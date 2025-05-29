大嶼山酒店10間｜無邊際泳池/有SPA/新開幕/海景房/人均$289起

大嶼山酒店推介2025｜假日到大嶼山拜天壇大佛、去迪士尼樂園暢玩或者到昂坪360坐纜車，唔想即日來回頻頻撲撲，不如直接在大嶼山住一晚！《香港01》「好食玩飛」整合10間位於大嶼山的香港酒店，大部分提供海景房，有酒店更設有臨海無邊際泳池，人均只需$289起！



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大嶼山酒店推介【1】香港銀樾美憬閣精選酒店（雅高集團旗下）（The Silveri Hong Kong- MGallery）

香港銀樾美憬閣精選酒店（雅高集團旗下）（The Silveri Hong Kong- MGallery）於2022年開幕，坐落於東涌，鄰近昂坪360纜車站及東薈城，吃喝玩樂都很方便。酒店共有206間客房，房間樓底高、採光良好，部分房型更配備山景浴缸！酒店同時配備室外游泳池、健身室、日光浴場、餐廳及酒吧等設施，並提供免費定時接送機服務。

香港銀樾美憬閣精選酒店（雅高集團旗下）（The Silveri Hong Kong- MGallery）

房價：人均HK$449起（標準房）

地址：新界大嶼山東涌達東路16號

交通：東涌站步行2分鐘

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大嶼山酒店推介【2】香港東涌世茂喜來登酒店（Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel）

香港東涌世茂喜來登酒店（Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel）於2020年開幕，鄰近昂坪360纜車站及東薈城。酒店提供免費穿梭巴士服務來往機場及東涌站，在大型活動或展覽期間更有來回亞博的免費穿梭巴士，非常方便！酒店有218間房，空間寬敞且設備齊全。酒店附設臨海無邊際恆温泳池、健身室及多間餐廳。

香港東涌世茂喜來登酒店（Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel）

房價：人均HK$471起（豪華特大床客房）

地址：新界大嶼山東涌怡東路9號

交通：東涌站車程4分鐘

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大嶼山酒店推介【3】香港東涌福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Hong Kong, Tung Chung）

香港東涌福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Hong Kong, Tung Chung）於2020年開幕，坐落於東涌，設有免費穿梭巴士來往機場、東涌站及亞博，交通方便。酒店擁有1001間客房，房間簡約舒適，坐擁海景或城景，部分房型亦配備景觀浴缸。酒店同時配備2間餐廳及酒吧。

香港東涌福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Hong Kong, Tung Chung）

房價：人均HK$318起（傳統大床客房）

地址：新界大嶼山東涌怡東路9號

交通：東涌站車程5分鐘

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大嶼山酒店推介【4】香港諾富特東薈城酒店（Novotel Citygate Hong Kong）

香港諾富特東薈城酒店（Novotel Citygate Hong Kong）連接東薈城及東涌站，並提供穿梭巴士前往機場及亞洲國際博覽館，購物及交通同樣方便。酒店擁有440間客房，房間乾淨舒適，配備半開放浴室，空間更寬敞！酒店另附設室外游泳池、健身室、2間餐廳、酒廊及咖啡小店，配套設施完善、服務齊全。

香港諾富特東薈城酒店（Novotel Citygate Hong Kong）

房價：人均HK$437起（標準大床房）

地址：新界大嶼山東涌文東路51號

交通：東涌站步行11分鐘

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大嶼山酒店推介【5】香港天際萬豪酒店（Hong Kong SkyCity Marriott Hotel）

香港天際萬豪酒店（Hong Kong SkyCity Marriott Hotel）於2019年翻新，鄰近機場、亞博及港珠澳大橋香港口岸。酒店共有576間客房，部分房間坐擁海景，非常寫意！酒店亦設有24小時健身中心、25米室內恆溫游泳池、「泉水療」水療中心、餐廳等設施。

香港天際萬豪酒店（Hong Kong SkyCity Marriott Hotel）

房價：人均HK$467起（特大床房）

地址：大嶼山香港國際機場 航天城東路1號

交通：機場站車程5分鐘

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大嶼山酒店推介【6】香港富豪機場酒店（Regal Airport Hotel Hong Kong）

香港富豪機場酒店（Regal Airport Hotel Hong Kong）坐落在機場附近，來往機場最快行2分鐘就到，超方便！酒店已經開業多年，曾於2019年進行裝修，提供1171間房，均配有雙層玻璃隔音窗以及一應俱全的房內設施。酒店亦附設水療按摩中心、室外及室內恆温游泳池、6間餐廳及酒吧。

香港富豪機場酒店（Regal Airport Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$393起（高級房）

地址：大嶼山香港國際機場 暢達路9號

交通：香港國際機場步行2分鐘

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大嶼山酒店推介【7】麗豪航天城酒店（Regala Skycity Hotel）

麗豪航天城酒店（Regala Skycity Hotel）坐落在機場附近，如果想避免去旅行時「趕頭趕命」或在博覽館看完演唱會後通宵回家，入住航天城酒店也是不錯的選擇，酒店亦提供免費機場穿梭巴士，更與相連娛樂地標11SKIES，非常方便！酒店於2022年開幕，設有1208間房，房間設備齊全，空間舒適。酒店附設室外游泳池、健身室等設施。

麗豪航天城酒店（Regala Skycity Hotel）

房價：人均HK$289起（園林景觀客房）

地址：大嶼山香港國際機場 航展道8號

交通：博覽館站步行3分鐘

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大嶼山酒店推介【8】香港迪士尼樂園酒店（Hong Kong Disneyland Hotel）

香港迪士尼樂園酒店（Hong Kong Disneyland Hotel）是香港迪士尼樂園度假區內的另一家酒店。酒店於2005年開幕，是一家以維多利亞風格為設計的酒店，擁有小庭院、特色迷宮等設施，在酒店內都倍感浪漫！酒店提供400間房，房間帶有宮廷感，設有不同主題，且配備浴缸，非常寫意。在酒店更有機會遇到迪士尼朋友！

香港迪士尼樂園酒店（Hong Kong Disneyland Hotel）

房價：人均HK$794起（標準客房）

地址：大嶼山香港迪士尼樂園度假區

交通：迪士尼站步行18分鐘

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大嶼山酒店推介【9】迪士尼探索家度假酒店（Disney Explorers Lodge）

迪士尼探索家度假酒店（Disney Explorers Lodge）是位於香港迪士尼樂園度假區內的其中一家酒店，步行數分鐘即可抵達迪士尼樂園，如果打算在迪士尼樂園過節的話，在這家酒店Staycation亦是不錯的選擇，除了可以滿足童心外，更可以加購房間驚喜禮給摯愛驚喜！

迪士尼探索家度假酒店（Disney Explorers Lodge）

房價：人均HK$568起（標準客房）

地址：大嶼山香港迪士尼樂園度假區

交通：迪士尼站車程4分鐘

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大嶼山酒店推介【10】迪士尼好萊塢酒店（Disney's Hollywood Hotel）

迪士尼好萊塢酒店（Disney's Hollywood Hotel）位於迪士尼度假區內，酒店於2023年才完成翻新，房間結合迪士尼主題及電影元素，仿如置身童話世界！入住酒店可預訂生日禮遇，有職員為你準備裝飾品、生日卡、蛋糕造形毛巾等，更可以玩盡酒店的活動及設施，包括鋼琴型泳池、花園、兒童遊樂場等，更可以參與工作坊及與迪士尼朋友見面！

迪士尼好萊塢酒店（Disney's Hollywood Hotel）

房價：人均HK$557起（「米奇與好友」標準客房）

地址：大嶼山香港迪士尼樂園度假區

交通：迪士尼站車程6分鐘

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