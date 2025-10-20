風靡韓國的「台灣感性」：9打卡點拍出NewJeans韓星同款復古浪漫

「台灣感性」這個詞近年在韓國網路與年輕人圈中逐漸走紅，其實是指一種帶有懷舊、溫柔、帶點土氣又真誠樸實的氛圍美學或情感表達方式。它不是單純的「台灣風格」，而是一種情感上的共鳴與美學審視角度，常出現在攝影、美術設計、MV、電影甚至咖啡廳風格中。



本次就要來為大家介紹什麼是「台灣感性」，並推薦可以拍出台灣感性的打卡點，一起看下去！

台灣感性（#대만감성）：為什麼韓國人著迷？

翻開社群上的hashtag #대만감성，畫面總有幾個共通點：底片感光線、老屋招牌、斑馬線與發財車、微濕的天空與老牆邊的仙人掌。構圖常有空白與等待感，不追求完美對稱，而是一種不修邊幅的真實情緒。他們迷戀的不是台灣的觀光熱點，而是這些混亂卻溫柔的生活線條。

對韓國來說，從90年代以後因為政府的政策關係，街道街景開始有了規劃，乾淨整齊且一致，因此台灣較為有點亂、有點雜的街道，反而對韓國人來說有一種懷舊感與真正的生活感，再加上善良、人情味以及較韓國悠閒的生活節奏，所謂的「台灣感性」也就因而誕生。

許多韓國藝人都來台灣拍攝！

過去我們也可以看到像是NewJeans、ILLIT都有到台灣拍攝形象照與MV，另外 HYUKOH的主唱吳赫更也到台灣拍攝了婚紗照，背景同樣是台灣人熟悉不過的街景，但卻也有一種說不出的感性浪漫。

台灣感性核心特徵包含：

色調復古、光線柔和：黃光、膠片感、斑駁牆面、手寫字體

日常感與人情味：老房子、巷弄、早餐店、騎樓、市場

緩慢而溫暖的節奏：沒有過多包裝的情緒流露

文青卻不造作：真摯、略帶青澀的畫面

懷舊氣息濃厚：常用老照片、舊時光回憶作為創作核心



怎麼拍出「台灣感性」？

「台灣感性」構圖常有空白與等待感，不追求完美對稱，而是一種不修邊幅的真實情緒。他們迷戀的不是台灣的觀光熱點，而是這些混亂卻溫柔的生活線條。

台灣感性拍攝地點推薦！

如果你也想拍出「台灣感性」風格的照片，以下地點不妨可以前往嘗試看看：

台北萬華華江橋下天橋

民生社區（富錦街）

中山赤峰街

宜蘭礁溪德陽街平交道

迪化街、永康街、剝皮寮歷史街區

台中第二市場周邊

台南正興街、神農街

花蓮南濱夜市後方老街

台灣任何你覺得適合的街道與角落



但「感性」背後，是不是一種被迫的浪漫？

有人說，「台灣感性」其實是一種沒選擇的美學。就是因為剛好市容比較凌亂、剛好招牌過多、剛好老屋斑駁，這些本來就算是城市尚未規劃完善的結果，卻被攝影機與濾鏡浪漫化，那是一種從破碎中硬是長出來的美感。關於這點，大家怎麼看呢？

但不管如何，畢竟這裡仍然是孕育台灣人長大的地方，或許是台灣人太習慣了這片土地的瑣碎與混亂，以至於忘了它的樣子其實是世界上獨一無二的。「台灣感性」不只是拍照風格，更是一種與這裡生活、和解、再重新愛上的方式。當台灣人學會像外人那樣注視自己的街道、樹蔭、鐵窗與早餐店，也許才真正理解了什麼叫做「有溫度的城市」!

