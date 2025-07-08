福岡暑假酒店10間推介｜新開幕／直達車站／空中泳池／人均$253起

撰文：陳映蓉
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福岡暑假酒店推介2025｜福岡會在夏季舉辦許多傳統祭典，例如「博多祇園山笠祭」和「天神夏日祭」，非常適合在暑假期間到訪！《香港01》「好食玩飛」整合10間適合暑假入住的福岡酒店，不但鄰近景點及車站，更設有溫泉及泳池可以盡情放鬆，人均只需$253起！

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福岡暑假酒店推介【1】福岡一號酒店（One Fukuoka Hotel）

福岡一號酒店（One Fukuoka Hotel）於2025年全新開幕，位於城市地標綜合體「ONE FUKUOKA BLDG」的頂層，與天神站直接相連，逛街購物都十分方便。酒店僅提供41間客房，房間均為於高層且配備露台，景觀開揚、空間舒適寬敞。酒店同時配備健身室、桑拿、Spa、洗衣間、餐廳及酒吧等設施。

福岡一號酒店（One Fukuoka Hotel）
房價：人均HK$1,547起（高級特大床房）
地址：福岡縣福岡市中央區天神1-11-1
交通：天神站步行3分鐘
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福岡暑假酒店推介【2】福岡休雷克蓋特酒店（THE GATE HOTEL FUKUOKA by HULIC）

福岡休雷克蓋特酒店（THE GATE HOTEL FUKUOKA by HULIC）於2025年4月開幕，位於HULIC SQUARE 福岡天神大樓的高樓層，可直通天神站，交通十分方便。酒店提供171間客房，房間均為雙人房房型，房內設備齊全、景觀開揚，空間十分舒適。酒店亦設有健身室、餐廳及酒吧。

福岡休雷克蓋特酒店（THE GATE HOTEL FUKUOKA by HULIC）
房價：人均HK$502起（荷里活雙床房）
地址：福岡縣福岡市中央區天神2-8-49
交通：天神站步行3分鐘
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福岡暑假酒店推介【3】THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）於2023年開幕。酒店每間房間都有大玻璃，大家一起床便能欣賞到福岡市中心的景緻，讓人精神飽滿。此外，大家可以在充滿格調的「九州山谷」室內溫泉鬆一鬆。部份溫泉範圍的頂部設霧狀淋浴裝置，泡湯時如處於瀑布。

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）
房價：人均HK$431起（標準雙人間）
地址：福岡縣福岡市博多區中洲5-6-20
交通：中洲川端站步行2分鐘
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福岡暑假酒店推介【4】福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）

福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）於2023年6月開幕。酒店的每間房均設有大玻璃，可以觀賞到福岡市景。置身高層的房間，更可以看到博多灣的景色！假若被分配到較低的房間亦不用怕，大家到空中泳池與酒吧，同樣可以分別一邊暢泳、暢飲，一邊欣賞福岡的天際綫，超級打卡able！

福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）
房價：人均HK$2,214起（客房）
地址：福岡縣福岡市中央區大名2-6-50
交通：天神站步行5分鐘
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福岡暑假酒店推介【5】博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）

博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）位於博多車站附近，步行約1分鐘即達，交通非常方便。酒店房內設有獨立浴缸和乾濕分離衛生間、咖啡機、音響、電影等。酒店頂樓設有溫泉區，設有室外溫泉水游泳池、室內溫泉浴場，浴場還設有玻璃牆，可以俯瞰福岡機場的美景！

博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）
房價：人均HK$721起（酒店隨機房型）
地址：福岡縣福岡市博多區博多站東2-1-1
交通：JR博多站步行1分鐘
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福岡暑假酒店推介【6】三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）

三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）坐落於博多，鄰近櫛田神社前站及JR博多站，Pokemon Centre、天神地下街、博多運河城等景點均步行可達，帶小朋友去玩都非常方便！酒店全部客房均配備浴缸，房間不同角落均有充電插座，酒店亦附設Spa、公共浴池、洗衣間等設施。

三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）
房價：人均HK$342起（標準房）
地址：福岡縣福岡市博多區博多站前2-8-15
交通：櫛田神社前站步行2分鐘
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福岡暑假酒店推介【7】德霍特爾斯哈卡塔哈魯西格安內克斯（The Hotels Hakata Harushige Shinkan）

德霍特爾斯哈卡塔哈魯西格安內克斯（The Hotels Hakata Harushige Shinkan）於2022年開幕，坐落於天神中央公園旁邊，距離大丸百貨、博多運河城和天神地下街不到10分鐘步程。酒店每層只有2間客房，房間設計簡約高貴，環境乾淨舒適而且非常寧靜，雖然部分房內不提供電視，但對遊客來說影響不大。

德霍特爾斯哈卡塔哈魯西格安內克斯（The Hotels Hakata Harushige Shinkan）
房價：人均HK$536起（雙床房）
地址：福岡縣福岡市中央區春吉3-22-1
交通：天神南站步行6分鐘
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福岡暑假酒店推介【8】皇宮酒店（Hotel Il Palazzo）

皇宮酒店（Hotel Il Palazzo）於2023年翻新後重開，酒店坐落在中央區，距離櫛田神社前站大約8分鐘步程，鄰近博多運河城、天神地下街等景點，地理位置優越！酒店擁有77間客房，均配備乾濕分離浴室及浴缸、梳化、電視等設施，部分房型設有陽台。酒店亦附設酒吧及餐廳，氣氛、環境及餐點都超適合打卡！

皇宮酒店（Hotel Il Palazzo）
房價：人均HK$378起（豪華特大床房；包早餐）
地址：福岡市中央區春吉3-13-1
交通：櫛田神社前站步行8分鐘
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福岡暑假酒店推介【9】福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）

福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）位於JR博多站旁邊，步行2分鐘即達車站，酒店亦鄰近Pokemon Centre，喜歡寶可夢的人絕對不能錯過！酒店於2019年開業，提供205間客房，另附設健身室、按摩室、餐廳及酒吧等設施。

福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）
房價：人均HK$253起（中等雙床房）
地址：福岡縣福岡市博多區博多站中央街4-23
交通：博多站步行2分鐘
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福岡暑假酒店推介【10】358索拉酒店（The358 Sora）

358索拉酒店（The358 Sora）於2020年開幕，位於福岡東區香椎照葉，是少數設有大眾浴場的市區酒店。酒店共有159間客房，分為日式及西式房型。房內提供平板電視、乾濕分離浴室及浴缸，空間十分寬敞，最多可容納5人入住。酒店另提供健身室、桑拿、Spa、餐廳、酒吧等設施。

358索拉酒店（The358 Sora）
房價：人均HK$435起（豪華雙床房）
地址：福岡縣福岡市東區香椎照葉6-6-5
交通：貝冢站車程16分鐘
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