大棠紅葉2020｜楓香林轉紅實況　1小時行完歎屯門美食｜懶遊包#3

芒草睇到七七八八，是時候賞紅葉了。最近有不少網民報告元朗大棠紅葉已轉紅，Pe仔親自行一次，現場確有好幾棵楓香已轉色，紅紅黃黃的，頗有秋意。

本日路線：朗屏港鐵巴士站 --> 大棠山道 --> 大棠楓香林 --> 屯門/元朗

大家欣賞紅葉之餘，有沒有想過樹葉為何只在秋冬轉紅？每年的最佳賞紅葉時期又是幾時？出發前，點擊圖片睇賞紅葉前必知5件事 👇👇

+ 2 + 2 + 2

● 我叫Pe仔，郊遊打卡嗰時就係日頭，肚餓搵食嗰陣就係夜晚。 ● 有一樣嘢我比人地叻嘅，就係我唔怕黑，但係我都同其他人一樣我係怕昆蟲嘅。 ● 我希望每一個人都識去懶遊！

第1站：朗屏港鐵巴士站

要到大棠賞楓，不少人會選擇於朗屏港鐵站轉乘港鐵巴士K66到大棠山道作起點。由朗屏港鐵站行到巴士站的路線有點迂迴，點擊圖片睇港鐵站至巴士站路線教學 👇👇

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第2站：沿大棠山道出發

到達大棠山路站後，大家只要漫步一小時就可到達楓香林。一小時看似很長，但沿路一直有樹蔭，又有各種市區少見的植物，全程走在平坦車路上，只要放鬆心情邊拍照邊步行，輕輕鬆鬆就到目的地。由於大棠楓香林位處大欖郊野公園，休憩及廁所等亦較一般行山充足，點擊圖片睇睇沿路景色 👇👇

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第3站：大棠楓香林

早在網上見到楓香轉紅的消息，Pe仔已經急不及待到訪！果不其然，楓香林入口不遠處就有棵轉紅的楓香，算是暫時最紅、最美的紅葉呢！專程想拍下紅葉的，記得帶備長鏡頭，因為手機不足以盛載紅葉的美，點擊圖片睇睇大棠紅葉實況 👇👇

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看完紅葉，就可原路折返，乘搭K66巴士離開。大家亦可順便行其他路線，例如河背水塘及千島湖路線等，盡情享受大自然風光。

💡💡💡 小貼士 💡💡💡

至紅葉旺季時，大棠山道有機會封路，禁止私家車登山。屆時將會有特別的班次為賞紅葉的遊人而設，分別有港鐵巴士K66特別班及九巴68R紅葉專車。

【1】港鐵巴士K66會有特別班次直接來往朗屏站及大棠山道近涼亭位置。

【2】九巴會安排68R紅葉專車來往元朗形點商場及大棠山道。

【大棠山道至大棠楓香林】 路程：約3.2公里 需時：59分鐘 打卡指數 🌕🌕🌕🌕🌑 獨遊指數 🌕🌕🌕🌕🌕 備註：由於楓香林位處大欖郊野公園之中，一路上有不少避雨亭、廁所等設施，行一行就休息或人有三急都不用擔心。 不過，大棠每到紅葉旺季都人頭湧湧，在狹窄的路上走著感覺或像走在旺角街頭，可能要選擇平日或較早的時間到達更好。

第4站：屯門/元朗3大美食推介

Pe仔這次折返後，趁時間尚早乘車去了屯門新興美食集中地紅橋搵食！對咖啡小店情有獨鍾的Pe仔見到轉角一間文青Cafe，便直接入去，沒想到會意外發現讓人驚喜的高CP值All Day Breakfast呢！點擊圖片睇Pe仔誠實食後感及價錢 👇👇

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Miss Coffee 地址：屯門青柏徑6號鹿苑地下18號舖 營業時間：星期一至日 10:00-20:00 電話：39565640

另外原路折返回到元朗吃什麼好？以下就有兩間高質美食推介，都是區內人推介的小店 👇👇

🍳邪惡爆餡鰻魚蛋治@龍鳳店

炒蛋加鰻魚這個組合夠晒創新！這間小店位置隱蔽，主打鰻魚蛋治、鵝肝蛋治、蟹膏蛋治！厚厚的半熟炒蛋完全遮住鰻魚同麵包，鰻魚的醬汁不會遮蓋住滑蛋的味道！🍳🍳🍳想知點樣可以再好食啲？按下圖即睇龍鳳店招牌菜 👇👇👇

龍鳳店 地址：元朗水車館街66號錦榮大廈地下3B號舖 營業時間：星期一至日 10:30 - 21:00

🍔梁祖堯推介高CP值外賣漢堡店@The Basic

近教育路有間漢堡小店連藝人梁祖堯都推介過！The Basic主要做外賣生意，只有少量座位。即叫即製的「檸檬魚堡」最特別，魚柳炸得酥脆，配上微酸的沙律醬和檸檬汁，中和整體的油膩感。究竟小店的漢堡有幾抵食？馬上點擊圖片看價錢及其他必食推介 👇👇👇

The Basic 地址：元朗金輝徑28號好盛洋樓地下14A舖 電話：9620 7200

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🍁🍁🍁 同場加映：香港紅葉2020｜大棠/城門水塘6大打卡好去處 青衣公園睇落羽松 🍁🍁🍁

留在香港睇紅葉去邊好？除了大棠，其實還有很多好去處呢！本港有不少紅葉勝地，主要觀賞楓香及落羽松，而且十分易到，點擊圖片睇6大紅葉勝地 👇👇

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