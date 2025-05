香港酒店有廚房10間｜Staycation煮飯仔！維港景/泳池/人均$250

香港酒店有廚房推介2025|Staycation 是不少情侶日常拍拖活動之一,除了享受兩人拍拖時光,入住有廚房的酒店更可以玩煮飯仔,體驗「同居」滋味!《香港01》「好食玩飛」整合10間有廚房的香港酒店,部分更配備泳池、健身室等設施,人均只需$250起!



香港酒店有廚房推介【1】香港哲維斯酒店(The Jervois)

香港哲維斯酒店(The Jervois)是2011開幕的酒店及服務式住宅,位處中環蘇杭街,距離上環站及香港站分別4分鐘及14分鐘步程,周邊配套設施齊全。酒店配備49間一臥室及雙臥室套房,雙臥室套房可容納4人入住。房內均設有設備齊全的廚房、客飯廳、臥室及浴室,更有大面積城景景觀窗!酒店亦附設健身室、洗衣房等設施。

香港哲維斯酒店(The Jervois)

房價:人均HK$534起(一卧室套房)

地址:中環蘇杭街89號

交通:上環站步行4分鐘

香港哲維斯酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

香港酒店有廚房推介【2】香港普特曼酒店(The Putman)

香港普特曼酒店(The Putman)鄰近上環站及香港站,開車前往西九龍站亦僅9分鐘車程。鄰近更有先施百貨、無限極廣場、中環街市等可以逛街購物的地方。酒店僅提供28間套房,部分房型坐擁海景。房內均配有設備齊全的客廳、飯廳、廚房、臥室及浴室,浴室更配備大浴缸!酒店另設健身室、洗衣房等設施。

香港普特曼酒店(The Putman)

房價:人均HK$387起(標準客房)

地址:皇后大道中202號

交通:上環站步行3分鐘

香港普特曼酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

香港廚房酒店推介【3】香港灣仔毅風(朗廷酒店集團旗下)(YING’nFLO, Wan Chai, Hong Kong (Langham Hospitality Group))

香港灣仔奕凨(朗廷酒店集團旗下)(YING’nFLO, Wan Chai, Hong Kong (Langham Hospitality Group))位於灣仔,鄰近太古廣場、新鴻基中心商場等商場,買食材都很方便!酒店提供多種房型,均配備廚房、客廳、臥室,廚房更是少有的「梗廚」設計,設備完善、房間舒適。酒店亦配備健身室、休憩區、洗衣房及餐廳等設施。

香港灣仔奕凨(朗廷酒店集團旗下)(YING’nFLO, Wan Chai, Hong Kong (Langham Hospitality Group))

房價:人均HK$250起(活客房)

地址:灣仔峽道3-5號

交通:灣仔站步行5分鐘

香港灣仔奕凨(朗廷酒店集團旗下)搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com|Booking.com|Klook

香港酒店有廚房推介【4】Little Tai Hang 酒店及服務式公寓(Little Tai Hang Hotel and Serviced Apartments)

Little Tai Hang 酒店及服務式公寓(Little Tai Hang Hotel and Serviced Apartments)坐落於銅鑼灣,鄰近銅鑼灣地帶、皇室堡、利園等商場,方便購物!酒店擁有91開放式及一房單位,均坐擁維多利亞海景,配備平板電視和Apple TV、設備齊全的廚房、客廳及飯廳、浴室,部分房型亦設有露台。酒店同時配備24小時健身中心及洗衣間可以使用。

Little Tai Hang 酒店及服務式公寓(Little Tai Hang Hotel and Serviced Apartments)

房價:人均HK$568起(豪華半海景開放式單位)

地址:銅鑼灣銅鑼灣道98號

交通:天后站步行6分鐘

Little Tai Hang 酒店及服務式公寓搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

香港酒店有廚房推介【5】香港逸蘭銅鑼灣酒店(Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong)

香港逸蘭銅鑼灣酒店(Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong)距離銅鑼灣站僅5分鐘步程,且鄰近多個商場。酒店曾於2023年翻新,主打法式情調,提供188間客房及公寓。房間均配備私人浴室、迷你吧、音響設備、電影頻道、雪櫃、床頭電源插座等,公寓房型另設客廳、飯廳及開放式小廚房。酒店亦附設健身室、酒吧、餐廳、茶室等設施。

香港逸蘭銅鑼灣酒店(Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong)

房價:人均HK$926起(高級大床客房)

地址:銅鑼灣禮頓道133號

交通:銅鑼灣站步行5分鐘

香港逸蘭銅鑼灣酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

香港酒店有廚房推介【6】香港壹96酒店(The One96 Hong Kong)

香港壹96酒店(The One96 Hong Kong)坐落於上環,距離地鐵站僅3分鐘步程,且鄰近中環街市、大館及多家商場,周邊配套設施齊全。酒店共有29間套房,房間空間十分寬敞,配備開放式廚房、小型客飯廳及臥室,設備齊全。

香港壹96酒店(The One96 Hong Kong)

房價:人均HK$654起(全層套房;包早餐)

地址:上環皇后大道中196號

交通:上環站步行3分鐘

香港壹96酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

香港廚房酒店推介【7】Weave Suites 服務式公寓 - 西營盤(Weave Suites – Central West)

Weave Suites 服務式公寓 - 西營盤(Weave Suites – Central West)於2022年開幕,坐落於西營盤,附近有多家超市及食肆,非常方便!酒店共有83間套房,提供單人及雙人房房型,空間舒適乾淨。奢華套房配備私人廚房,普通套房則可使用公用廚房。酒店亦設有洗衣設施及健身室。

Weave Suites 服務式公寓 - 西營盤(Weave Suites – Central West)

房價:人均HK$501起(甄選套房)

地址:西營盤皇后大道西123號

交通:西營盤站步行3分鐘

Weave Suites 服務式公寓 - 西營盤搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com|Klook

香港酒店有廚房推介【8】香港康得思酒店(Cordis, Hong Kong)

香港康得思酒店(Cordis, Hong Kong)位於旺角,與朗豪坊購物商場相連,吃喝玩樂一應俱全!酒店擁有多達665間房,均以落地玻璃設計,坐擁香港市景,配備大理石浴室、甜夢睡床等,其中高級套房更附設廚房。酒店設有4家餐廳、室外游泳池、桑拿、健身室等設施,房客更可參加多項免費康得思體驗,如品酒班、太極班等。

香港康得思酒店(Cordis, Hong Kong)

房價:人均HK$434起(高級客房)

地址:旺角上海街555號

交通:旺角站步行2分鐘

香港康得思酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

香港廚房酒店推介【9】寓館(K11 ARTUS)

寓館(K11 ARTUS)坐落在Victoria Dockside,鄰近尖沙咀海濱、星光大道等,如果剛好維港有煙花匯演或無人機表演,在客房內都可以欣賞到演出!酒店提供287間房,分為開放式單位至三房單位,單位內均擁有設備齊全的小廚房和私人陽台,可以無死角飽覽維港景致!酒店亦設有無邊際游泳池、桑拿、健身室、餐廳等設施。

寓館(K11 ARTUS)

房價:人均HK$1,770起(開放式公寓)

地址:尖沙咀梳士巴利道18號

交通:尖東站步行1分鐘

寓館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

香港酒店有廚房推介【10】香港麥當勞道貳號酒店(Two MacDonnell Road)

香港麥當勞道貳號酒店(Two MacDonnell Road)位處中環半山,步行可達動植物公園、中環商業區、置地廣場等。酒店共有213間客房,分為開放式客房、一房及兩房套房,配備廚房、飯廳等基本設備,空間寬敞舒適。酒店亦設有各項便捷設施如健身房、咖啡室、餐廳、洗衣間等,CP值高!

香港麥當勞道貳號酒店(Two MacDonnell Road)

房價:人均HK$397起(園景客房;包早餐)

地址:中環麥當勞道2號

交通:金鐘站步行15分鐘

香港麥當勞道貳號酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

