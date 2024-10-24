靜岡酒店10間推介｜近JR／私人溫泉／富士山景／包2餐 人均$146起

撰文：陳映蓉
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靜岡酒店推介2024！靜岡除了擁有富士山的壯麗景色、熱海溫泉外，更是櫻桃小丸子和作者櫻桃子的故鄉！HK Express近日亦宣布將於12月17日起將開辦日本靜岡縣直航機！《香港01》「好食玩飛」整合10間靜岡酒店推介，大部分酒店鄰近車站或景點，部分更設有私人溫泉，人均只需$146起！

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靜岡酒店推介【1】奎斯特清水酒店（Hotel Quest Shimizu）

奎斯特清水酒店（Hotel Quest Shimizu）坐落在清水區，距離JR清水站僅3分鐘步程，鄰近清水海洋公園、櫻桃小丸子樂園等景點。酒店在2024年完成翻新，提供137間現代日式客房，配備私人浴室及浴缸、小型雙人床、書桌等，最大的房型可容納4人入住。酒店附設洗衣間、餐廳等設施，並提供24小時前台服務。

奎斯特清水酒店（Hotel Quest Shimizu）
房價：人均HK$146起（小型雙人床房）
地址：靜岡縣靜岡市清水區政子町3-27
交通：JR清水站步行3分鐘
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靜岡酒店推介【2】日本平酒店（Nippondaira Hotel）

日本平酒店（Nippondaira Hotel）坐落在清水區近郊，日本平空中纜車、日本平水祝神社、日本平夢陽台、日本武尊像等景點均步行可達。酒店擁有80間客房，房間均坐擁一望無際的山景，配備浴缸、暖氣、書桌等，部分房型亦配備乾濕分離浴室及戶外平台，可以看到富士山景觀！酒店亦提供免費穿梭巴士服務及免費私人停車場。

日本平酒店（Nippondaira Hotel）
房價：人均HK$360起（標準雙人房）
地址：靜岡縣靜岡市清水區馬走1500-2
交通：櫻橋（靜岡）站車程18分鐘
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靜岡酒店推介【3】靜岡大山酒店（Hotel Grand Hills Shizuoka）

靜岡大山酒店（Hotel Grand Hills Shizuoka）位於JR靜岡站外面，從車站步行4分鐘即達酒店。酒店樓高25層，房間內可無遮擋飽覽靜岡夜景及富士山景！酒店設206間客房和套房，配備平面電視、書桌、WiFi等設施。酒店附設自動售賣機、餐廳、24小時前台服務等。

靜岡大山酒店（Hotel Grand Hills Shizuoka）
房價：人均HK$245起（單張床房）
地址：靜岡縣靜岡市駿河區駿樂南町18-1
交通：JR靜岡站步行1分鐘
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靜岡酒店推介【4】阿索西亞靜岡酒店（JR東海酒店集團）（Hotel Associa Shizuoka（JR-Central Hotels））

阿索西亞靜岡酒店（JR東海酒店集團）（Hotel Associa Shizuoka（JR-Central Hotels））坐落在JR靜岡站的正對面，步行1分鐘即可抵達車站！酒店設250間客房，分為單人房、雙人房及三人房，配備小型浴室、迷你吧、電影頻道等。酒店設有2間餐廳、足浴、洗衣間等設施。

阿索西亞靜岡酒店（JR東海酒店集團）（Hotel Associa Shizuoka（JR-Central Hotels））
房價：人均HK$201起（標準雙人床房）
地址：靜岡縣靜岡市葵區黑金町56
交通：JR靜岡站步行1分鐘
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靜岡酒店推介【5】日本色民宿（Nihon Iro）

日本色民宿（Nihon Iro）是位於駿河區的四星級民宿，距離JR用宗站9分鐘步程。酒店面向大海，景觀開揚，部分房間坐擁海景。酒店擁有10間客房，房間分為西式及日式房型，均配備戶外平台、投影機、小型客飯廳及廚房等，部分房內更設有檜木風呂！酒店附設溫泉、桑拿、免費私人停車場等設施。

日本色民宿（Nihon Iro）
房價：人均HK$923起（小型西式房）
地址：靜岡縣靜岡市駿河區用宗4-20-12
交通：JR用宗站步行9分鐘
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靜岡酒店推介【6】LOQUAT 西伊豆（Loquat Nishiizu）

LOQUAT 西伊豆（Loquat Nishiizu）於2021年開幕，鄰近有清雲寺、安樂寺、黃金之湯等景點。酒店僅提供2間客房和1棟獨立別墅，房間內均配備戶外平台、私人露天溫泉、庭院、小客廳等設施，獨立別墅房型亦配備客廳、飯廳及露台。酒店亦配備免費停車場、Spa、餐廳及酒吧。

LOQUAT 西伊豆（Loquat Nishiizu）
房價：人均HK$2,572起（二之倉房／私人溫泉）
地址：靜岡縣伊豆市土肥365
交通：修善寺站車程36分鐘
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靜岡酒店推介【7】熱海五十公館KARAKU（Atami Izusan Karaku）

熱海五十公館KARAKU（Atami Izusan Karaku）坐落於熱海市，鄰近伊豆山神社、般若院及熱海溫泉街。酒店距離熱海站25分鐘步程，可以搭乘酒店免費穿梭巴士來往車站。酒店共有23間房，設有陽台、私人戶外溫泉、乾濕分離浴室等設施。酒店亦有溫泉、桑拿、公共浴池、健身室、餐廳及酒吧等設施。

熱海五十公館KARAKU（Atami Izusan Karaku）
房價：人均HK$1,885起（華麗雙床房／私人溫泉）
地址：靜岡縣熱海市伊豆山630-1
交通：熱海站步行25分鐘
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靜岡酒店推介【8】熱海漸強巴哈大酒店（Hotel Grand Bach Atami Crescendo）

熱海漸強巴哈大酒店（Hotel Grand Bach Atami Crescendo）位於熱海市，鄰近MOA美術館、來宮神社、家康之湯、熱海溫泉街等，距離JR來宮站及熱海站車程均為10分鐘。酒店2024年完成翻新，提供16間房，房間均配備私人海景溫泉，部分為露天溫泉。酒店亦附設公共浴池、桑拿、日光浴場、溫泉、健身室、餐廳、酒吧及免費私人停車場等設施。

熱海漸強巴哈大酒店（Hotel Grand Bach Atami Crescendo）
房價：人均HK$1,773起（雙床房／私人溫泉；包早餐及晚餐）
地址：靜岡縣熱海市伊豆山1048-4
交通：JR來宮站或熱海站車程10分鐘
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靜岡酒店推介【9】石之屋 熱海（Ishinoya Atami）

石之屋 熱海（Ishinoya Atami）距離熱海陽光海灘和網代温泉不到15分鐘車程，地理位置優越，酒店亦提供免費車站接送服務及免費停車場，交通十分方便！酒店於2023年完成翻新，提供34間客房，房內均帶有海景露天浴池及戶外平台。酒店亦設有桑拿、溫泉、公共浴池、餐廳等設施。

石之屋 熱海（Ishinoya Atami）
房價：人均HK$994起（高級現代雙床房／露天浴池）
地址：靜岡縣熱海市熱海1739-35 パサニアホテル棟27F
交通：熱海站步行28分鐘
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靜岡酒店推介【10】熱海珍珠之星酒店（Pearl Star Hotel Atami）

熱海珍珠之星酒店（Pearl Star Hotel Atami）於2022年9月開幕，更是世界100大最佳酒店之一！酒店距離熱海站16分鐘步程，鄰近熱海陽光海灘、貫一阿宮之像、溫泉街等。酒店擁有61間客房及套房，房間均帶有私人温泉、戶外海景平台、私人浴室及浴缸、免費迷你吧等。酒店更設有頂層無邊際浴池、溫泉、Spa、健身室、7間餐廳及酒吧等設施。

熱海珍珠之星酒店（Pearl Star Hotel Atami）
房價：人均HK$1,311起（帶榻榻米房的海景高級雙人房）
地址：靜岡縣熱海市東海岸町6-45
交通：熱海站步行16分鐘
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