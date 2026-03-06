迪士尼郵輪3月啟航！客房加開預訂／即睇14大必玩位｜附連結

撰文：陳映蓉
出版：更新：

迪士尼郵輪2026年新加坡啟航！全新迪士尼遊輪「迪士尼探險號（Disney Adventure）」3月於新加坡正式啟航，首度進駐亞洲國家！迪士尼探險號擁有7大特色區域，配備水上樂園、過山車等刺激體驗，更有全新音樂劇、舞台劇、電影放映等精彩活動。目前首航的客房只剩餘少量，最平$4,208，迪士尼迷想買就要快了！

全新迪士尼探險號郵輪3月啟航　房價每位$4,208起

迪士尼郵輪全新打造「迪士尼探險號」（Disney Adventure）郵輪將在2026年3月於新加坡正式啟航！全新「迪士尼探險號」郵輪可以暢玩以迪士尼、彼思及漫威為主題的7大區域，設有高級餐廳、刺激機動遊戲、水上樂園、兒童俱樂部等，絕對是理想度假選擇！

「迪士尼探險號」暫定提供3晚至5晚的航程，沿途將不會停泊其他城市或國家。第一輪航期將落在2026年3月；第二輪航期將在2026年4月至2026年9月；第三輪航期將在2026年10月至12月。

由於反映熱烈，目前2026年3月出發的首航航期將加開客房，開賣房間類型包括少量內艙客房、豪華內艙客房及豪華海景房。客房最平人均只需$4,208，絕對平過平時搭飛機加住酒店！

迪士尼郵輪優惠｜訂郵輪送Klook$1100優惠券

即日起至3月31日前，於Klook預訂迪士尼探險號的用戶即送Klook 150美元（約HK$1100）優惠券。

迪士尼郵輪必睇14大亮點　全新音樂劇／必玩沿海過山車

迪士尼探險號郵輪【1】《反斗奇兵》廣場　刺激水上樂園

郵輪的中央甲板部分設有《反斗奇兵》廣場（Toy Story Place）！廣場以《反斗奇兵》系列電影為主題打造，設有飛碟噴水區、大型家庭泳池、多個旋轉漩渦池、高空水滑梯、Toy Story互動玩水區等一系列水上遊樂設施！

《反斗奇兵》廣場（Toy Story Place）（圖片來源：迪士尼樂園）

除了水上樂園，Toy Story Place亦設置了如同電影一樣的Pizza Planet和Wheezy's Freezie小食店售賣薄餅、雪糕等小吃。甲板亦設有大型觀影區，配備了兩個超大螢幕全天候播放映迪士尼電影及知識問答比賽，一邊品嘗美食一邊看電影讓人大呼過癮！

迪士尼探險號郵輪【2】漫威登陸探險區域　250米沿海過山車

位於上層甲板的海上探險區域「漫威登陸」（Marvel Landing），除了有鋼鐵俠、蜘蛛俠、黑豹等角色壁畫等你打卡，更設置了全新打造的三大設施體驗！當中包括「Ironcycle Test Run」、「Pym Quantum Racers」及「Groot Galaxy Spin」。

漫威登陸 Marvel Landing（圖片來源：迪士尼樂園）

「Ironcycle Test Run」是迪士尼遊輪上首個過山車，坐落在郵輪邊緣，全長超過250米，甚至會懸掛在距離甲板9公尺高的空中，刺激程度倍增！如果怕心臟承受不住，就可以玩採用蟻人科技改裝的迷你賽車在巨型玩具軌道「Pym Quantum Racers」上飛馳，或者搭乘旋轉機動項目「Groot Galaxy Spin」。

迪士尼探險號郵輪【3】迪士尼夢幻花園　童話書城堡睇表演

迪士尼夢幻花園（Disney Imagination Garden）是以《魔海奇緣》和《奇幻森林》等為主題的表演和活動中心。花園將配合創新特效及技術，上演《復仇者聯盟》、《傑克船長與海妖女王》、《大白超級運動會》、《米奇色彩旋轉舞會》等表演及派對活動！在非活動期間，更可以打卡首次引入迪士尼遊輪、三層樓高的童話故事書城堡！

《大白超級運動會》Baymax Exercise Show（圖片來源：Klook）

迪士尼探險號郵輪【4】尋路者灣　《魔海奇緣》現場表演

尋路者灣（Wayfinder Bay）是以電影《魔海奇緣》太平洋島嶼風情為靈感的泳池休憩區，除了可以在這裡打卡、曬日光浴外，泳池休憩區更設有酒吧、露天表演場地及露天劇場座位，可以觀賞《Moana: Call of the Sea》電影等精彩現場表演及互動活動！

尋路者灣（Wayfinder Bay）（圖片來源：迪士尼樂園）

迪士尼探險號郵輪【5】舊金山大街　必玩街機遊戲中心

舊金山大街（San Fransokyo Street）的設計靈感來自《超能陸戰隊》裡的舊金山和東京的融合世界，集合了各種街機電子遊戲中心、家庭遊戲室、迪士尼遊輪專享版周邊商店、4個放映廳（Baymax Cinemas），可以盡情觀看上映最新迪士尼電影！

舊金山街（San Fransokyo Street）（圖片來源：迪士尼樂園）

此外，舊金山街的Edge of the Bay Café 與 Vibe Records特色商店亦設有隱藏的秘密入口，可以通往遊輪上專為青少年設計的都市主題休閒區，超多娛樂體驗等你解鎖，更有機會遇到Baymax！

迪士尼探險號郵輪【6】迪士尼探險礁石　打卡夢幻海域

迪士尼探險礁石（Disney Discovery Reef）是一個露天休息區，設計以《小美人魚》、《海底總動員》、《星際寶貝》和《盧卡》等水系角色和海洋故事打造。這裡除了有郵輪限定周邊商品店及餐廳外，更有一條充滿魅力的珊瑚礁步道，搭配燈光及玻璃反射，在晚間更會變成一座發光天堂，超級打卡able！

迪士尼探險礁石（Disney Discovery Reef）（圖片來源：迪士尼樂園）

迪士尼探險號郵輪【7】市集廣場　必睇百老匯風格音樂劇

市集廣場（Town Square）是郵輪內最主要的室內娛樂中心，廣場宛如一座魔法王國，區域的核心是夢幻溫室的Royal Court，天花板飾有許多公主和女英雄的彩色玻璃壁畫。廣場內更有迪士尼劇院（Walt Disney Theatre），全天候上演百老匯風格音樂劇！市集廣場另有提供古色古香的咖啡館和休息室、主題餐廳及酒吧、沙龍及首家海上World of Disney®商店！

市集廣場（Town Square）（圖片來源：Klook）

迪士尼探險號郵輪【8】迪士尼探險號限定　全新音樂劇《Remember》

迪士尼探險號將首次公演特別定制的全新音樂劇「Remember」，故事以Pixar電影《瓦力》中的可愛機器人主演。故事更邀請了《尋夢環遊記》、《小美人魚》、《阿拉丁》等Pixar動畫電影中的經典角色演出，講述如何透過音樂、希望和珍貴回憶的力量來恢復EVE的記憶，故事溫馨感人！

《Remember》（圖片來源：Klook）

迪士尼探險號郵輪【9】經典音樂劇《Disney Seas the Adventure》

以海洋冒險故事為題的迪士尼經典音樂劇《Disney Seas the Adventure》亦將在迪士尼探險號上演！《Disney Seas the Adventure》音樂劇將集合迪士尼的經典劇目，重溫迪士尼經典故事中家喻戶曉的歌曲，《魔髮奇緣》、《冰雪奇緣》、《海底奇兵》等人氣角色更會驚喜登場！

《Disney Seas the Adventure》（圖片來源：Klook）

迪士尼探險號郵輪【10】迪士尼角色見面會　隨時隨地合照拎簽名

在迪士尼探險號上隨時隨地都要準備好，因為在郵輪上的各個角落都有機會突然遇上迪士尼經典角色，與迪士尼、皮克斯和漫威等朋友見面、拍照甚至獲得簽名！

迪士尼探險號郵輪【11】兒童俱樂部　「安仔玩具箱」遊樂場

迪士尼探險號郵輪設有兒童俱樂部（Kid's Club），分為「小小世界托嬰中心」、「迪士尼海洋奇兵俱樂部」、「Edge Club」及「Vibe Club」。「小小世界托嬰中心」提供6個月到3歲的嬰幼兒托育服務；「迪士尼海洋奇兵俱樂部」則為3至10歲的小朋友提供故事時間、工作坊、遊樂場、變裝遊戲與電影，還有與迪士尼角色互動的機會！

「Edge Club」及「Vibe Club」則分別為11至14歲及14至17歲青少年而設的聚會場所，配備電影放映區、打卡區、桌遊等許多娛樂設施！

迪士尼探險號郵輪【12】成人俱樂部　迪士尼主題水療體驗

迪士尼探險號遊輪上除了有為兒童而設的區域，亦有專屬於大人的體驗！成人俱樂部內有提供私人療程美容及美髮中心，提供按摩、臉部護理、針灸等服務。此外，郵輪亦提供迪士尼主題水療體驗、設備齊全的健身中心、帕洛小酒館及5間酒吧等大人們好好放鬆！

成人酒吧：
海盜酒吧（Buccaneer Bar）：提供精選啤酒，並觀看現場體育賽事。
蒂安娜的沼澤酒廊（Tiana’s Bayou Lounge）：提供精緻調酒、無酒精雞尾酒、創意特調飲品、精品咖啡、茶飲、甜甜圈
施魔法酒廊（Spellbound）：提供各式美味調酒、無酒精雞尾酒與特調飲品
市場酒吧（Market Bar）：露天咖啡店，提供清爽的飲品、精品咖啡、調酒、無酒精飲品以及特調飲品
Portorosso酒館（Taverna Portorosso）：運動酒吧

迪士尼探險號郵輪【13】迪士尼主題免費餐廳　還原經典薄餅星球

迪士尼郵輪設有14間免費餐廳及2間需要額外付費的高級餐廳。不同餐廳採用不同迪士尼或彼思動畫電影為主題設計，供應鐵板燒、Omakase、漢堡、三明治等特色美食。

迪士尼冒險號亦沿用迪士尼郵輪獨特的「Rotational Dining」概念，確保旅客在航程中能夠享受三種不同的迪士尼風格餐廳。此外，每家餐廳都提供兒童菜單，確保每個人都能享受到美食！

+1

特色娛樂餐廳：
航海家俱樂部（Navigator's Club）
好萊塢聚光燈俱樂部（Hollywood Spotlight Club）

魔法電影餐廳：
動畫師餐廳（Animator’s Palate）
動畫師桌邊餐廳（Animator’s Table）

自助餐廳：
迷夏餐廳（Enchanted Summer Restaurant）
皮克斯市集餐廳（Pixar Market Restaurant）

郵輪旅遊10件不能做的事　嗌交、坐欄杆會被趕下船？有黑名單？郵輪旅遊10大必備物品！上船必備3種服飾！帶一種家居小物超有用郵輪旅遊禁止攜帶物品7項須知　可以帶酒？帶寵物？行李無上限？郵輪旅遊新手必睇攻略！行李不限重？餐廳、娛樂設施免費定收費？

速食餐廳：
烏蘇拉奶茶與飲品吧（Bewitching Boba and Brews）：珍珠奶茶、飲品
史迪奇家族燒烤餐廳（Stitch’s ‘Ohana Grill）：漢堡、三明治、經典美式料理
宇宙烤肉（Cosmic Kebabs）：皮塔餅、烤肉串
莫格利餐館（Mowgli’s Eatery）：印度菜、素食、地方特色料理
塔拉祖母的廚房（Gramma Tala’s Kitchen）：太平洋和亞洲風味創意料理
帕洛咖啡館（Palo Café）：濃縮咖啡、輕食
薄餅星球（Pizza Planet）：薄餅
企鵝吱吱冰品站（Wheezy’s Freezies）：雪糕

高級餐廳：
帕洛小酒館（Palo Trattoria）：精緻義式料理
毛怪與大眼仔的亞洲風味餐廳（Mike & Sulley’s – Flavors of Asia）：日式牛排館、鐵板燒廳、Omakase吧檯，戶外壽司與生魚片餐飲區

迪士尼探險號郵輪【14】迪士尼主題客房　附私人按摩浴池／海景露台

迪士尼探險號的艙房分為內艙房、海景房、陽台房及海景套房，房間可容納2-6人入住，無論是情侶或者家族旅行都非常適合！迪士尼探險號郵輪的房間亦以迪士尼動畫、彼思或漫威為主題裝飾。

其中禮賓皇家套房更以《冰雪奇緣》為主題設計，提供艾莎皇家套房和安娜皇家套房兩種選擇，配備戶外平台、私人按摩浴池、吧檯、客廳、附有浴缸的浴室等空間，非常奢華！

（全文完）

旅遊Jetso
迪士尼
郵輪
新加坡
打卡
旅遊熱話