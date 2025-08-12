大阪自由行｜9條特色老商店街購物必去　天神橋筋堪稱雨天好去處

大阪的商店街是這座城市文化的縮影，既有歷史的沉澱，也有現代的活力。



從熱鬧非凡的天神橋筋到懷舊風情濃厚的石切參道，每條街道都有自己獨特的魅力和故事，無論是尋找地道美食還是購物體驗，這些老商店街都能帶給你不同的感受，讓你在大阪的街頭走入過去與未來的交錯中。

1. 天神橋筋

橫跨5個地鐵站、7個丁目區、全長2.6公里、不計遊逛時間須得步行37.5分鐘始能全程走完的日本最大商店街，集結600餘家各色商舖。

最是雨天好去處──一旦進來屋簷底下，至少可以買到放晴為止。

2. 新世界市場

通天閣輻射開去的幾個街區，一般俗稱新世界。然而新世界總也有老的一天，曾經的潮流聖地目前反而顯得復古有餘，是另一種形式的潮流。

有趣的是，這裡還有一條屋台齊聚的小吃街，令人一秒鐘置身福岡。

3. 平野本町通

若不經意走在平野，眼見招牌、內裝無一不復古，很可能以為是個退休人士比例頗高的老化社區。

實際來頭可不小，當年武將真田幸村（本名真田信繁）試圖暗殺德川家康的舞臺就在這裡。

4. 心齋橋筋

約莫沒有一個遊客來到大阪，不到心齋橋筋與格力高跑跑人致意的吧？因此，這條近600公尺的商店街一年四季人滿為患。

比起小店齊聚的社區型購物通，心齋橋筋多數是連鎖餐飲、知名品牌，甚至大型百貨。

5. 動物園前一番街

天王寺一帶有些像是台北萬華，是城市最早發展起來的舊區，動物園前後的一番街、二番街因而同時具備老派浪漫與生猛活力。

除了小吃以外，還能見到不少圍棋俱樂部，因為這裡是棋王坂田三吉的出身地。

6. 三泉商店街

今日可以遮陽避雨的商街拱廊，其實是從50年代的三泉開始的。

隱身住宅區的批發市場，曾因這個新穎設計蔚為佳話，如今依舊散發濃濃昭和氣息。名店「菓遊房Tsuruya」的復古洋菓子是熱門商品。

7. 天五中崎通

天神橋筋的巨大不僅於此，乃至周邊分支出來的商店街也頗有看頭。

比如天五中崎通，顧名思義是於天神橋筋五丁目岔開的東西向道路，連年獲得米其林推薦的章魚燒店「うまい屋」就在這裡。

8. 黑門市場

距離心齋橋筋十數分鐘路程，黑門市場所以名為「市場」，可以見得是以菜場為基礎發展起來的。

和其他食衣住行育樂一網打盡的商店街相較，黑門市場更多食店與攤檔，販售海鮮蔬果、醬菜菓子一類吃食。

9. 石切參道商店街

前往祈求病癒格外靈驗的石切神社參拜途中，會經過一條當地居民用餐購物的復古街道。

地理位置居高臨下像是台北貓空，街衢布局蜿蜒有致像是九份，超過六成商家從事不同形式的算命，則又像行天宮地下道了。

【本文獲「旅讀」授權轉載。】