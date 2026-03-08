首爾自由行｜7間1人食友善韓菜餐廳推介　菜包肉/韓定食/鐵板雞

雖然說一個人來韓國自由行的旅客很多，可是令人頭疼的問題卻不得不面對，那就是吃飯。雖然很想吃韓國特色料理，但是提供1人烤肉 、1人菜包肉、1人一隻雞、1人韓定食的店鋪都在哪裏呢？



今天，韓巢小編就為大家整理了可以1人點餐，即使一個人吃飯也不會覺得別扭的店鋪！一起來看看都有哪些吧？

韓國首爾1人食推薦

1. 菜包肉：合滿怡包肉・豬蹄（總店）（首爾各地）

「合滿怡包肉・豬蹄（總店）」是在韓國擁有270多家分店的人氣菜包肉專營店。午餐菜單中限量提供單人份，即使一個人點餐也沒有問題。

+ 3

本店的豬肉隻選用上乘的韓國產豬肉。決定了菜包肉美味程度的辣白菜，都是每天早上使用經過衛生法「HACCP」的檢查的材料手工制作而成的，這也是本店備受歡迎的原因之一。

「合滿怡包肉・豬蹄（總店）」地處東大門地區，乘坐地鐵2、6號線在新堂站下車即可到達，對於旅客來說交通非常便利。

合滿怡包肉・豬蹄（總店）：40年的傳統味道！在韓國眾所皆知的菜包肉專賣店

地址 : 首爾特別市中區蘭溪路201

交通 : 2號線新堂站2號出口，步行10分鐘



2. 一隻雞：白部長家（首爾鐘路）

在距離仁寺洞非常近的鐘路地區有一家備受當地人歡迎的一隻雞專營店，名為「白部長家」。通常一隻雞料理就如其名字一樣，使用完整的雞制作而成，但是在這裏，每天13：00~15：00限量銷售「半隻雞」，讓您即使一個人也可以嘗到美味韓國特色雞肉料理。

+ 2

乘坐地鐵1號線，鐘閣站下車即是。可供一人獨享的韓國特色雞肉料理，就在「白部長家」！

白部長家 本館：可1人進餐！位於鐘路的人氣一隻雞美食店

地址 : 首爾特別市鐘路區三峰路100-1

交通 : 1號線鐘閣站2號出口，步行3分鐘

tip：圖片上為2人份的量



3. 鐵板雞：柳氏家（首爾各地）

「柳氏家」創立於1981年，是韓國最具代表性的鐵板雞連鎖專營店，經常出現在旅遊信息的推薦中，被很多外國遊客所熟知，經常光顧這裏。

+ 1

店內服務貼心週到，不僅提供中文菜單，通常是2人以上食用的鐵板雞料理，在這裏也提供一人份，為很多獨自用餐的旅客提供安心舒適的用餐環境。雞肉、年糕和蔬菜等食材，在熱熱的鐵板上炒過以後，等到辣醬的香味滲透到水潤香滑的雞排中就可以開動啦！

柳氏家 明洞2號店：明洞著名的芝士鐵板雞連鎖美食店

地址 : 首爾特別市中區明洞4街8 (2～3F)

交通 : 4號線明洞站6號出口，步行5分鐘

tip：圖片上為2人份的量。根據不同的店鋪，繁忙的時段會要求2人份點餐



4. 炸雞：漢江炸雞（二村路）

漢江炸雞自從1981年創業以來，以其恰到好處的煎炸溫度制作出的脆皮雞和辣醬口味的炸雞受到廣泛歡迎。

+ 1

菜單中提供半隻分量的炸雞，對於獨自吃飯的客人來說可謂是便利又貼心的服務。

漢江炸雞：你所熟悉的味道，漢江附近人氣炸雞美食店!

地址 : 首爾特別市龍山區二村路75街12 (1～2F)

交通 : 京義中央線二村站4號出口，步行4分鐘



5. 醬蟹：鹹草醬蟹（明洞）

鹹草醬蟹家的招牌菜單當屬用加入了鹹草釀制而成的醬油制作出來的超美味的鹹草醬蟹了！

+ 1

鹹草醬蟹明洞店位於明洞中心地區，接受個人點餐，深受遊客的喜愛。

鹹草醬蟹：來明洞必吃的韓國正宗醬蟹！韓國美食節目認證的口味！

地址 : 首爾特別市中區明洞8Ga街27（B1F）

交通 : 4號線明洞站9號出口，步行2分鐘



6. 韓定食：嫘祖（仁寺洞）

店鋪地處仁寺洞，傳統韓屋裝修構造，因提供野生草韓定食而聞名。點餐時可從一人份點起，對於獨自旅行的遊客們來說是個不錯的選擇。

10餘種一品料理、主食和甜品（飲品類）等一系列特色料理供您選擇，食材的香味和搭配方式非常講究，可謂「一品」。店鋪致力於打造一品料理，色香味俱全的韓定食令人食欲大開，垂涎欲滴。

嫘祖：在「野菜」韓定食店享受悠閑時光

地址 : 首爾特別市鐘路區仁寺洞14街27

交通 : 3號線安國站6號出口，步行7分鐘



7. 脊骨土豆湯：太祖大林脊骨土豆湯（鷹巖洞）

脊骨土豆湯是將大塊大塊的豬脊骨肉放在辣辣的熱湯中加入土豆炖煮而成的。在首爾西部的鷹巖洞地區，有一條名為「鷹巖洞脊骨土豆湯街」的特色美食街。其中可謂是元祖般存在的「太祖大林脊骨土豆湯」店在午餐時間限量提供1人份的脊骨土豆湯。

+ 1

雖然說不在首爾中心地區，但是作為少之又少可以提供1人份的脊骨土豆湯店吸引了很多遊客，您不妨也來親自嘗一嘗如何？

太祖大林土豆湯

位於「鷹巖洞脊骨土豆湯街」，湯汁醇厚美味的絕品土豆湯老店！

地址 : 首爾特別市恩平區鷹巖路172

交通 : 6號線賽折站2號出口，步行10分鐘



延伸閱讀：

首爾不可錯過的傳統冷面大集合

雨季暢遊浪漫首爾

【本文由「韓巢網」授權轉載，更多內容可查看原文。】