坪山酒店10間推介｜新開幕／5分鐘到地鐵／雙人浴缸／人均$158起

撰文：張雨靜
出版：更新：

深圳坪山鄰近龍岡區，近年打造成文化小區，附近坪山美術館、坪山展覽館、坪山大劇院都非常值得去，如果想度假，坪山金龜山附近還有絕美民宿！這次《香港01》好食玩飛就跟大家介紹10間坪山酒店！

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深圳坪山酒店推介【1】深圳坪山高鐵站希爾頓歡朋酒店

深圳坪山高鐵站希爾頓歡朋酒店開業於2019年，鄰近坪山高鐵站，行車距離只需8分鐘。酒店擁有客房194間，面積由35平方米起（約377呎)，全部客房都位於15樓以上，擁有高層景觀！客房用品均選用知名品牌，包括Hampton Bed床上用品、Peter Thomas Roth沐浴用品，客房更配備人體工學座椅，讓住客能舒適地辦工或休息。

深圳坪山高鐵站希爾頓歡朋酒店
房價：每晚人均HK$238（高級大床房）
地址：深圳坪山區寶龍街道錦龍大道2號
交通：深圳地鐵坪山站行車約6分鐘
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深圳坪山酒店推介【2】深圳一粟山溪美宿

深圳一粟山溪美宿在2022年開業，整體設施都非常新淨，酒店提供18間客房。酒店整棟倚靠在金龜山旁，每間客房都可以看到翠綠山景。而且房間整體設計借鑒了摩洛哥灰白色調，非常適合拍照打卡，房間配置均按照高星級標準設施配置，部份浴缸面向山景，可以一邊浸浴一邊欣賞優美的風景。

深圳一粟山溪美宿
房價：每晚人均HK$266（清舍·大床房—智能家居）
地址：深圳坪山區石井街道金龜社區田作金田路10號
交通：深圳地鐵石井站行車約14分鐘
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深圳坪山酒店推介【3】深圳遠山森林民宿

深圳遠山森林民宿在2021年開業，僅提供5間客房。酒店周圍羣山環抱，每間客房都能看到山景。客房配備山景雙人浴缸，浸浴時可以放鬆看風景，加上選用泰國天然乳膠席夢思床墊，身心都可以放鬆下來，是度假的好地方。大部份入住的方案都含有下午茶1份及20分鐘拍照服務（含9張精修照片），絕對是姐妹們或是情侶拍照打卡的好地方。

深圳遠山森林民宿
房價：每晚人均HK$322（山間·圓窗山景房）
地址：深圳坪山區石井街道金龜社區田作村段之185101
交通：深圳地鐵石井站行車約14分鐘
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深圳坪山酒店推介【4】深圳坪山格蘭雲天國際酒店

深圳坪山格蘭雲天國際酒店在2019年開業，擁有296間客房，客房面積40平方米（430呎）起，非常寬敞，客房是現代融合漢唐古代風格，家具細節非常有質感。酒店旁邊是濕地公園，景觀優美，環境舒適。酒店內設有恆溫泳池、健身房。有不少房客都推薦酒店的中餐廳，無論是廣式早茶還是自助晚餐，都非常有水準，如果入住酒店不妨試試。

深圳坪山格蘭雲天國際酒店
房價：每晚人均HK$347（高級大床房）
地址：深圳坪山區瑞景路36號
交通：深圳地鐵燕子湖站步行約12分鐘
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深圳坪山酒店推介【5】深圳坪山山海堂酒店

深圳坪山山海堂酒店開業於2021年，酒店佔地約220萬呎，僅提供16間客房僅，酒店四周環境優美、綠意盎然、依山傍水，還有一個天然湖泊，入住的客人還可以遊船欣賞風景，是度假的好去處。

深圳坪山山海堂酒店
房價：每晚人均HK$623（鳴泉山景大床房 ）
地址：坪山區碧嶺街道湯坑社區山海路3號
交通：深圳地鐵錦龍站行車約11分鐘
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深圳坪山酒店推介【6】坪山格蘭雲天X-INN創客棧酒店

坪山格蘭雲天X-INN創客棧酒店在2021年開業，提供337間客房，屬於綜合型商務酒店。酒店附近滿佈新科技產業的公司，如果有需要到附近出差，這間酒店可說是不錯的選擇。酒店整體都乾淨舒適。

坪山格蘭雲天X-INN創客棧酒店
地址：深圳坪山區蘭景中路16號
房價：每晚人均HK$212（高級雙床房）
交通：深圳地鐵坪山中心站行車約11分鐘
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深圳坪山酒店推介【7】錦龍富華酒店（坪山高鐵站店）

錦龍富華酒店在2023年新開幕，客房、設施都非常新淨。提供106間客房，每間客房面積由300呎起，非常寬敞，如果選河畔景觀大床房，更可以從房間內到河畔景色！大部份入住的房客都指，酒店隔音不錯，環境比較安靜，能好好放鬆身心。

錦龍富華酒店（坪山高鐵站店）
房價：每晚人均HK$158（影視大床房（360音響環繞））
地址：深圳坪山區碧嶺街道沙湖社區盧屋工業區9號6棟
交通：深圳地鐵錦龍站步行約20分鐘
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深圳坪山酒店推介【8】深圳坪山高鐵站樂安居國際酒店

深圳坪山高鐵站樂安居國際酒店曾於2023年翻新，位於坪山中心區，鄰近地鐵站，出入非常方便。酒店設有162間客房，酒店偏向商務酒店，但也有基本設施，如健身房、中菜廳。距離悦阾夢幻歡樂島約6分鐘路程，是親子北上的好去處。

+1

深圳坪山高鐵站樂安居國際酒店
房價：每晚人均HK$176（樂享休閑大床房）
地址：深圳坪山區坪山大道3002號
交通：深圳地鐵錦龍站步行約12分鐘
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深圳坪山推介【9】深圳坪山坑梓地鐵站亞朵酒店

深圳坪山坑梓地鐵站亞朵酒店2024年才剛剛開業，擁有142間客房，全部都是智能客房。交通非常方便，距離地鐵站僅5分鐘路程，距離多加福步行街及坑梓步行街僅步行3分鐘路程，酒店周邊擁有商場、影院、超市、多家品牌餐飲等等，配套非常齊全。

深圳坪山坑梓地鐵站亞朵酒店
房價：每晚人均HK$174（高級雙床房）
地址：深圳坪山區坑梓街道梓興路111號
交通：深圳地鐵坑梓站步行約6分鐘
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深圳坪山推介【10】深圳坪山高鐵站坪山迎賓館

深圳坪山高鐵站坪山迎賓提供220間客房，客房面積由430呎起，當中20多間是智能客房。酒店設有游泳池、健身房、宴會廳、康體中心，屬於綜合式酒店。地點距離弘金地網球俱樂部、悦阾夢幻歡樂島都比較近，方便到附近遊玩。

房價：每晚人均HK$185（高級大床房）
地址：深圳坪山區新合路88號
交通：深圳地鐵錦龍站步行約17分鐘
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