁畫等你打卡，更設置了全新打造的三大設施體驗！當中包括「Ironcycle Test Run」、「Pym Quantum Racers」及「Groot Galaxy Spin」。

漫威登陸 Marvel Landing（圖片來源：迪士尼樂園）

「Ironcycle Test Run」是迪士尼遊輪上首個過山車，坐落在郵輪邊緣，全長超過250米，甚至會懸掛在距離甲板9公尺高的空中，刺激程度倍增！如果怕心臟承受不住，就可以玩採用蟻人科技改裝的迷你賽車在巨型玩具軌道「Pym Quantum Racers」上飛馳，或者搭乘旋轉機動項目「Groot Galaxy Spin」。

迪士尼探險號郵輪【3】迪士尼夢幻花園 童話書城堡睇表演

迪士尼夢幻花園（Disney Imagination Garden）是以《魔海奇緣》和《奇幻森林》等為主題的表演和活動中心。花園將配合創新特效及技術，上演《復仇者聯盟》、《傑克船長與海妖女王》、《大白超級運動會》、《米奇色彩旋轉舞會》等表演及派對活動！在非活動期間，更可以打卡首次引入迪士尼遊輪、三層樓高的童話故事書城堡！

《大白超級運動會》Baymax Exercise Show（圖片來源：Klook）

迪士尼探險號郵輪【4】尋路者灣 《魔海奇緣》現場表演

尋路者灣（Wayfinder Bay）是以電影《魔海奇緣》太平洋島嶼風情為靈感的泳池休憩區，除了可以在這裡打卡、曬日光浴外，泳池休憩區更設有酒吧、露天表演場地及露天劇場座位，可以觀賞《Moana: Call of the Sea》電影等精彩現場表演及互動活動！

尋路者灣（Wayfinder Bay）（圖片來源：迪士尼樂園）

迪士尼探險號郵輪【5】舊金山大街 必玩街機遊戲中心

舊金山大街（San Fransokyo Street）的設計靈感來自《超能陸戰隊》裡的舊金山和東京的融合世界，集合了各種街機電子遊戲中心、家庭遊戲室、迪士尼遊輪專享版周邊商店、4個放映廳（Baymax Cinemas），可以盡情觀看上映最新迪士尼電影！

舊金山街（San Fransokyo Street）（圖片來源：迪士尼樂園）

此外，舊金山街的Edge of the Bay Café 與 Vibe Records特色商店亦設有隱藏的秘密入口，可以通往遊輪上專為青少年設計的都市主題休閒區，超多娛樂體驗等你解鎖，更有機會遇到Baymax！

迪士尼探險號郵輪【6】迪士尼探險礁石 打卡夢幻海域

迪士尼探險礁石（Disney Discovery Reef）是一個露天休息區，設計以《小美人魚》、《海底總動員》、《星際寶貝》和《盧卡》等水系角色和海洋故事打造。這裡除了有郵輪限定周邊商品店及餐廳外，更有一條充滿魅力的珊瑚礁步道，搭配燈光及玻璃反射，在晚間更會變成一座發光天堂，超級打卡able！

迪士尼探險礁石（Disney Discovery Reef）（圖片來源：迪士尼樂園）

迪士尼探險號郵輪【7】市集廣場 必睇百老匯風格音樂劇

市集廣場（Town Square）是郵輪內最主要的室內娛樂中心，廣場宛如一座魔法王國，區域的核心是夢幻溫室的Royal Court，天花板飾有許多公主和女英雄的彩色玻璃壁畫。廣場內更有迪士尼劇院（Walt Disney Theatre），全天候上演百老匯風格音樂劇！市集廣場另有提供古色古香的咖啡館和休息室、主題餐廳及酒吧、沙龍及首家海上World of Disney®商店！

市集廣場（Town Square）（圖片來源：Klook）

迪士尼探險號郵輪【8】迪士尼探險號限定 全新音樂劇《Remember》

迪士尼探險號將首次公演特別定制的全新音樂劇「Remember」，故事以Pixar電影《瓦力》中的可愛機器人主演。故事更邀請了《尋夢環遊記》、《小美人魚》、《阿拉丁》等Pixar動畫電影中的經典角色演出，講述如何透過音樂、希望和珍貴回憶的力量來恢復EVE的記憶，故事溫馨感人！

《Remember》（圖片來源：Klook）

迪士尼探險號郵輪【9】經典音樂劇《Disney Seas the Adventure》

以海洋冒險故事為題的迪士尼經典音樂劇《Disney Seas the Adventure》亦將在迪士尼探險號上演！《Disney Seas the Adventure》音樂劇將集合迪士尼的經典劇目，重溫迪士尼經典故事中家喻戶曉的歌曲，《魔髮奇緣》、《冰雪奇緣》、《海底奇兵》等人氣角色更會驚喜登場！

《Disney Seas the Adventure》（圖片來源：Klook）

迪士尼探險號郵輪【10】迪士尼角色見面會 隨時隨地合照拎簽名

在迪士尼探險號上隨時隨地都要準備好，因為在郵輪上的各個角落都有機會突然遇上迪士尼經典角色，與迪士尼、皮克斯和漫威等朋友見面、拍照甚至獲得簽名！

迪士尼探險號郵輪【11】兒童俱樂部 「安仔玩具箱」遊樂場

迪士尼探險號郵輪設有兒童俱樂部（Kid's Club），分為「小小世界托嬰中心」、「迪士尼海洋奇兵俱樂部」、「Edge Club」及「Vibe Club」。「小小世界托嬰中心」提供6個月到3歲的嬰幼兒托育服務；「迪士尼海洋奇兵俱樂部」則為3至10歲的小朋友提供故事時間、工作坊、遊樂場、變裝遊戲與電影，還有與迪士尼角色互動的機會！

「Edge Club」及「Vibe Club」則分別為11至14歲及14至17歲青少年而設的聚會場所，配備電影放映區、打卡區、桌遊等許多娛樂設施！

迪士尼探險號郵輪【12】成人俱樂部 迪士尼主題水療體驗

迪士尼探險號遊輪上除了有為兒童而設的區域，亦有專屬於大人的體驗！成人俱樂部內有提供私人療程美容及美髮中心，提供按摩、臉部護理、針灸等服務。此外，郵輪亦提供迪士尼主題水療體驗、設備齊全的健身中心、帕洛小酒館及5間酒吧等大人們好好放鬆！

成人酒吧：

海盜酒吧（Buccaneer Bar）：提供精選啤酒，並觀看現場體育賽事。

蒂安娜的沼澤酒廊（Tiana’s Bayou Lounge）：提供精緻調酒、無酒精雞尾酒、創意特調飲品、精品咖啡、茶飲、甜甜圈

施魔法酒廊（Spellbound）：提供各式美味調酒、無酒精雞尾酒與特調飲品

市場酒吧（Market Bar）：露天咖啡店，提供清爽的飲品、精品咖啡、調酒、無酒精飲品以及特調飲品

Portorosso酒館（Taverna Portorosso）：運動酒吧



迪士尼探險號郵輪【13】迪士尼主題免費餐廳 還原經典薄餅星球

迪士尼郵輪設有14間免費餐廳及2間需要額外付費的高級餐廳。不同餐廳採用不同迪士尼或彼思動畫電影為主題設計，供應鐵板燒、Omakase、漢堡、三明治等特色美食。

迪士尼冒險號亦沿用迪士尼郵輪獨特的「Rotational Dining」概念，確保旅客在航程中能夠享受三種不同的迪士尼風格餐廳。此外，每家餐廳都提供兒童菜單，確保每個人都能享受到美食！

特色娛樂餐廳：

航海家俱樂部（Navigator's Club）

好萊塢聚光燈俱樂部（Hollywood Spotlight Club）



魔法電影餐廳：

動畫師餐廳（Animator’s Palate）

動畫師桌邊餐廳（Animator’s Table）



自助餐廳：

迷夏餐廳（Enchanted Summer Restaurant）

皮克斯市集餐廳（Pixar Market Restaurant）



速食餐廳：

烏蘇拉奶茶與飲品吧（Bewitching Boba and Brews）：珍珠奶茶、飲品

史迪奇家族燒烤餐廳（Stitch’s ‘Ohana Grill）：漢堡、三明治、經典美式料理

宇宙烤肉（Cosmic Kebabs）：皮塔餅、烤肉串

莫格利餐館（Mowgli’s Eatery）：印度菜、素食、地方特色料理

塔拉祖母的廚房（Gramma Tala’s Kitchen）：太平洋和亞洲風味創意料理

帕洛咖啡館（Palo Café）：濃縮咖啡、輕食

薄餅星球（Pizza Planet）：薄餅

企鵝吱吱冰品站（Wheezy’s Freezies）：雪糕



高級餐廳：

帕洛小酒館（Palo Trattoria）：精緻義式料理

毛怪與大眼仔的亞洲風味餐廳（Mike & Sulley’s – Flavors of Asia）：日式牛排館、鐵板燒廳、Omakase吧檯，戶外壽司與生魚片餐飲區



迪士尼探險號郵輪【14】迪士尼主題客房 附私人按摩浴池／海景露台

迪士尼探險號的艙房分為內艙房、海景房、陽台房及海景套房，房間可容納2-6人入住，無論是情侶或者家族旅行都非常適合！迪士尼探險號郵輪的房間亦以迪士尼動畫、彼思或漫威為主題裝飾。

其中禮賓皇家套房更以《冰雪奇緣》為主題設計，提供艾莎皇家套房和安娜皇家套房兩種選擇，配備戶外平台、私人按摩浴池、吧檯、客廳、附有浴缸的浴室等空間，非常奢華！

（全文完）