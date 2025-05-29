香港酒店有廚房10間｜Staycation煮飯仔！維港景/泳池/人均$250

香港酒店有廚房推介2025｜Staycation 是不少情侶日常拍拖活動之一，除了享受兩人拍拖時光，入住有廚房的酒店更可以玩煮飯仔，體驗「同居」滋味！《香港01》「好食玩飛」整合10間有廚房的香港酒店，部分更配備泳池、健身室等設施，人均只需$250起！



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香港酒店有廚房推介【1】香港哲維斯酒店（The Jervois）

香港哲維斯酒店（The Jervois）是2011開幕的酒店及服務式住宅，位處中環蘇杭街，距離上環站及香港站分別4分鐘及14分鐘步程，周邊配套設施齊全。酒店配備49間一臥室及雙臥室套房，雙臥室套房可容納4人入住。房內均設有設備齊全的廚房、客飯廳、臥室及浴室，更有大面積城景景觀窗！酒店亦附設健身室、洗衣房等設施。

香港哲維斯酒店（The Jervois）

房價：人均HK$534起（一卧室套房）

地址：中環蘇杭街89號

交通：上環站步行4分鐘

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香港酒店有廚房推介【2】香港普特曼酒店（The Putman）

香港普特曼酒店（The Putman）鄰近上環站及香港站，開車前往西九龍站亦僅9分鐘車程。鄰近更有先施百貨、無限極廣場、中環街市等可以逛街購物的地方。酒店僅提供28間套房，部分房型坐擁海景。房內均配有設備齊全的客廳、飯廳、廚房、臥室及浴室，浴室更配備大浴缸！酒店另設健身室、洗衣房等設施。

香港普特曼酒店（The Putman）

房價：人均HK$387起（標準客房）

地址：皇后大道中202號

交通：上環站步行3分鐘

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香港廚房酒店推介【3】香港灣仔毅風（朗廷酒店集團旗下）（YING’nFLO, Wan Chai, Hong Kong （Langham Hospitality Group））

香港灣仔奕凨（朗廷酒店集團旗下）（YING’nFLO, Wan Chai, Hong Kong （Langham Hospitality Group））位於灣仔，鄰近太古廣場、新鴻基中心商場等商場，買食材都很方便！酒店提供多種房型，均配備廚房、客廳、臥室，廚房更是少有的「梗廚」設計，設備完善、房間舒適。酒店亦配備健身室、休憩區、洗衣房及餐廳等設施。

香港灣仔奕凨（朗廷酒店集團旗下）（YING’nFLO, Wan Chai, Hong Kong （Langham Hospitality Group））

房價：人均HK$250起（活客房）

地址：灣仔峽道3-5號

交通：灣仔站步行5分鐘

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香港酒店有廚房推介【4】Little Tai Hang 酒店及服務式公寓（Little Tai Hang Hotel and Serviced Apartments）

Little Tai Hang 酒店及服務式公寓（Little Tai Hang Hotel and Serviced Apartments）坐落於銅鑼灣，鄰近銅鑼灣地帶、皇室堡、利園等商場，方便購物！酒店擁有91開放式及一房單位，均坐擁維多利亞海景，配備平板電視和Apple TV、設備齊全的廚房、客廳及飯廳、浴室，部分房型亦設有露台。酒店同時配備24小時健身中心及洗衣間可以使用。

Little Tai Hang 酒店及服務式公寓（Little Tai Hang Hotel and Serviced Apartments）

房價：人均HK$568起（豪華半海景開放式單位）

地址：銅鑼灣銅鑼灣道98號

交通：天后站步行6分鐘

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香港酒店有廚房推介【5】香港逸蘭銅鑼灣酒店（Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong）

香港逸蘭銅鑼灣酒店（Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong）距離銅鑼灣站僅5分鐘步程，且鄰近多個商場。酒店曾於2023年翻新，主打法式情調，提供188間客房及公寓。房間均配備私人浴室、迷你吧、音響設備、電影頻道、雪櫃、床頭電源插座等，公寓房型另設客廳、飯廳及開放式小廚房。酒店亦附設健身室、酒吧、餐廳、茶室等設施。

香港逸蘭銅鑼灣酒店（Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong）

房價：人均HK$926起（高級大床客房）

地址：銅鑼灣禮頓道133號

交通：銅鑼灣站步行5分鐘

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香港酒店有廚房推介【6】香港壹96酒店（The One96 Hong Kong）

香港壹96酒店（The One96 Hong Kong）坐落於上環，距離地鐵站僅3分鐘步程，且鄰近中環街市、大館及多家商場，周邊配套設施齊全。酒店共有29間套房，房間空間十分寬敞，配備開放式廚房、小型客飯廳及臥室，設備齊全。

香港壹96酒店（The One96 Hong Kong）

房價：人均HK$654起（全層套房；包早餐）

地址：上環皇后大道中196號

交通：上環站步行3分鐘

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香港廚房酒店推介【7】Weave Suites 服務式公寓 - 西營盤（Weave Suites – Central West）

Weave Suites 服務式公寓 - 西營盤（Weave Suites – Central West）於2022年開幕，坐落於西營盤，附近有多家超市及食肆，非常方便！酒店共有83間套房，提供單人及雙人房房型，空間舒適乾淨。奢華套房配備私人廚房，普通套房則可使用公用廚房。酒店亦設有洗衣設施及健身室。

Weave Suites 服務式公寓 - 西營盤（Weave Suites – Central West）

房價：人均HK$501起（甄選套房）

地址：西營盤皇后大道西123號

交通：西營盤站步行3分鐘

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香港酒店有廚房推介【8】香港康得思酒店（Cordis, Hong Kong）

香港康得思酒店（Cordis, Hong Kong）位於旺角，與朗豪坊購物商場相連，吃喝玩樂一應俱全！酒店擁有多達665間房，均以落地玻璃設計，坐擁香港市景，配備大理石浴室、甜夢睡床等，其中高級套房更附設廚房。酒店設有4家餐廳、室外游泳池、桑拿、健身室等設施，房客更可參加多項免費康得思體驗，如品酒班、太極班等。

香港康得思酒店（Cordis, Hong Kong）

房價：人均HK$434起（高級客房）

地址：旺角上海街555號

交通：旺角站步行2分鐘

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香港廚房酒店推介【9】寓館（K11 ARTUS）

寓館（K11 ARTUS）坐落在Victoria Dockside，鄰近尖沙咀海濱、星光大道等，如果剛好維港有煙花匯演或無人機表演，在客房內都可以欣賞到演出！酒店提供287間房，分為開放式單位至三房單位，單位內均擁有設備齊全的小廚房和私人陽台，可以無死角飽覽維港景致！酒店亦設有無邊際游泳池、桑拿、健身室、餐廳等設施。

寓館（K11 ARTUS）

房價：人均HK$1,770起（開放式公寓）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行1分鐘

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香港酒店有廚房推介【10】香港麥當勞道貳號酒店（Two MacDonnell Road）

香港麥當勞道貳號酒店（Two MacDonnell Road）位處中環半山，步行可達動植物公園、中環商業區、置地廣場等。酒店共有213間客房，分為開放式客房、一房及兩房套房，配備廚房、飯廳等基本設備，空間寬敞舒適。酒店亦設有各項便捷設施如健身房、咖啡室、餐廳、洗衣間等，CP值高！

香港麥當勞道貳號酒店（Two MacDonnell Road）

房價：人均HK$397起（園景客房；包早餐）

地址：中環麥當勞道2號

交通：金鐘站步行15分鐘

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